7 необычных экспериментов над собственной жизнью, о которых мы узнали благодаря интернету

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В нашем мире полно людей, которые не боятся прослыть чудаками и смело разрушают стереотипы. Каждый из них превратил свою жизнь в эксперимент и своим примером сумел вдохновить других.

AdMe.ru собрал для вас самые необычные эксперименты, которые навсегда изменили мышление и привычки людей.