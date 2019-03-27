7 историй о пропавших людях, которые будто растворились в воздухе (И даже ФБР не смогло разобраться)

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Каждый год по всему миру исчезают десятки тысяч людей. Большинство из них так или иначе находятся, однако бывают случаи, когда люди пропадают навсегда, не оставляя никаких следов. Кто-то исчезает добровольно, решив начать новую жизнь, кто-то становится жертвой преступления, а судьба некоторых остается неизвестной. Такие люди просто уходят на работу или в магазин и никогда не возвращаются, а их личные вещи и банковские счета остаются нетронутыми, поэтому даже самое тщательное полицейское расследование ни к чему не приводит.

AdMe.ru заинтересовался несколькими случаями исчезновения людей разных возрастов, следы которых потерялись в пространстве и времени.

Исчезновение семьи Мартин

7 декабря 1958 года Барбара и Кеннет Мартин с 3 дочерями — Барби, Сьюзен и Вирджинией — отправились собирать материалы для рождественских украшений в одно из живописных мест на реке Колумбия. Так началась история одного из самых загадочных исчезновений в истории штата Орегон. 9 декабря, когда Кеннет не вышел на работу, начались поиски семьи, которая словно растворилась в воздухе. Однако точное место, куда отправились Мартины, было неизвестно, да и показания людей, видевших их в день исчезновения, разнились. В доме семьи ничего подозрительного не обнаружили, а их банковский счет остался нетронутым.

В марте 1959 года поисковый отряд обнаружил у края обрыва над рекой следы такого же автомобиля, который водил Кеннет. 1 мая 1959 года одна из буровых установок на реке Колумбия зацепила что-то странное, однако извлечь таинственный предмет так и не удалось. Спустя 2 дня примерно в 100 км от буровой установки было обнаружено тело Сьюзен. 3 мая нашли и тело Вирджинии — примерно в 50 км от сестры. Полиция решила, что установка случайно зацепила автомобиль Мартинов, из-за чего тела девочек и всплыли на поверхность. Однако ни машину, ни остальных членов семьи обнаружить не удалось ни с помощью эхолокации, ни с помощью вертолетов. Поиски прекратились, когда один из водолазов чуть не утонул. Тела Барбары, Кеннета и Барби, равно как и их машина, так никогда и не были найдены. Их судьба до сих пор остается неизвестной. Столкнули ли машину Мартинов с обрыва, или Кеннет в темноте не разглядел опасность — мы, скорее всего, так никогда и не узнаем.

Исчезновение Патрисии Михан

20 апреля 1989 года примерно в 20:00 возле городка Серкл в штате Монтана Патрисия Михан попала в автомобильную аварию, виновницей которой стала она сама. Водитель автомобиля, с которым столкнулась Патрисия, офицер полиции Кэрол Хейц, вышла из своей машины и подошла к виновнице происшествия, идущей навстречу Кэрол. Не говоря ни слова, Патрисия взглянула на Хейц так, будто смотрит сквозь нее, перелезла через ограждение дороги и некоторое время неподвижно стояла, глядя на автомобили совершенно отстраненно, будто она была не виновницей ДТП, а случайным свидетелем. Затем Михан развернулась и ушла в поле, растворившись в ночи.

Сразу же после аварии полиция начала поиски Патрисии, найдя следы ее обуви примерно в 1 км от места ДТП. К утру девушку обнаружить не удалось, а ее следы потерялись. Дальнейший обыск окрестностей ничего не дал. Родители, с которыми Патрисия проживала в городе Бозман, находившемся 400 км от места происшествия, не понимали, как их дочь очутилась в Серкле. По их словам, она страдала от депрессии и 21 апреля должна была встретиться с психологом. Примерно месяц спустя официантка в кафе, расположенном рядом с домом Патрисии в Бозмане, заявила, что Михан была у них, быстро позавтракала и ушла, сказав, что ей нужно идти за покупками. Всего за время пропажи Патрисии полиция и родители получили более 5 000 сообщений о том, что девушку видели в разных местах, однако ни тем, ни другим обнаружить ее не удалось. Спустя 30 лет дело Михан так и остается нераскрытым. По одной из официальных версий, в результате аварии у Патрисии могла развиться амнезия и она живет, не помня ни аварии, ни жизни до нее.

Исчезнувшее трио из Форт-Уэрт

23 декабря 1974 года 17-летняя Рейчел Трлика, 14-летняя Рене Уилсон и Джулия Энн Мозли, которой на момент пропажи исполнилось 9 лет, отправились за рождественскими покупками в торговый центр в своем городе Форт-Уэрт в штате Техас. Старшая из девочек, Рейчел, припарковала машину возле центра, и все трое вошли в него. Несколько человек видели всех троих в то время, когда они совершали покупки, однако ни одна из них не вернулась домой в тот день.

Родные девочек приехали в торговый центр и обнаружили, что машина стоит на парковке, а в ней лежат покупки, сделанные ими в тот день. На следующий день муж Рейчел, Томми, получил письмо якобы от нее, в котором говорилось, что она едет в Хьюстон на неделю, а машина останется на стоянке. Интересно, что письмо было написано чернилами, а адрес на конверте — карандашом. Родители девочек и Томми Трлика не поверили, что письмо написала Рейчел, а экспертиза, проведенная ФБР, не дала однозначного ответа на вопрос об авторстве. В 1981 году один человек заявил, что видел, как 23 декабря неизвестный насильно посадил в фургон 3 девочек, однако на эти показания почему-то не обратили внимания. В течение многих лет полиция проверяла подходящие по описанию неизвестные тела, однако никто не был опознан как Рейчел, Рене или Джулия. Вестей от девочек родные так никогда и не получили, судьба подростков до сих пор остается неизвестной.

Исчезновение Николь Морен

30 июля 1985 года в 11:00 8-летняя Николь вышла из квартиры в канадском Торонто, расположенной в одном из высотных домов, где она жила вместе со своей матерью Жанетт. Она направлялась в бассейн, расположенный на закрытой территории дома, чтобы поплавать с подружкой, которая должна была ждать девочку внизу. Поговорив с приятельницей по домофону, она покинула кондоминиум и пошла к лифту. Больше ее никто никогда не видел.

Прождав Николь около 15 минут, подруга позвонила в домофон и спросила у ее матери, почему девочка до сих пор не спустилась. По какой-то необъяснимой причине Жанетт не придала этому значения и продолжила заниматься своими делами. Тревогу она подняла лишь в 18:00, когда Николь так и не вернулась в квартиру. Были опрошены возможные свидетели, и один из них сказал, что видел девочку в купальнике с полотенцем в руке, которая направлялась к лифту, но его показания не были подтверждены или опровергнуты. Позже некоторые свидетели говорили, что видели в доме, где жила Николь, незнакомую женщину менее чем за час до исчезновения девочки. Однако фоторобот женщины не помог ее опознать, она так и не была найдена. Полиция рассматривала разные версии, среди которых были убийство и похищение, однако ни одна из них не подтвердилась. Отец девочки, Ар Морен, находившийся на момент исчезновения дочери в процессе развода с Жанетт, посвятил свою жизнь поискам дочери, но и ему не удалось разыскать ее. Мать Николь умерла в 2007 году от сердечного приступа.

Исчезновение Брианны Мэйтленд

19 марта 2014 года 17-летняя Брианна Мэйтленд получила диплом о среднем образовании и со своей матерью Келли отметила это обедом в домашней обстановке, а затем они вдвоем поехали в магазин. По словам матери, когда они стояли в очереди к кассе, Брианна заметила что-то за окном супермаркета и вышла на улицу, пообещав вернуться. Оплатив покупки, Келли пошла к машине и увидела, что Брианна стоит на стоянке, вид у нее был очень взволнованный и растерянный. Сразу же после этого девушка сказала, что ей нужно подготовиться к вечерней смене, и мать отвезла ее к дому, где Брианна жила со своей подругой детства. Больше мать и дочь никогда не виделись.

Отработав вечернюю смену в ресторане, девушка отказалась пойти с коллегами на вечеринку, сказав, что ей нужно отдохнуть перед утренней сменой на второй работе. На часах было 23:20, когда она села в свой Oldsmobile и уехала. Утром следующего дня в полицию поступили сообщения от нескольких автомобилистов, что машина марки Oldsmobile врезалась в заброшенный фермерский дом, но ее водителя нигде не видно. Приехавший полицейский нашел в машине личные вещи, а рядом с нею — несколько разбросанных монет. Решив, что это был пьяный водитель, покинувший авто после аварии, полицейский уехал. Поиски Брианны начались только спустя несколько дней, когда ее мать стала беспокоиться о том, что дочь не выходит на связь. Однако она будто растворилась в воздухе: свидетели, видевшие машину девушки, стоявшую возле заброшенного дома, сказали, что никого в салоне не заметили, а фары были включены. Родители Брианны предположили, что она была похищена, а по версии ФБР ситуация с заброшенным домом могла быть инсценирована. В полицию неоднократно обращались люди, которые заявляли, что Брианна была убита тем или иным образом, однако ни одна версия не подтвердилась.

Исчезновение Брайана Шаффера

31 марта 2006 года Брайан Шаффер, 27-летний студент-медик, вместе с друзьями — Клинтом Флоренсом и Мередит Рид — отмечал начало весенних каникул. Они ходили по барам города Колумбуса, в каждом из которых они выпивали по одному шоту крепкого напитка, после чего перебирались в другой. В какой-то момент друг и подруга, с которыми был Брайан, заметили, что он куда-то исчез, и стали ему звонить, однако молодой человек не отвечал. В 02:00 бар закрылся и друзья вышли оттуда, ожидая, когда появится Брайан. Не дождавшись, они двинулись домой, решив, что Шаффер отправился в свою квартиру и лег спать. В выходные друзья безуспешно пытались дозвониться до Брайана.

Камера, расположенная у бара «Гадкий тунец», где в последний раз видели Брайана, зафиксировала, как он входил в заведение, но, судя по тем же видеозаписям, так никогда его и не покидал. Полиция предположила, что он мог выйти из бара, скрыв лицо, однако и другие камеры, расположенные рядом с «Гадким тунцом», не зафиксировали Шаффера. Автомобиль Брайана был найден возле его дома в 6 кварталах от бара — там, где он его оставил до исчезновения. В течение долгого времени девушка Брайана звонила ему на сотовый, и каждый раз включалась голосовая почта. Лишь один раз она услышала гудки, но оператор объяснил это сбоем в работе сотовых сетей. Судя по пингу, телефон находился в 23 км от Колумбуса. На звонки Шаффер так никогда и не ответил. Полиция считала, что друг Брайана Клинт Флоренс что-то знает о его исчезновении и, возможно, причастен к нему, однако доказательств этому не нашлось. Некоторые полагали, что Брайан исчез для того, чтобы не выплачивать кредит, взятый на учебу. В 2008 году, когда отец Шаффера погиб, кто-то оставил запись в интернет-некрологе от имени Брайана, однако установить, кто ее автор, так и не удалось.

Исчезновение Аши Дегри

В предрассветные часы 14 февраля 2000 года 9-летняя Аша Дегри собрала свой рюкзак и вышла из дома, где жила с родителями и братом. В ту ночь на улице бушевала гроза. Брат Аши, О’Брайан, спавший в той же комнате, слышал скрип ее кровати, но подумал, что девочка ворочается во сне, и не придал этому значения. В 06:30 мать Аши, Айкилла, пришла в комнату, чтобы разбудить детей, однако О’Брайан был там один.

Офицер полиции прибыл на место через 10 минут после обнаружения пропажи девочки, однако обыск окрестностей ничего не дал. После того как об исчезновении Аши сообщили по телевидению, 2 человека рассказали, что видели ее на шоссе около 04:00 примерно в 2 км от ее дома. По их словам, девочка была одета во все белое и явно не по погоде. Один из них развернул автомобиль, чтобы попытаться догнать Ашу, однако она убежала от него в темный лес. Через некоторое время неподалеку от места, где девочку видели в последний раз, в сарае были найдены ее личные вещи, однако не было ни следов борьбы, ни крови и ничто не говорило об автомобильной аварии. Возле того же сарая и на шоссе, где видели Ашу, были найдены фантики от конфет, которые были у нее в день исчезновения. Спустя 1,5 года на одной из стройплощадок в 40 км от шоссе был найден рюкзак Аши, завернутый в мусорные мешки, в котором была бумажка с именем девочки и номером телефона. Находку передали в ФБР, однако отчет остался секретным, а других улик вокруг места обнаружения рюкзака не нашли. В 2016 году ФБР объявило, что появился свидетель, заметивший, как Аша садилась в зеленый автомобиль рядом с местом, где ее видели в последний раз. Родители Аши до сих пор ждут ее возвращения домой. На шоссе, где девочку в белой одежде видели в последний раз, они установили памятный знак и каждый год в день ее исчезновения приходят к нему.