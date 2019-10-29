7 крутых фактов о Хеллоуине, которые сделают вас поклонником этого праздника

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Каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых, западный мир празднует Хеллоуин. Согласно легенде, души умерших в эту ночь приходят на землю, чтобы навестить своих родных, а вместе с ними в мир живых проникают потусторонние силы. Чтобы отпугнуть их, в домах зажигают светильники-тыквы, люди наряжаются в костюмы нечисти, а дети ходят от дома к дому, выкрикивая «Сладость или гадость!» и выпрашивая конфеты. Несмотря на противоречивое отношение к этому празднику, с каждым годом его отмечает все больше людей, а обожающие его американцы только в прошлом году потратили на костюмы, украшения и конфеты к Хеллоуину $ 8,8 млрд.

AdMe.ru считает, что Хеллоуин — не только повод повеселиться, но и еще одна причина проявить остроумие и творческую жилку, провести время с семьей, подурачиться и встретиться с друзьями. Рассказываем историю этого мрачноватого и одновременно залихватски веселого праздника и небанальные факты о нем.

1. Хеллоуин придумали в Ирландии

Многие считают этот праздник в первую очередь американским, но родился он в Европе: прообраз Хеллоуина — кельтский Самайн, праздник наступления нового года и последнего дня сбора урожая, известен с X века. Кельты, предки современных ирландцев, считали, что в этот день умирают люди, нарушившие свои гейсы — наложенные на них запреты. После принятия христианства Самайн совпал с Днем Всех Святых 1 ноября и постепенно превратился в Хеллоуин — канун Дня Всех Святых (по-английски All Hallows E’en или сокращенно Hallowe’en).

2. «Джека-фонаря» раньше вырезали не из тыквы, а из репы

«Джек-фонарь» — светильник из полой тыквы с вырезанной гримасой и свечой внутри — главный символ Хеллоуина. Впервые такие светильники начали вырезать из брюквы или репы в Ирландии и Шотландии. Считалось, что, если их поставить перед домом накануне Дня Всех Святых, они будут отгонять от него злых духов. Позже возникла легенда о Джеке — хитром пьянице, душу которого после смерти не приняли ни в рай, ни в ад, и он вынужден был скитаться по земле, освещая себе путь тлеющим угольком в пустой репе.

3. Первые костюмы для Хеллоуина выглядели мрачновато

Традиция наряжаться на Хеллоуин появилась сравнительно недавно: в конце XIX — начале XX века. Вначале костюмы принято было делать по-настоящему жуткими, но, по мере того как праздник коммерциализировался, наряды стали гораздо разнообразнее и веселее и сейчас отражают веяния культуры и моды.

4. В конце октября американские супермаркеты не продают яйца подросткам до 16 лет

В США праздник начинается 30 октября с Ночи Озорства. С наступлением темноты дети и подростки выходят на улицы, чтобы проказничать и досаждать соседям и знакомым: звонят в двери и убегают, обматывают деревья туалетной бумагой и рисуют мылом на окнах домов и стеклах машин. А еще школьники любят закидывать стены домов яйцами, поэтому некоторые магазины накануне праздника отказываются продавать их подросткам до 16 лет.

5. У Хеллоуина есть столица

Городок Анока в штате Миннесота именует себя «мировой столицей Хеллоуина»: парады в честь этого праздника там проводят с 1920 года. Со временем к нему добавились и другие развлечения: конкурсы на лучшую тыкву, лучший костюм и декорации к празднику, а также бал и «страшные» аттракционы. Кстати, последние вроде «Замка с призраками» и «Домов с привидениями» открываются незадолго до Хеллоуина во многих американских городах, так как посещать их — давняя традиция.

6. Хеллоуин помогает людям справляться с трудностями и страхами

Любому взрослому требуется иногда выпустить своих внутренних демонов порезвиться, но особенно полезен «праздник монстров» может быть детям. Через призму юмора он формирует у них здоровое представление о переходе от жизни к смерти как о естественном процессе, учит принимать эту мысль. Ведь, как известно, чтобы избавиться от страха, нужно посмеяться над ним.

7. И, наконец, Хеллоуин — один из самых бесшабашных праздников. Вот истории, которые это доказывают

Водитель Uber попросила нас попозировать для фото, чтобы потом отправить его своему мужу, который беспокоился о том, что она работает так поздно.

Сегодня утром меня разбудили 6 полицейских, пожарная машина и скорая помощь у моей двери, так как водитель проезжающей мимо машины был обеспокоен моим украшением к Хеллоуину, которое я забыл убрать.

Я победила рак, но волосы еще не отросли. В этом году мой 4-летний сын хотел быть Дартом Вейдером. Что ж, из меня вышел отличный Дарт Мол.

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А вы отмечаете Хеллоуин?