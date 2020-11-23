7 блестящих маркетинговых хитростей, которые прославили крупные бренды

Для успешного развития бизнеса требуется огромное количество инвестиций и связей. Но более того, даже их наличие не гарантирует, что ваш товар принесет прибыль и тем более станет по-настоящему культовым. Но как же некоторым компаниям все-таки удается выбиться в короли даже в условиях сумасшедшей конкуренции? Секрет в искусном маркетинге.

Мы в AdMe.ru изучили, к каким скрытым фишкам и эффектным стратегиям, как оказалось, прибегали ныне популярные бренды в начале своего пути, и лишний раз убедились в том, что творческий подход имеет решающее значение практически в любом деле. А в конце вас ждет бонус с вирусной рекламной кампанией небезызвестной пиццерии, в которой была использована любопытная оптическая иллюзия.

Газированный напиток фанта

Каждый профессиональный маркетолог знает одну заветную истину: хочешь что-то продать — предложи покупателю решение его проблемы. Взяв это правило на вооружение, компания Coca-Cola выпустила на рынок Таиланда красную фанту и быстро обрела популярность, которая сохраняется уже долгие десятилетия. Все дело в том, что огромное количество этого клубничного напитка стало приобретаться не только для питья, но и в качестве подношения духам. В Таиланде существует давняя традиция оставлять в домиках для духов, которые называют санпрапум, всяческие угощения в виде еды и питья. Чаще всего среди этих подношений встречается именно фанта благодаря своему красному цвету (который ассоциируется как с удачей, так и с жертвенностью) и сладкому вкусу: считается, что эти 2 нюанса очень нравятся духам.

Авиакомпания Virgin

В конце 1999 года в Лондоне проходила примечательная установка грандиозного колеса обозрения «Лондонский глаз». Генеральным спонсором события выступала авиакомпании British Airways, за событием наблюдали все ведущие СМИ. Однако произошла техническая накладка, и конструкцию не удалось оторвать от земли, чем и удачно воспользовался предприниматель Ричард Брэнсон, владелец авиакомпании Virgin Atlantic и давний соперник BA. Узнав о происшествии, бизнесмен отправил пролететь над этим местом гигантский дирижабль с яркой надписью «BA не может поднять его!». Эта саркастичная выходка моментально и вполне ожидаемо привлекла всеобщее внимание, и пиар-ход оказался более чем удачным, так как не только лишний раз подогрел интерес к Virgin, но и получил впоследствии ряд маркетинговых наград.

Конфета чупа-чупс

Еще одним примером того, как производитель своим товаром удачно решает определенную проблему, является испанская компания Chupa Chups, которую основал предприниматель Энрике Бернат. В начале 50-х Энрике работал на фабрике, производящей яблочное варенье. Согласно легенде, концепт леденца на палочке, который не пачкает руки и одежду, пришел ему в голову именно там. Он задумался над тем, что сладости совсем не адаптированы под своих основных потребителей — детей, которые любят вытирать липкие руки об одежду на «радость» родителям. Также именно он был первым, кто стал инструктировать владельцев магазинов, чтобы те размещали леденцы около кассы, где дети могут до них дотянуться. В конечном счете маркетинговая фишка принесла бренду успех, и теперь чупа-чупсы знают и любят во всем мире.

Солнечные очки Oakley

В 2010 году в чилийской шахте произошла катастрофа, в ходе которой под землей оказалось заперто 33 шахтера. Власти нескольких стран развернули дорогостоящую операцию по спасению людей, за событиями пристально наблюдала половина земного шара. Наконец спустя 69 долгих дней всех шахтеров целыми и невредимыми подняли из глубины. И, как ни странно, каждый из них оказался в солнцезащитных очках фирмы Oakley с соответствующим логотипом. Как выяснилось позже, инициатива бренда пожертвовать очки с защитой от ультрафиолета пришлась к месту по объективной причине: при долгом нахождении в полной темноте начинает атрофироваться зрительный нерв, поэтому при выходе на свет необходимо защитить глаза, чтобы предотвратить потерю зрения. Таким образом, этот жест доброй воли сформировал положительный образ компании и повысил ее авторитет.

Cервис такси Uber

В 2012 году сервис для заказа такси Uber анонсировал акцию по доставке своим пользователям бесплатного мороженого. Каждую пятницу в течение всего лета люди, проживающие в городах, участвующих в акции, могли проверить по приложению, есть ли в их районе заветный брендированный вагончик, и заказать доставку. Помимо самого лакомства, счастливчикам также выдавались многоразовые силиконовые конусы, которые по пятницам можно было бесплатно наполнять мороженым в «Макдоналдсе». Несмотря на некоторые проблемы и недовольства из-за несовершенств системы, акция прижилась и просуществовала целых 5 лет, принеся сервису мировое признание.

Газированный напиток пепси

В 1996 году компания Pepsi твердо решила бороться со снижением продаж и заключила сделку с авиакомпанией Air France для проведения масштабного ребрендинга. Именно тогда был создан ныне узнаваемый корпоративный логотип, а красный цвет был изменен на уже привычный нам синий. Грандиозная маркетинговая операция, в ходе которой Aérospatiale-BAC Concorde, сверхзвуковой пассажирский реактивный авиалайнер, был окрашен в соответствующие цвета, долгое время сохранялась в тайне, чтобы максимально поразить публику. По завершении работ, ночью, лайнер, получивший название Serria Delta, совершил перелет в Лондон, где несколькими днями позже прошла презентация с сотнями представителей прессы и знаменитостями вроде Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд и Андре Агасси.

Алмазная компания De Beers

У южноафриканской алмазодобывающей корпорации De Beers возникла серьезная проблема с позиционированием: потенциальным покупателям оказалось довольно сложно воспринимать дорогостоящие алмазы как обиходный товар, что прямым образом повлияло на спрос и продажи. Переубедить американских мужчин и сделать бриллиантовые кольца обязательными к покупке удалось благодаря привлечению эмоций, сентиментальной составляющей, а также крайне меткому и запоминающемуся слогану: «Бриллианты — это навсегда». Данная маркетинговая кампания до сих пор считается одной из самых успешных в мире. Ведь именно благодаря ей со временем бриллианты перестали ассоциироваться лишь с роскошью, а стали символом вечной любви и неизменным атрибутом брака.

Бонус: пиццерия Papa John’s

А этот рекламный ход от рекламного агентства Saatchi and Saatchi, занимавшегося продвижением пиццерии Papa John’s в Перу, можно назвать одним из эталонных примеров партизанского маркетинга. Картонка с изображением доставщика пиццы крепилась под дверными глазками и создавала оптическую иллюзию, словно под дверью стоит настоящий человек. Реакция людей не заставила себя долго ждать, и весть о необычной компании стала передаваться из уст в уста, став поистине вирусной.