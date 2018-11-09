7 элементарных фактов, которые однажды могут спасти вам жизнь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наша жизнь — череда непредсказуемых событий. Даже если мы думаем, что по дороге домой с работы с нами не произойдет ничего необычного, это не дает гарантии, что так и будет. Каждый из нас подвержен риску для здоровья и жизни в любой момент. И главное в таких ситуациях — быть спокойным, собранным и готовым к правильным действиям.

Мы в AdMe.ru нашли несколько простых, но действенных советов, которые могут помочь спасти жизнь в непредвиденных ситуациях.

Яркий фонарик защитит вас в случае нападения

Небольшой фонарик с ярким лучом может оказаться более действенным способом защиты, чем газовый баллончик, ключи или другие средства самообороны. Особенно если дело происходит ночью или в темном месте. Яркий луч света, направленный в глаза нападающему, ослепит его и даст вам немного времени, чтобы убежать.

Запаситесь сильными антигистаминными препаратами, когда отправляетесь в новые места

Путешествия могут подарить не только море приятных впечатлений, но и много неожиданностей, иногда весьма неприятных. Например, внезапные проблемы со здоровьем: даже если у вас нет аллергии, это не значит, что ваш организм спокойно отреагирует на новый климат, растения, насекомых и прочие новшества. Поэтому обязательно возьмите с собой упаковку какого-нибудь лекарства, обладающего антигистаминным действием.

Пищевая сода может помочь в тушении огня

При небольшом локальном пожаре дома, если вдруг не оказалось воды или ее очень мало, для тушения можно использовать соду. Если у вас загорелись остатки жира на плите, вода только усилит пламя. А вот сода быстро впитает в себя жир, таким образом источник огня будет уничтожен.

Если вы оказались в ловушке при пожаре в здании, опуститесь ближе к полу: дым будет скапливаться у потолка

Если при пожаре вы попали в ловушку, не можете выбраться из-за препятствий или сильного пламени, старайтесь находиться ближе к полу и дышать через ткань. Так вы сможете не задохнуться угарным газом и дождаться помощи. Ведь при пожаре более чистый воздух оказывается внизу помещения, а дым скапливается у потолка.

Если кто-то ранен, а инородный предмет остался в ране, не вынимайте его из тела

Если вы получили проникающее ранение и нож или другой предмет остался в вашем теле, не спешите вытаскивать его из раны. Это действие нанесет вам еще больший вред: вы можете задеть внутренние органы и вызвать обильное кровотечение. Вместо этого постарайтесь максимально сократить потерю крови и быстро обратиться за медицинской помощью.

Если вы просите о помощи в людном месте, обращайтесь к конкретному человеку

Возможно, вы бывали свидетелем ситуации, когда с человеком в общественном месте происходит что-то ужасное, например его хватает сердечный приступ, но все игнорируют происходящее. Причина этого кроется в психологическом феномене, когда толпа людей не в состоянии предпринять никаких действий, потому что каждый думает, что кто-то другой сейчас вмешается и решит проблему. Поэтому, если вам срочно необходима помощь, выберите конкретного человека и обращайтесь лично к нему. В этом случае шанс получить помощь гораздо выше, чем если вы будете обращаться сразу ко всем или молчать, надеясь на сострадание толпы.

Как выбраться из водоворота в водоеме

Никто из нас не застрахован от несчастных случаев на воде. Если вы внезапно оказались в ловушке водоворота, не паникуйте: из него можно выбраться. И вот как: Не нужно бороться с круговым течением, лучше беречь силы, не сбивайтесь с ритма дыхания. Если вы чувствуете, что вас затягивает в водоворот, старайтесь грести по направлению вращения воды, методично выплывая в сторону от центра воронки.

Если вы чувствуете, что не справляетесь с течением и не получается отплыть в сторону, наберите в легкие побольше воздуха и нырните. Под водой ищите такое течение, которое не идет по кругу, а выносит на поверхность и в сторону. Это течение вынесет вас от водоворота, вы сможете всплыть на поверхность.

Если в водовороте вы чувствуете, что вот-вот наткнетесь на препятствие (бревно, корягу, валун), попытайтесь выставить вперед ноги и сгруппироваться, чтобы не удариться о препятствие головой или другими жизненно важными органами.

Никогда не знаешь, какая информация может быть полезна в тот или иной момент. Возможно, какой-то из этих фактов, запомненный сегодня, однажды спасет вам жизнь. Если знаете похожие советы, делитесь ими в комментариях.