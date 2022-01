7 уловок, с помощью которых Кейт Миддлтон при минимуме затрат демонстрирует максимум стиля

Надевает одну и ту же одежду несколько раз

Перешивает старые наряды

Берет одежду у своей мамы

Сочетает брендовые вещи и масс-маркет

Следит за акциями в аутлетах

Носит дешевую бижутерию наравне с тиарами

Мы не раз видели Кейт в величественных драгоценных тиарах, одолженных ей королевой Елизаветой II. В то же время герцогиня может похвастаться своей коллекцией бюджетных украшений.

Она носит бижутерию из Accessorize, H&M и Zara. А еще покупает доступные ювелирные изделия британских брендов Spells of Love и All the Falling Stars.