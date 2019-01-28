7 достижений медицины прошлого, от которых бросает в дрожь

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Медицина прошлого легко может шокировать современного человека: настолько странными выглядят лекарства и процедуры, с помощью которых лечились наши предки. Большинство из этих средств были бесполезными, а некоторые и вовсе наносили непоправимый вред пациентам.

Мы в AdMe.ru хоть и любим историю, но не устаем радоваться тому, что живем в XXI веке.

1. Порошок из мумий вместо аспирина

Арабская медицина опережала свое время, но даже в ней были поистине странные вещи. После завоеваний в Северной Африке огромную популярность приобрел порошок из мумий, заимствованный у египтян. Им лечили головную боль, повышенную температуру, кожные заболевания и даже язву желудка. Конечно, огромный спрос на мумии не могло удовлетворить реальное количество находок. Нечистые на руку аптекари пускали в продажу поддельные порошки, изготовленные из усопших современников.

2. Потогонная хижина

Во время колонизации Нового Cвета европейцы завезли на континент не только новый миропорядок, но и вирус натуральной оспы. Коренное население пыталось справиться с болезнью своеобразными способами, в числе которых были и потогонные хижины: их обычно устанавливали на берегу реки или озера. Больного помещали в шатер, внутри которого устраивали настоящую парилку, поливая водой нагретые камни. Считалось, что вместе с потом из человека уходит и болезнь.

3. Анестезия ядовитыми растениями

Хотя в Средние века операции проводились редко, а сама хирургия не пользовалась особым уважением среди медиков, потребность в обезболивающих средствах никто не отменял. Популярными анестетиками были соки крайне ядовитых растений, содержащих алкалоиды: белладонны, белены, аконита, болиголова, дельфиниума, мандрагоры.

4. Лечение чумы лягушками

Для борьбы с бубонной чумой помимо уже упомянутых кровопускания и газов лекари использовали живых лягушек. Пациента обкладывали земноводными, располагая их на самих бубонах. По представлениям средневековых медиков, такая процедура должна была восстановить «баланс жизненных соков», нарушенный вдыханием болезнетворных миазмов. Лягушкам нашлось применение и в стоматологии — знаменитый «отец хирургии» Ги де Шолиак рекомендовал лягушачий жир как облегчающее средство при удалении зуба.

5. Дезинфекция заплесневелым хлебом

Сэр Александр Флеминг, британский бактериолог, который впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium rubens.

В отличие от нас, древние египтяне не спешили выбрасывать заплесневелый хлеб. Пораженные плесневыми грибками куски использовали как антисептик, прикладывая их к ранкам и порезам. Способ не самый эстетичный, зато вполне оправданный — некоторые виды плесневых грибков действительно убивают ряд бактерий, чем и воспользовался Александр Флеминг при создании первого антибиотика.

6. Лечение кашля у детей микстурой с алкоголем

«Виски — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.».

Хотя в 1921 году американский президент Уоррен Гардинг подписал запрет об использовании пива как лекарственного средства, алкогольные напитки в США не исчезли из врачебных рецептов и продолжали использоваться даже после Второй мировой войны. Их прописывали не только взрослым, но и детям как согревающее средство и составляющую микстур от кашля.

7. Лоботомия от психических расстройств

Доктор Уолтер Фримен (слева) и доктор Джеймс В. Уоттс изучают рентген перед психохирургической операцией.

Изначально процедура называлась «лейкотомия» и применялась для лечения буйных пациентов с различными видами шизофрении, но в 1945 году Уолтер Фримен дал ей новое название, под которым она и стала известна. Он же стал главным популяризатором лоботомии и применял ее не только на душевнобольных, но и на людях со «своенравным и агрессивным характером». В результате перерезания белого вещества лобные доли мозга отделялись от остальных частей органа. Пациенты действительно переставали быть буйными, но платой за это становилась потеря значительной части интеллекта, эмоциональная ограниченность, нарушения мышления и речи. В итоге метод признали бесчеловечным и запретили в большинстве стран мира.

В 23 года лоботомии подверглась Розмари Кеннеди, старшая сестра Джона Кеннеди. Девушка отставала в развитии от сверстников, а с возрастом стала подвержена вспышкам агрессии, так что родители согласились провести операцию. В результате интеллект Розмари упал до уровня ребенка, она перестала связно говорить и потеряла контроль над одной из рук.

Ну что, вы все еще верите в то, что «раньше было лучше»? Расскажите в комментариях, какой из методов удивил вас больше всего.