7 фактов об известных брендах, узнав которые вы посмотрите на них с другой стороны

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Если задаться целью узнать о любимых и популярных брендах чуть больше, то можно найти просто поразительную информацию. Вряд ли вы догадывались, что Bosch ежегодно подает более 4 000 заявок на патент, а Tiffany & Co. изготавливает помимо всего прочего еще и футбольные кубки.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться фактам из истории известных брендов.

1. Коко Шанель не переносила цветочные ароматы, при этом аромат Chanel № 5 содержит эссенции розы и жасмина

Шанель испытывала неприязнь к цветочным ароматам из-за их популярности. В то время все духи пахли розами, жасмином и гарденией. Однако парфюмерам удалось с помощью синтетических веществ изменить привычные запахи розы, жасмина и иланг-иланга. Для создания Chanel № 5 используется грасская роза и грасский жасмин. Из-за того что плантаций, где выращиваются растения, становится все меньше, их цена возрастает. Плюс к этому цветение майской розы длится всего 5 недель в году, а розовое масло, которое используют в парфюмерии, в майской розе содержится совсем в небольшом количестве, что объясняет высокую стоимость духов.

2. Пояс целомудрия стал прототипом браслета от Cartier

Знаменитый браслет Love от Cartier был создан в 70-е годы Осло Кипулло. Есть мнение, что мастер при создании вдохновился древним поясом целомудрия. Однако браслет не несет угрожающего характера, он лишь выступает символом любви и верности.

3. Tiffany & Co. производит футбольные кубки

Деятельность компании Tiffany & Co. не ограничивается изготовлением ювелирных украшений. Команда, выигравшая Суперкубок в американском футболе, получает Vince Lombardi Trophy. Tiffany & Co. изготавливают трофей из серебра 925-й пробы высотой 56 см и весом 3,2 кг.

4. Tiffany & Co. владеет одним из крупнейших желтых бриллиантов

Бриллиант Tiffany & Co. был найден в Южной Африке в 1877 году. Необработанный камень весил 287,42 карата и был выкуплен Чарльзом Тиффани за $ 18 000. После обработки у камня стало 82 грани, а вес составил 128,54 карата. Его выставляли на продажу всего на 24 часа в 1972 году за $ 5 000 000 (сейчас это было бы $ 25 800 000). Колье с этим бриллиантом было на Леди Гага на вручении премии «Оскар-2019», до этого оно появлялось на шее Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и на миссис Шелдон Уайтхаус на балу «Тиффани».

5. Компания Yves Rocher ни разу не делала рекламу со знаменитостями

Yves Rocher тратит меньше средств на рекламу и больше на исследования, благодаря которым повышается качество продукции. Для производства компания отбирает ингредиенты только натурального происхождения.

6. Bosch подает 20 патентных заявок в день

Фирма занимает лидирующие позиции среди инновационных компаний. Фирма регулярно тратит несколько миллиардов евро на проведение исследований и разработку. Так, в 2013 году Bosch за год подала 4 964 заявки на патент, то есть в среднем 20 заявок в день.

7. Упаковочная коробка Xiaomi выдерживает нагрузку в 100 кг

Фирма не стала экономить на коробках, в которых доставляются товары, поэтому выбрала прочный картон, выдерживающий большую нагрузку. Чтобы доказать «способности» коробки, глава PR-отдела стоял на коробке и держал на руках еще одного сотрудника.

А какая компания вас удивила больше всего?