7 исторических личностей, которые обвели весь мир вокруг пальца

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Что греха таить, все мы хоть раз обманывали других. Но одно дело слегка приукрасить свои достоинства в резюме, а совсем другое — прикинуться, например, хирургом и прооперировать 16 человек. В погоне за наживой фантазия и мастерство перевоплощения некоторых ловкачей просто поражают.

AdMe.ru выбрал самых громких обманщиков в истории, чьи аферы больше похожи на сценарий к фильму, чем на реальную жизнь.

1. Анастасия Романова

В 1918 году всю царскую семью Романовых расстреляли. Сторонники правительства Романовых отказывались в это верить, из-за чего пошли слухи о том, что младшую царскую дочь Анастасию подменили слуги и девочке удалось сбежать. По всему миру начали объявляться девушки, которые представлялись лже-Анастасиями. Одной из таких была Анна Андерсон. По стечению обстоятельств Андерсон оказалась в одной психиатрической клинике с женщиной, которая поставляла платья в царский дворец. Именно она и выразила предположение о невероятном сходстве Анны с дочерью Романовых. Девушку стали посещать разные люди, дабы убедиться в том, что это действительно княжна. Анна настолько вошла в роль, что давала интервью журналистам, рассказывала о своем детстве во дворце и о том, как офицер Александр Чайковский помог ей спастись. В 1940-х годах против Анны Андерсон открыли судебное дело, которое продолжалось многие годы. Однако в конце концов было доказано, что она ненастоящая Романова. После смерти женщины был проведен тест ДНК, в результате которого выяснилось, что Анна была полькой Франциской Шанцковской, а вовсе не родственницей Романовых.

2. Фердинанд Демара

Кем только ни был Фердинанд Демара за свою жизнь: монахом, инженером, заместителем шерифа, психологом, адвокатом, директором тюрьмы, ученым и врачом. В погоне за уважением общественности мужчина представлялся тем, кем ему было выгодно. Однажды он даже инсценировал свое самоубийство, чтобы «начать новую жизнь». Во время корейской войны Фердинанд работал судовым врачом в Корее, где лечил пострадавших. Как-то раз на военный корабль привезли 16 раненых солдат, которым было необходимо хирургическое вмешательство. Кроме Фердинанда на борту не было врачей, поэтому он был вынужден самостоятельно провести операции. Удивительно то, что все они прошли успешно, а солдаты остались живы. Обман раскрылся, когда об этом случае в газете прочитала мать настоящего врача Джозефа Сиры, именем которого представился Демара. «Поддельного» хирурга не стали судить, а депортировали в США.

3. Папесса Иоанна

По правилам католической церкви, папский престол имеет право занять исключительно мужчина. Однако существует ряд древних рукописей, свидетельствующих, что в IX веке католической церковью правила женщина. Иоанна Ангеликус росла в семье священника и мечтала пойти по стопам отца. Понимая, что женщине не разрешат проповедовать, она переодевается в мужчину и, представляясь именем Иоанн, идет в мужской монастырь. Позже Иоанна переезжает в Рим, где получает звание кардинала. Папа Лев IV назначает Иоанну своим преемником, и после его смерти она занимает престол. Об обмане никто бы не догадался, если бы папесса не влюбилась в капеллана и не забеременела от него. Существует несколько теорий о том, что произошло после: одни источники свидетельствуют, что женщина умерла во время родов, другие же говорят, что она была убита простыми жителями, после того как они узнали правду. Утверждают, что именно после этого случая все папы должны пройти проверку «мужественности» на прорезном стуле. Эта легенда легла в основу экранизации фильма 2008 года «Иоанна — женщина на папском престоле».

4. Виктор Люстиг

У немца Виктора Люстига было около 45 псевдонимов, на его счету множество денежных афер, его арестовывали аж 50 раз, однако в историю он вошел как человек, который дважды продал Эйфелеву башню. В 1925 году Люстиг из США переехал в Париж, где прочитал в газете новость о том, что башня поржавела и нуждается в реконструкции. Виктор делает себе поддельные документы, арендует номер в дорогой гостинице и приглашает туда на встречу бизнесменов, которые занимаются переработкой металла. Аферист убеждает их, что башню хотят продать по кускам, но эту новость пока не афишируют из-за угрозы недовольства парижан. В итоге предприниматель Андре Пуассон покупает у Люстига башню за 250 тыс. франков, а тот забирает деньги и уезжает в Вену. Пару лет спустя Виктор возвращается в Париж и по той же схеме вновь продает башню, а сам сбегает в США.

5. Флоренс Дженкинс

Американская певица и пианистка Флоренс Дженкинс прославилась тем, что у нее напрочь отсутствовали музыкальный слух и певческий талант. Однако сама женщина была полностью уверена в своей гениальности. Флоренс с детства мечтала стать певицей, хотя уроки вокала не давали никакого толку. После смерти отца в руках женщины оказалось большое наследство, которое она вложила в свою карьеру артистки. Дженкинс арендовала самые дорогие залы Америки, где исполняла как классические произведения, так и свои собственные. Аудитория ходила на концерты, чтобы посмеяться над горе-певицей, а сама Флоренс воспринимала смех зрителей как восторг от ее творчества. Тем не менее при полном отсутствии таланта женщина была невероятно популярна: она получала огромные гонорары, пела в знаменитом Карнеги-холле, а билеты на ее выступления разлетались как горячие пирожки. В 2016 году на большие экраны вышел биографический фильм «Примадонна», где роль Флоренс Дженкинс сыграла оскароносная Мерил Стрип.

6. Стивен Гласс

«Если не можешь найти интересных персонажей для статьи, придумай их» — именно этим правилом руководствовался журналист Стивен Гласс при написании своих текстов. Стивен устроился работать в редакцию журнала The New Republic в 1995 году. Но, чтобы преуспеть в карьере, он вовсе не гонялся за достоверными фактами и оригинальными сюжетами, а придумывал их сам. Молодой журналист писал захватывающие истории с очень реалистичными героями, его статьи любили читатели и ценили редакторы. В 1998 году Стивен пишет статью про молодого хакера, которого пригласила на работу фирма, чей сайт он взломал. Этим материалом заинтересовался журнал Forbes, но, начав проверять информацию, обнаружил много неточностей. Чтобы скрыть свой обман, Гласс даже создал поддельный сайт фирмы, про которую писал, и от их лица делал звонки. Тем не менее правда всплыла наружу. За 3 года работы в журнале он «придумал» около 30 статей. Сейчас же Стивен работает в юриспруденции и никак не связан с журналистикой. Он также написал книгу The Fabulist. А в 2003 году про него вышел фильм под названием «Афера Стивена Гласса» с Хейденом Кристенсеном в главной роли.

7. Карлос Кайзер

Бразилец Карлос Кайзер с детства мечтал стать великим футболистом, хотя сам не обладал соответствующими навыками. Именно поэтому он разработал гениальную стратегию. Карлос подружился с перспективными футболистами и, когда те переходили в другой клуб, просил их себя разрекламировать. Когда с Кайзером подписывали контракт, он объяснял тренеру, что ему нужно несколько недель, чтобы прийти в форму. Попадая на поле, Карлос разыгрывал спектакль, якобы он сильно потянул бедро. Снимок никто не делал, а лжефутболиста отправляли «отлежаться». Кроме того, Кайзер врал, что у него умерли бабушка или дедушка, а потом просил дать ему время, чтобы восстановиться психологически. За 20 лет футбольной карьеры Карлос Кайзер ни разу не сыграл ни в одном полноценном матче. Сейчас мужчина работает женским фитнес-инструктором и с радостью вспоминает былые времена.

А какая афера впечатлила вас больше всего?