7 неочевидных способов найти работу мечты через интернет

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Интернет является мощным инструментом и наиболее часто используемым ресурсом для поиска работы. Однако поиск на специализированных сайтах зачастую недостаточно эффективен: ваше резюме может попросту затеряться среди тысяч других, а обратная связь от потенциальных работодателей быть неоперативной. Мы рассмотрели работающие, но неочевидные способы найти работу через интернет. В конце статьи вас ждет бонус: как по объявлению вычислить недобросовестного работодателя.

AdMe.ru рассказывает о 7 эффективных способах найти работу в интернете, не пользуясь специализированными ресурсами.

1. Подпишитесь в соцсетях на аккаунты компаний, в которых вы хотите работать, и изучите их сайты

Подпишитесь в социальных сетях на аккаунты компаний, которые вам интересны и близки по профилю деятельности. Это шанс увидеть предложение о работе в своей ленте новостей. Вдруг ищут именно вас? Также изучите сайты компаний, где вы хотели бы работать. Как правило, там есть раздел «Вакансии». Он может быть спрятан где-то сбоку или внизу сайта, рядом с контактами фирмы. Нет вакансий или не предлагают работу вашего профиля? А возможно, вы как специалист можете предложить этой фирме какие-то уникальные услуги? Не стесняйтесь написать на электронную почту компании о своем профессиональном опыте и работе, которую можете выполнять. Это гораздо эффективнее, чем робко писать в своем резюме про инициативность.

2. Подпишитесь на аккаунты руководителей компаний

Руководители часто пишут о вакансиях в компании не на специализированных сайтах по поиску работы и найму персонала, а на своих личных страничках. И если это работа вашей мечты, то важно оперативно отреагировать, послав свое резюме и сопроводительное письмо.

3. Подпишитесь в соцсетях на профессиональные сообщества, соответствующие вашему профилю

Кроме сообществ такого плана, как «Работа в ...» (дальше идет название города или сферы деятельности), стоит обратить особое внимание на профессиональные и отраслевые сообщества. В таких группах есть отдельные темы для поиска работы. И там можно встретить проверенные вакансии и даже узнать мнение коллег по цеху о том или другом работодателе.

4. Комментируйте тематические посты

Не смущайтесь отвечать на профессиональные вопросы в сообществах, вклинивайтесь в обсуждения, комментируйте профессиональные статьи. Благодаря этому вы поможете коллегам и покажете свою квалификацию нужным людям. Активные члены подобных групп — это не только профессионалы, но и рекрутеры, а также руководители подразделений.

5. Ведите профессиональный мини-блог

Ведите свой собственный профессиональный блог или даже создайте мини-сайт. Можно также просто использовать с этой целью свои страницы в соцсетях. На перечисленных платформах делитесь своими знаниями и размышлениями на профессиональную тему, делайте репосты понравившихся (либо спорных) статей, связанных с вашей деятельностью, но обязательно с авторскими комментариями. Публикуйте также снимки, имеющие отношения к вашей трудовой деятельности и достижениям: если вы кондитер, то снимки авторских аппетитных тортов, если педагог, то развивающих занятий с детьми, и т. д. Ведение подобного блога покажет, что вы увлечены своим делом и профессией, и поможет завести связи с полезными людьми. Кроме того, публикации или блог можно использовать как портфолио к своему резюме, просто поставив на них ссылку.

6. Сделайте пост о поиске работы на своей страничке в соцсетях. Он должен вызывать желание сделать репост

Сделайте пост о том, что ищете работу. Если он будет креативным и интересным, то разлетится и привлечет внимание потенциальных работодателей. В соцсетях можно и нужно проявлять творчество, так как это не резюме, где все должно быть строго и четко структурировано. В своем посте: Напишите, кем вы хотите работать и почему именно вы круты как сотрудник.

Упомяните о профессиональных достижениях, которыми вы гордитесь.

Увлекательно расскажите о своих личностных качествах.

Добавьте юмора, но не превращайте пост исключительно в шутку.

Прикрепите к посту цепляющую взгляд картинку.

Пообещаете тортик / пиццу / прогулку на байке тому, кто сведет вас с будущим работодателем или заказчиком.

Попросите друзей сделать репост. Это эффективно работает, потому что менеджеры по подбору персонала привыкли к пассивности кандидатов и испытывают интерес и удивление, когда человек сам неординарно заявляет о себе. Вот пример креативного вирусного поста о поиске работы в фейсбуке, в котором автор благодаря юмору «усилила» факты из своего резюме.

7. Используйте сервисы по поиску работы в соцсетях и на сайтах вакансий всего мира

Можно воспользоваться поиском непосредственно в соцсетях, забив в поисковую строку любого ресурса, от «ВКонтакте» до твиттера, ключевые фразы, хештеги.

Используйте приложение BranchOut — это крупнейшая профессиональная сетевая служба в фейсбуке, которая позволяет искать вакансии. Приложение работает на английском языке, и специалисты всего мира используют его для того, чтобы узнать, как устроиться на работу в таких компаниях, как Procter & Gamble, Google, BBC, Microsoft, Walt Disney, General Electric и целом ряде других, а также познакомиться с теми, кто уже там работает. Список фирм в приложении охватывает большинство крупнейших мировых корпораций в разных городах по всему миру, в том числе и в России.

SimplyHired — крупнейшая в мире система по поиску работы, которая объединяет списки вакансий с тысяч сайтов по всему миру (представлено более 5 млн предложений). Большое количество фильтров поиска позволяет находить самые интересные для себя предложения от различных компаний. Есть русскоязычный интерфейс и поиск по всем вакансиям в России.

Сервис Shikari ищет в соцсетях посты людей, которые хотят найти специалиста. Примеры запросов: «ищу фотографа на свадьбу», «нужен репетитор по математике», «кто может быстро сделать сайт?» и т. д. Все сообщения фильтруются и сортируются по тематикам: для фотографов, для репетиторов, для бухгалтеров и пр. Есть также фильтр по регионам и городам. Благодаря сервису вы получаете доступ к найденным постам с контактами их авторов и связываетесь с потенциальными заказчиками без посредников.

Бонус: как вычислить недобросовестного работодателя

Скорее всего, вы имеете дело с недобросовестным работодателем, а возможно, даже с мошенниками в следующих случаях: Если при чтении предложения о работе у вас возникает мысль: «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», то, скорее всего, так оно и есть.

Вам предлагают много денег и выдвигают мало требований. Например, не требуется никакого опыта, а работе достаточно посвящать всего 2–3 часа в день. При этом должность предлагают высокооплачиваемую.

Когда будущий работодатель предлагает вам ему заплатить под любым предлогом (пройти платные курсы перед началом работы, купить униформу, перевести деньги в какой-то фонд или купить продукцию компании), это «развод» и мошенничество.

Чтобы принять решение о трудоустройстве, соискателей часто просят выполнить тестовое задание. Недобросовестные работодатели могут использовать соискателей как неоплачиваемую рабочую силу. Принимая решение, выполнять задание или нет, нужно руководствоваться здравым смыслом. Особенно должно насторожить требование к чрезмерной детализации в выполнении. Цель выполнения тестов — это не создание конкретного продукта, а демонстрация профессионализма кандидата.

Если вас просят огласить свои личные данные еще до официального трудоустройства (например, паспортные данные, ваш уровень дохода и уровень дохода вашей семьи), будьте бдительны: этими данными могут воспользоваться мошенники.

Вам предлагают трудоустройство только после прохождения испытательного срока. Испытательный срок — это нормальная практика для большинства компаний. Однако правильное развитие событий следующее: человек должен быть сначала официально трудоустроен, с ним заключен трудовой договор, а в договоре прописан испытательный срок, его продолжительность, оплата труда во время прохождения испытательного срока и прочие нюансы.

Если у компании отсутствует или по каким-то причинам не работает сайт, то это повод насторожиться, и, возможно, лучше будет обойти эту фирму стороной.

Обратите внимание на то, что самые «излюбленные» вакансии в объявлениях мошенников — это офисный работник, администратор, помощник администратора, помощник руководителя, менеджеры всех видов, оператор на телефон. И будьте бдительны.

Обязательно читайте отзывы о работодателе в интернете. Если они плохие, делайте выводы. Необязательно все проверять на собственном опыте. Работы достаточно много и от добросовестных фирм.

А у вас есть опыт поиска работы через интернет и соцсети? Делитесь в комментариях.