7 историй о семейной жизни наших любимых гениев (Вы знаете, сколько детей было у Чаплина и почему Достоевский бросил играть?)

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Семейная жизнь не всегда бывает легкой, а талантливые или даже гениальные люди тоже хотят обычного счастья и любимого человека рядом. Но всегда ли складываются отношения, когда один в паре гений и вся его жизнь посвящена искусству? Кто и чем должен жертвовать или это всегда добровольный выбор?

Мы в AdMe.ru прочитали много любовных историй известных людей и выбрали среди них те, что достойны отдельной книги.

1. Чарли Чаплин и Уна О’Нил

Я полюбил ее за чувство юмора, терпимость, умение с уважением относиться к чужому мнению. Чарли Чаплин

Он сделал меня зрелым человеком, я же поддерживала в нем молодость. Уна О`Нил

Уна стала четвертой женой любвеобильного актера и прожила с ним до конца его жизни. Они познакомились, когда юная девушка (тогда ей было 18 лет) пришла к Чаплину пробоваться на роль в его фильм. Большая разница в возрасте (36 лет) и репутация Чаплина очень не нравились родителям Уны, известным драматургу и писательнице. Тем не менее влюбленные поженились. Отец Уны прекратил с ней всякое общение, лишил наследства, и больше они никогда не разговаривали. В этом браке родилось 8 детей, последний ребенок появился, когда актеру было уже 72 года. Ходила даже шутка о «дюжине Чаплина»: от предыдущих браков у актера было еще 4 ребенка.

Чаплин называл этот брак самым счастливым и говорил, что он наконец нашел настоящую любовь. Уна поддерживала мужа во всем, отказалась от актерской карьеры, а на долю их брака выпали самые тяжелые годы в творчестве Чаплина. После выхода в 1940 году фильма «Диктатор», который высмеивал Гитлера, актер впал в немилость к американским властям, которые в то время не хотели портить отношения с Германией. Поэтому на Чаплина было собрано много компромата, чтобы обвинить его в антиамериканской деятельности. После запрета на въезд в США для Чаплина Уна вывезла все имущество и тоже отказалась от гражданства США. Они переехали в швейцарский город Веве, где, по словам актера, прошли его лучшие годы. Умер и похоронен он также в этом городе, жена пережила его на 14 лет. Интересно, что одну из внучек Уны и Чарли зовут так же, как и бабушку, она актриса, а широкому зрителю известна по роли Талисы Мейгир в «Игре престолов».

2. Федор Достоевский и Анна Сниткина

Ты меня видишь обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным и капризным; это только снаружи; внутри же другое, поверь, поверь! Федор Достоевский

Я вспоминаю о днях нашей совместной жизни как о днях великого, незаслуженного счастья. Но страшная болезнь Федора Михайловича в любой день грозила разрушить все наше благополучие. Анна Сниткина

Достоевский познакомился с Анной в тяжелый период своей жизни. Умерли его жена и брат, после брата остались долги, которые нужно было срочно погасить. Ко всему этому писателю пришлось взять на обеспечение семью брата и снова влезть в долги. Он обязался написать роман в счет уже заплаченных ему денег в очень короткий срок. Понимая, что ему никак не успеть самостоятельно, он нанял стенографистку, которая и стала его будущей женой. Жившие за счет писателя родственики невзлюбили Анну, ее всеми способами выживали из дома. Анна уговаривает мужа уехать за границу. Там Достоевский снова пристрастился к азартным играм, проигрывая все сбережения, у него обострилась эпилепсия. Но Анна замечала, что после проигрыша у Достоевского появляются силы писать. Она считала, что должна дать ему возможность исцелиться от пристрастия самому, за счет совести, и не возмущалась, даже когда он проигрывал ее вещи. Биографы говорят, что возможно эта кротость жены, помощь мужу во всем заставили писателя задуматься и побороть пагубную привычку. Будучи за границей и по возвращении в Россию Анна вела дневник о их жизни. Исследователи творчества Достоевского считают его уникальным образцом мемуаров, который много дал для изучения творчества писателя. Они пережили горе — смерть двоих из своих четверых детей, бедность и тяжелые времена, но Анна оказалась сильной женщиной и умела рационально вести хозяйство и дела мужа, помогала ему в корректуре и издательских делах. Через ее руки прошли все великие романы: «Игрок», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Анна была счаслива, что «Братья Карамазовы» были посвящены ей. В год смерти писателя Анне исполнилось 35 лет. Ей не раз задавали вопрос, почему она снова не вышла замуж, но она отвечала: «Мне это казалось бы кощунством. Да и за кого можно идти после Достоевского?»

3. Марк Шагал и Белла Розенфельд

Долгие годы ее любовь освещала все, что я делал. Марк Шагал

Его глаза сейчас зеленовато-серые, цвета неба и воды. Я плыву в них, как в реке. Белла Розенфельд

Когда Белла Розенфельд, девушка из ортодоксальной еврейской семьи, познакомилась с бедным художником Мойшей Сегалом, она и представить не могла той славы, которая того ожидает. Хотя, как она признавалась, увидела в нем талант и твердость духа, тогда как у окружающих этот странный парень вызывал недоумение. Они поженились, и с тех пор любовная линия творчества Шагала, вдохновенный полет, была всегда связана с женой. Черноволосая женщина с темными глазами смотрит на нас со многих известных картин художника: «Розовые любовники», «День рождения», «Над городом», «Акробатка». Белла родила Шагалу дочь и поддерживала его во всем. Они прожили вместе почти 30 лет, пережив увлечения революцией, бегство из СССР, а затем из Франции, спасаясь от антисемитских настроений Европы времен Второй мировой войны. В 1944 году они были готовы вернуться в освобожденную Францию, но Белла внезапно заболела и умерла в госпитале. По воспоминаниям близких, Шагал был раздавлен, он впал в депрессию и более года не мог прийти в себя. Были в его жизни и второй, и третий браки, успешные периоды жизни с выставками, поездками и славой. Но до конца жизни все женские образы в его картинах — это была только Белла, ее глаза и улыбка.

4. Питер Пауль Рубенс и Елена Фурман

Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя, что я берусь за кисти, и, сказать по правде, было бы тяжко потерять драгоценное сокровище свободы в обмен на поцелуи старухи. Питер Пауль Рубенс

После смерти первой жены Рубенс считал, что больше не может писать, но тут в его жизнь ворвалась красавица-блондинка Елена Фурман. Она была младше художника на 37 лет, что, естественно, давало повод для насмешек и сплетен. Но, как бы банально это ни звучало, жена стала для Рубенса глотком свежего воздуха, он снова занялся творчеством, в его картинах появились новые краски, формы и смысл. Он очень много писал жену — позже искусствоведы скажут, что она была живым воплощением представления Рубенса об идеальной женщине. Все рубенсовские богини и грации этого периода, невесты и молодые матери, одетые и обнаженные женщины — это все она, Елена. Жена родила художнику пятерых детей и, по воспоминаниям современников, была нежной матерью и супругой. Но браку было отмерено всего 10 лет, а об этом периоде творчества Рубенса говорят, что он достиг величайшего мастерства и реалистичности в изображении человеческого тела. Елена понимала всю ценность картин Рубенса, однако после его смерти хотела уничтожить произведения, где она была изображена обнаженной, из-за стыдливости. Однако каким-то образом об этом узнал кардинал и сумел убедить Елену оставить картины для будущих поколений.

5. Марлон Брандо и Тарита Териипия

Я восхищался не только ее красотой, но и естественностью, с какой она относится к себе и другим.



Марлон Брандо

Без сомнения, это была невозможная любовь. Тарита Териипия

Третья и последняя жена голливудского сердцееда была таитянкой. Они познакомились на Таити во время съемок в фильме «Мятеж на „Баунти“». Выбор партнерши для фильма предоставили Брандо, и он выбрал Тариту. Это была ее единственная роль в кино, она не была профессиональной актрисой. Тарита и Марлон поженились, но жили порознь: она — на Таити, в купленном доме, Брандо — в Америке, встречались супруги несколько месяцев в году. У пары родилось двое детей, Брандо любил проводить с ними время на острове, рыбачить и купаться. Их жизнь было сложно назвать благополучной: взрывной характер Брандо, его вспышки ярости и перепады настроения Тарита описывала в своих мемуарах «Марлон: моя любовь, мое страданье». Брак был недолгим, они развелись через 10 лет, однако поддерживали довольно теплые отошения всю жизнь. Уже бывшим супругам пришлось пережить ужасную трагедию: их взрослая дочь покончила жизнь самоубийством, после того как родной брат убил ее мужа. На встрече у психотерапевта Брандо признался бывшей жене, что все еще любит ее. Тарита рассказывала, что в письмах к ней Брандо писал о любви, но никогда не произносил этих слов. Он говорил, что никогда не позволит женщине сказать: «Я люблю тебя, Марлон». Тарита сдерживала свое обещание всю жизнь и нарушила его, когда Брандо было уже 78 лет. Даже после смерти актера Тарита говорила о нем в настоящем времени и утверждала, что всегда чувствует его защиту.

6. Николай Гумилев и Анна Ахматова

Царица — иль, может быть, только печальный ребенок. Николай Гумилев

Крепко спаяна на двоих одна душа. Анна Ахматова

Выйти за него замуж Гумилев предлагал Ахматовой три раза и все время получал отказ. После третьего отказа он даже пытался покончить жизнь самоубийством. И лишь после четвертого предложения поэтесса согласилась. Гумилев влюбился в Ахматову, когда ей было 14 лет, а ему 17. Пылкий и романтичный юноша признавался своей избраннице в любви, но Анна считала их отношения дружбой. Любовь в ней пробудил отъезд Гумилева на учебу в Европу, а затем в Африку. Они поженились в 1910 году, родственники Ахматовой считали брак обреченным на неудачу и даже не пришли на свадьбу. В чем-то они были правы: через два года Гумилев начал изменять жене. Ахматова писала, что он не скрывал своих увлечений и всегда оставался холостым в душе. Пара прожила в браке тяжелых 8 лет, они родили единственного сына, будущего историка Льва Гумилева. Современники поэтов отмечали, что две сильные личности не могли ужиться друг с другом и между ними было постоянное соперничество талантов. В начале их брака Гумилев был более известным и признанным поэтом, а затем слава Ахматовой стала затмевать его. В отместку за измены Ахматова часто говорила мужу, что его поэтический дар меньше ее, чем безумно злила Гумилева. Однако даже после развода и уже имея другие романы они старались сохранить отношения, и после смерти Гумилева Ахматова сделала все, чтобы имя поэта не было забыто в России: издавала его рукописи, до конца жизни посвящала ему стихи и называла себя вдовой Гумилева.

7. Иван Бунин и Вера Муромцева

Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы! Иван Бунин

Я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить того, кого он хочет. Вера Муромцева

История этой пары довольно трагична, хотя Вера Муромцева всегда утверждала, что она приняла свою судьбу и не жалуется на нее. Будучи молодой и образованной девушкой, она совсем не горела желением выходить замуж за литератора. Однако «роковая встреча», как она описывала знакомство с Буниным, положила начало семейной жизни — Вера стала третьей женой писателя. Сложности начались практически сразу: любвеобильный Бунин не скрывал своей полигамности. Однажды он поселил в доме поэтессу Галину Кузнецову, которая в качестве ученицы и «тайной» второй жены прожила вместе с парой 15 лет. Безумная ревность, чувство ущемленного самолюбия, конечно, были свойственны Вере, однако она убедила себя, что просто обязана служить гению. Так гордость заменилась тепением и смирением. Вера полностью взяла на себя все заботы о хозяйстве и муже, была редактором и стенографисткой. Бунин признавал ее роль в своей жизни, говорил жене, что без нее он бы не смог ничего написать. Однако, если его справшивали о любви к супруге, он отвечал: «Любить Веру? Это все равно что любить свою руку или ногу». Когда Галина бросила Бунина, он называл это самым тяжелым временем своей жизни, был на грани помешательства. Именно в это время он написал свой знаменитый цикл рассказов «Темные аллеи». Вера Муромцева пережила мужа на 8 лет. Она ухаживала за ним до самого конца его жизни, а в своих мемуарах писала, что любила Бунина до самой смерти и не допускала даже мысли, чтобы покинуть его.

Какая семейная история впечатлила вас?