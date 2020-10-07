7 фантастических тварей, которые оказались настоящими

А вы знали, что попугай кеа способен охотиться на овец и из-за внушительного размера вполне мог сойти за какое-нибудь крылатое чудовище? Или что утконосов вообще считали выдумкой, и когда первая шкура утконоса была прислана в Англию в 1797 году, ее приняли за рукотворное изделие умелого шарлатана-таксидермиста, пришившего утиный клюв к шкуре бобра (или кого-то похожего на него)? Нам стало интересно, кем же на самом деле были якобы мифические существа, породившие столько легенд.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать всякие интересные факты и надеемся, что вы получите такое же удовольствие от чтения этой статьи, как мы от ее написания.

Кракен — гигантский кальмар

Мифов и литературных творений, где встречается кракен, не счесть. Одни только рассказы Лавкрафта чего стоят. Кракен упоминается как в скандинавской мифологии, так и в трудах Аристотеля и Плиния Старшего. Обычно это существо описывали как гигантское морское чудовище, способное опутать своими щупальцами корабль и утащить его на дно. На самом же деле, скорее всего, прототипом кракена является кальмар Architeuthis — крупнейший известный на данный момент вид кальмаров (достигает 8 м в длину).

Мифический волосатый человек — горилла

Байки о мифических волосатых людях ходили вплоть до XIX века: всевозможные исследователи и даже военные докладывали о встрече с непонятными мохнатыми существами. Кстати, само слово «горилла» примерно переводится как «поросшая волосами женщина». Первое научное описание этих животных дали американский врач-миссионер Томас Стотон Сэвидж и натуралист Джеффрис Уайман в 1847 году.

Живущая в огне саламандра — огненная саламандра

Вокруг саламандры кипят нешуточные страсти. С древних времен ее отождествляли со стихией огня: и древнегреческие мыслители, и средневековые алхимики. Мифы, связанные с этим существом, были вызваны непониманием того, каким образом оно появлялось в огне. На самом деле все просто: «появление» саламандры из огня объяснялось тем, что эти живущие на деревьях земноводные часто оказывались в костре, когда бревна бросали в пламя. Саламандры, конечно же, оттуда выскакивали, чтобы спастись.

Птица Рух — эпиорнис

Птица Рух, или птица-слон, впервые появилась в арабском фольклоре. Ее описывали как огромное существо, способное унести в своих когтях настоящего слона. Жители ближневосточных стран считали, что она обитает в Китае, а в Поднебесной утверждали, что ее родина — Мадагаскар. Привязка этого существа к Мадагаскару объясняется тем, что до XVII века на острове жили гигантские птицы семейства эпиорнисовых. Их вес мог достигать 500 кг, а рост — 300 см. Вполне вероятно, что заезжие путешественники-арабы могли принять их за только что вылупившихся птенцов Рух.

Единорог — носорог эласмотерий

Эласмотерий принадлежит к роду вымерших млекопитающих из семейства носороговых. От современных носорогов его отличали не только огромные размеры (длина до 6 м, высота до 2,5 м, вес до 5 т), но и, как вы догадались, полутораметровый рог. Некоторые ученые считают его прототипом единорога. Люди еще успели застать этого уникального зверя.

Лютоволк — ужасный волк

Лютоволки из «Игры престолов» не плод фантазии автора книг и сценаристов сериала. Скорее всего, прототипом послужили ужасные волки, или Canis dirus — вымерший вид хищников с длиной тела 1,7 м и весом около 70 кг. Они обитали на территории Северной Америки около 9 500–125 000 лет назад.

Сирена — ламантин