7 уловок, с помощью которых Кейт Миддлтон при минимуме затрат демонстрирует максимум стиля

Кейт Миддлтон уже не первый год сохраняет статус британской иконы стиля. Выбирая определенную одежду, герцогиня Кембриджская делает дипломатические заявления, выражает солидарность, выказывает уважение, а в последние годы еще и пропагандирует разумное потребление.

AdMe.ru разузнал о хитростях, которые позволяют Кейт выглядеть великолепно и в то же время экономить на одежде и аксессуарах. В конце статьи расскажем о том, как герцогиня приобщает к разумной экономии своих детей.

Надевает одну и ту же одежду несколько раз

Монаршим особам положено иметь в гардеробе бесконечный запас великолепных платьев, пальто и шляпок, которые подойдут для любого случая. Причем образы обычно не повторяются: один выход — один наряд. Кейт Миддлтон игнорирует эту традицию и появляется на официальных мероприятиях в костюмах, которые уже когда-то надевала. Любопытно, что некоторые образы жена принца Уильяма повторяет даже спустя 10 лет.

Перешивает старые наряды

На церемонии вручения BAFTA, 2017.

На Portrait Gala, 2019.

Когда Кейт Миддлтон по каким-то причинам не может или не хочет еще раз надеть старый наряд, она слегка его переделывает и дарит образу новую жизнь. Именно так герцогиня сделала в 2019 году, когда на Portrait Gala в Лондоне появилась в платье от Alexander McQueen, которое уже надевала в 2017-м. Ее Высочество перешила верх, заменив спущенные бретели классическим втачным рукавом.

Берет одежду у своей мамы

Кэрол Миддлтон, 2010.

Кейт Миддлтон, 2012.

В 2012 году, впервые выступая перед британскими подданными в роли члена королевской семьи, герцогиня вышла на сцену в синем платье-пиджаке. Кейт одолжила его у своей мамы Кэрол Миддлтон, которая надела его в 2010 году на ежегодные королевские скачки. Сомневаться в том, что мать и дочь появились в одном и том же платье, не приходится: британский бренд Reiss, которому принадлежит наряд, не делал повторов коллекции.

Сочетает брендовые вещи и масс-маркет

Наблюдая за выходами Кейт Миддлтон, можно подумать, что ее гардероб стоит целое состояние. Но это не совсем так. Герцогиня Кембриджская часто покупает одежду в масс-маркете и умеет сочетать, к примеру, платье из Zara за $ 100 и пальто от Alexander McQueen за $ 20 тыс. Еще она любит вещи от ASOS, Banana Republic, Topshop, Marks & Spencer и поддерживает доступные британские бренды.

Следит за акциями в аутлетах

Пальто из аутлета M Missoni в Bicester Village.

Посетив один из британских аутлетов, не удивляйтесь, если столкнетесь там с Кейт Миддлтон. Несмотря на доступ к Суверенному гранту, который сполна обеспечивает нужды королевской семьи, герцогиня не прочь сэкономить и часто выбирает вещи со скидками. Ее гардероб преимущественно состоит из классических нарядов, которые никогда не выходят из моды. А потому в местах вроде Bicester Village в Оксфордшире для Ее Высочества всегда найдутся базовые свитеры, топы и платья.

Носит дешевую бижутерию наравне с тиарами

Кейт Миддлтон в серьгах Accessorize за $ 7.

Мы не раз видели Кейт в величественных драгоценных тиарах, одолженных ей королевой Елизаветой II. В то же время герцогиня может похвастаться своей коллекцией бюджетных украшений. Она носит бижутерию из Accessorize, H&M и Zara. А еще покупает доступные ювелирные изделия британских брендов Spells of Love и All the Falling Stars.

Поддерживает экологичные бренды

Кейт Миддлтон в куртке из переработанных пластиковых бутылок.

В последние годы и без того не по-королевски скромная Кейт стала отдавать предпочтение экологичной моде. Жена наследника британского престола часто надевает одежду, изготовленную из переработанных, экологически чистых материалов, и следит, чтобы ее производство не было вредным для работников.

Бонус: дети Кейт и Уильяма носят одежду старших родственников

Принцесса Анна с племянником — принцем Гарри.

Кейт Миддлтон с младшим сыном — принцем Луи.

Кейт Миддлтон делает все, что в ее силах, чтобы привить своим детям Джорджу, Шарлотте и Луи полезные привычки и помочь усвоить правильные жизненные ценности. Королевским детям не привыкать донашивать одежду друг за другом, но иногда в их гардероб попадают вещи их старших родственников — папы (принца Уильяма) и дяди (принца Гарри). Любопытно, что все дети Кейт и Уильяма впервые предстали перед британскими подданными на крыльце королевского роддома Lindo в одном и том же белом вязаном одеяле.