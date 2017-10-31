7 необычных экспериментов над собственной жизнью, о которых мы узнали благодаря интернету
В нашем мире полно людей, которые не боятся прослыть чудаками и смело разрушают стереотипы. Каждый из них превратил свою жизнь в эксперимент и своим примером сумел вдохновить других.
AdMe.ru собрал для вас самые необычные эксперименты, которые навсегда изменили мышление и привычки людей.
Девушка 3 года ходила на работу в одной и той же одежде
- Суть эксперимента: Матильда Каль (Matilda Kahl) радикально решила вопрос выбора нарядов для работы. Девушка 3 года ходила на работу в одинаковой одежде и ничуть об этом не жалеет. Однажды устав от бесконечных раздумий у шкафа, Матильда купила несколько одинаковых комплектов из блузки и брюк. Последующие 3 года она ходила на работу исключительно в этой «униформе».
- Результат: Яркие наряды Матильда приберегла для выходных. Эксперимент позволил ей сократить время на ежедневные сборы, ведь она всегда знает, что наденет. У нее стало больше времени на общение с друзьями и близкими.
Парень целый год питался только картофелем
- Суть эксперимента: Эндрю Тэйлор (Andrew Taylor) целый год питался только картофелем.
- Результат: Эндрю показал всему миру, что будет с человеческим телом, если питаться одной картошкой. Посмотрите, этот парень сумел сбросить 53 кг и отлично выглядит! Впрочем, столь экстремальная диета подходит далеко не каждому.
Детство без гаджетов
- Суть эксперимента: Многодетная мама и фотограф Ники Бун (Niki Boon) живет на ферме в Новой Зеландии. Она решила, что ее четверо детей будут расти без телевизора и гаджетов, в гармонии с природой. Семья уже несколько лет придерживается этой концепции.
- Результат: Семья Ники на собственном опыте убедилась, что детям для счастья нужны не гаджеты, а любовь и толика свободы. Они прекрасно растут без планшетов и смартфонов. Ники посвятила своим ребятишкам и их образу жизни большой проект под названием «Дикое детство».
20 лет без денег
- Суть эксперимента: Хайдемари Швермер (Heidemarie Schwermer) решила, что люди придают слишком большое значение материальным ценностям. Она отказалась от съемной квартиры, раздала почти все свои вещи и начала большой эксперимент — прожить год, не пользуясь деньгами. В обмен на еду и ночлег она помогала людям по хозяйству. Она обычно ходила пешком, а из вещей у нее остался всего один чемодан с самым необходимым.
- Результат: Хайдемари прожила без денег 20 лет. Своей жизнью она доказала, что деньги — далеко не самая важная вещь на свете. Эксперимент привлек внимание, и вскоре женщину стали приглашать выступать на телевидении и перед студентами.
Семейная пара живет в викторианской эпохе
- Суть эксперимента: Сара и Габриель Крисман (Sarah & Gabriel Chrisman) попробовали жить так же, как их предки в викторианскую эпоху. Они отказались от большинства современных благ: умывались с помощью кувшина, собственноручно шили одежду, пользовались масляными лампами и готовили обеды по кулинарной книге XIX века.
- Результат: Необычный образ жизни помог им иначе посмотреть на мир и людей, лучше понять собственные корни. Оказалось, что многие вещи образца полуторавековой давности потрясающе удобны, а кулинария тех времен заслуживает отдельной похвалы. Сара написала книгу, рассказав о своем опыте и быте викторианской эпохи.
Жизнь без мусора
- Суть эксперимента: Беа Джонсон (Bea Johnson) выбрала для себя и своей семьи жизнь без мусора. Она отказалась от вещей, которые невозможно утилизировать собственными силами: одноразовой упаковки, бытовой химии в пластиковых бутылках и большого количества ненужных вещей.
- Результат: Беа на собственном примере доказала, что вести такой экологичный образ жизни не так уж сложно: стекло и бумага отлично заменяют пластик. За год ее семья производит не более 1 кг мусора.
Один год без интернета
- Суть эксперимента: Журналист Пол Миллер (Paul Miller) провел год в режиме офлайн. Он отказался от социальных сетей, мобильных приложений и даже электронной почты, заменив ее на обычный почтовый ящик. Будучи постоянным пользователем интернета с 12 лет, Пол решил узнать, какова жизнь по ту сторону браузера.
- Результат: Он начал писать свой роман, сбросил 5 кг и научился лучше сосредотачиваться. После окончания эксперимента Пол пришел к более осознанному использованию интернета. Ведь сеть — это лишь инструмент, которым нужно распоряжаться с умом.
Фото на превью Spud Fit/facebook