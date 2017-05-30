7 человек, которые не растерялись в экстремальных ситуациях

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь удивительна, и иногда, к сожалению, случаются непредвиденные ситуации. Что-то мы можем изменить, а что-то нет. Однако выход есть всегда.



Мы в AdMe.ru хотим рассказать удивительные истории, где чудо переплетается с мужеством, выдержкой людей и надеждой.

10-летняя школьница поборола крокодила голыми руками

Небывалую отвагу проявила 10-летняя школьница Джулиана Осс (Juliana Oss), отбившись от крокодила во время экскурсии по заповеднику в Орландо. Сойдя с основной тропы, чтобы ополоснуть ноги в ручье, девочка встретилась с земноводным лицом к лицу. Крокодил вцепился девочке в ногу мертвой хваткой, но она не растерялась.

«Я стала бить его по голове, но это не помогло. Но потом в голове всплыли слова инструктора, и я зажала крокодилу ноздри пальцами, ему пришлось дышать через рот. В результате мне удалось освободить ногу», — рассказывает Джулиана. Девочке пришлось наложить 14 швов, но жизненно важные органы или кости крокодил не задел.

Сам себе хирург

Леонид Рогозов — молодой советский врач, работавший в Антарктиде, на станции Новолазаревская. В 1961 году он диагностировал у себя острый аппендицит. Ситуация казалась безвыходной: до материка далеко, а Рогозов был единственным медиком в экспедиции. Тогда он принял тяжелое, но единственно верное решение: удалить

себе аппендикс самостоятельно. «Я был испуган. Но затем я взял иглу с новокаином и сделал себе первую инъекцию. Каким-то образом я автоматически переключился в режим оперирования, и с этого момента я не замечал ничего иного», — вспоминает врач. Операция длилась 1 час 45 минут и завершилась успешно, а уже через 5 дней хирург снял швы.

Пожилой американец выжил благодаря фильму «127 часов»

Амос Уэйн Ричардс (Amos Wayne Richards) во время прогулки упал в один из каньонов Юты. Из-за падения у него была травмирована лодыжка, но ему все же удалось выбраться из каньона. Несколько дней он в поисках помощи полз по пустыне. Амос рассказывает: не поддаться панике ему помогала история Арона Ралстона, которая легла в основу фильма «127 часов». Заметив спасательный вертолет, разыскивающий его 4-е сутки, Ричардс привлек к себе внимание вспышкой фотоаппарата, который, к счастью, оказался у него с собой. Пожилого мужчину спасли и доставили в больницу. История закончилась благополучно.

8 дней в пустыне без воды и еды

Итальянец Мауро Проспери (Mauro Prosperi), участвуя в забеге по Сахаре, выбился в лидеры. Желая сохранить свою позицию, он принял решение продолжать марафон, даже когда местность накрыла песчаная буря. Но бегун заблудился посреди одной из самых больших и опасных пустынь в мире. «Я шел по пустыне день за днем, ловил змей и ящериц и ел их сырыми. Пил я таким же образом. Я думаю, существуют какие-то инстинкты, которые включаются в экстремальной ситуации». Мауро спасся на 8-й день, найдя оазис кочевников. Но ему предстояло еще побороться за свою жизнь: здоровье марафонца было подорвано обезвоживанием и другими последствиями долгого пребывания в пустыне. Однако он поправился и спустя 4 года закончил свой марафон.

Мальчик, который не терял надежды

Рома Платов обожал ездить с папой на рыбалку. Однажды тот взял сына с собой порыбачить в тайге. Несмотря на строгий запрет отходить от группы, Рома свернул с тропы и заблудился.

«Место для ночлега приходилось оборудовать из пихтовых веток, было холодно, иногда встречались медвежьи следы. Чтобы хоть как-то утолить чувство голода, приходилось питаться побегами растений и зелеными шишками, воду пил из ручья», — вспоминает Рома. Целую неделю 9-летний мальчик провел один в глухом лесу, прежде чем его нашли спасатели. Благодаря смекалке и бесстрашию ему удалось избежать смертельной опасности и оказаться дома.

76 дней в открытом море

Стивен Каллахэн (Steven Callahan), яхтсмен и журналист из Америки, даже не подозревал, выходя в море для участия в гонке, что он проведет ближайшие 76 дней на воде. Он пережил кораблекрушение и пересек Атлантический океан на надувном спасательном плоту, пытаясь выжить. На Стивена нападала акула, мимо него проплыли 9 судов, просто-напросто не заметив его плот, он отравился краской, которая попала в опреснитель воды, но все равно продолжал бороться. На 75-й день мужчина прибился к острову, а на следующий день его плот нашли рыбаки. После пережитого испытания журналист написал мемуары, вошедшие в справочник выживания в море, а для фильма «Жизнь Пи» Каллахэн собственноручно сделал снасти, которые использовал главный герой.

Подросток 3 дня боролся за жизнь папы