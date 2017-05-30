7 человек, которые не растерялись в экстремальных ситуациях
Жизнь удивительна, и иногда, к сожалению, случаются непредвиденные ситуации. Что-то мы можем изменить, а что-то нет. Однако выход есть всегда.
Мы в AdMe.ru хотим рассказать удивительные истории, где чудо переплетается с мужеством, выдержкой людей и надеждой.
10-летняя школьница поборола крокодила голыми руками
Небывалую отвагу проявила 10-летняя школьница Джулиана Осс (Juliana Oss), отбившись от крокодила во время экскурсии по заповеднику в Орландо. Сойдя с основной тропы, чтобы ополоснуть ноги в ручье, девочка встретилась с земноводным лицом к лицу. Крокодил вцепился девочке в ногу мертвой хваткой, но она не растерялась.
«Я стала бить его по голове, но это не помогло. Но потом в голове всплыли слова инструктора, и я зажала крокодилу ноздри пальцами, ему пришлось дышать через рот. В результате мне удалось освободить ногу», — рассказывает Джулиана.
Девочке пришлось наложить 14 швов, но жизненно важные органы или кости крокодил не задел.
Сам себе хирург
Леонид Рогозов — молодой советский врач, работавший в Антарктиде, на станции Новолазаревская. В 1961 году он диагностировал у себя острый аппендицит. Ситуация казалась безвыходной: до материка далеко, а Рогозов был единственным медиком в экспедиции. Тогда он принял тяжелое, но единственно верное решение: удалить
себе аппендикс самостоятельно.
«Я был испуган. Но затем я взял иглу с новокаином и сделал себе первую инъекцию. Каким-то образом я автоматически переключился в режим оперирования, и с этого момента я не замечал ничего иного», — вспоминает врач.
Операция длилась 1 час 45 минут и завершилась успешно, а уже через 5 дней хирург снял швы.
Пожилой американец выжил благодаря фильму «127 часов»
Амос Уэйн Ричардс (Amos Wayne Richards) во время прогулки упал в один из каньонов Юты. Из-за падения у него была травмирована лодыжка, но ему все же удалось выбраться из каньона. Несколько дней он в поисках помощи полз по пустыне. Амос рассказывает: не поддаться панике ему помогала история Арона Ралстона, которая легла в основу фильма «127 часов».
Заметив спасательный вертолет, разыскивающий его 4-е сутки, Ричардс привлек к себе внимание вспышкой фотоаппарата, который, к счастью, оказался у него с собой. Пожилого мужчину спасли и доставили в больницу. История закончилась благополучно.
8 дней в пустыне без воды и еды
Итальянец Мауро Проспери (Mauro Prosperi), участвуя в забеге по Сахаре, выбился в лидеры. Желая сохранить свою позицию, он принял решение продолжать марафон, даже когда местность накрыла песчаная буря. Но бегун заблудился посреди одной из самых больших и опасных пустынь в мире.
«Я шел по пустыне день за днем, ловил змей и ящериц и ел их сырыми. Пил я таким же образом. Я думаю, существуют какие-то инстинкты, которые включаются в экстремальной ситуации».
Мауро спасся на 8-й день, найдя оазис кочевников. Но ему предстояло еще побороться за свою жизнь: здоровье марафонца было подорвано обезвоживанием и другими последствиями долгого пребывания в пустыне. Однако он поправился и спустя 4 года закончил свой марафон.
Мальчик, который не терял надежды
Рома Платов обожал ездить с папой на рыбалку. Однажды тот взял сына с собой порыбачить в тайге. Несмотря на строгий запрет отходить от группы, Рома свернул с тропы и заблудился.
«Место для ночлега приходилось оборудовать из пихтовых веток, было холодно, иногда встречались медвежьи следы. Чтобы хоть как-то утолить чувство голода, приходилось питаться побегами растений и зелеными шишками, воду пил из ручья», — вспоминает Рома.
Целую неделю 9-летний мальчик провел один в глухом лесу, прежде чем его нашли спасатели. Благодаря смекалке и бесстрашию ему удалось избежать смертельной опасности и оказаться дома.
76 дней в открытом море
Стивен Каллахэн (Steven Callahan), яхтсмен и журналист из Америки, даже не подозревал, выходя в море для участия в гонке, что он проведет ближайшие 76 дней на воде.
Он пережил кораблекрушение и пересек Атлантический океан на надувном спасательном плоту, пытаясь выжить. На Стивена нападала акула, мимо него проплыли 9 судов, просто-напросто не заметив его плот, он отравился краской, которая попала в опреснитель воды, но все равно продолжал бороться. На 75-й день мужчина прибился к острову, а на следующий день его плот нашли рыбаки.
После пережитого испытания журналист написал мемуары, вошедшие в справочник выживания в море, а для фильма «Жизнь Пи» Каллахэн собственноручно сделал снасти, которые использовал главный герой.
Подросток 3 дня боролся за жизнь папы
Дэвид Финлейсон увлекался горными походами, вместе с сыном Чарли они обошли все горы в штате Айдахо. Но в очередном походе на них скатился валун, и Дэвид упал с 10-метровой высоты. Он получил множество ранений, но, слава Богу, рядом был Чарли. 13-летний мальчик обработал раны отца и разбил лагерь в надежде, что кто-то найдет их. Спустя 3 дня стало понятно, что помощь не придет, и мальчик отправился в путь. Через несколько километров он наткнулся на группу туристов. Дэвида и Чарли эвакуировали.
«Он сделал все безупречно, — говорит Дэвид. — Я много лет путешествовал с ним по горам, и парень оказался на высоте. У нас с сыном и до этого была прочная дружба, но теперь, я даже не знаю, она прочна как гранит или бетон, если это не слишком слабое сравнение».