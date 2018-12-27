7 базовых правил этикета, которые мы регулярно нарушаем

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У каждой национальности есть свои понятия о хороших манерах. Например, эскимосы трутся носами в знак приветствия. Японцы всегда снимают обувь, прежде чем войти в дом. А у тайцев считается неуместным демонстрировать подошву обуви. Тем не менее существуют правила, которым необходимо следовать, где бы вы ни находились.

Мы в AdMe.ru хотим обратить внимание на некоторые нормы этикета, которые хоть раз нарушал каждый из нас.

1. Как носить женские сумки

У каждой девушки есть любимая сумка (и не одна), в которую помещаются все необходимые вещи. И зачастую без этого аксессуара мы не выходим из дома. Вот несколько простых правил, которые стоит знать каждому. Всегда носите сумку в левой руке или на левом плече , чтобы ваша правая рука была свободна для рукопожатия.

, чтобы ваша правая рука была свободна для рукопожатия. Мужчина не должен нести женскую сумочку , даже если очень любит свою вторую половину. А вот на тяжелые пакеты это правило не распространяется.

, даже если очень любит свою вторую половину. А вот на тяжелые пакеты это правило не распространяется. В ресторане не ставьте сумку на стол или на пол рядом с собой. Вместо этого используйте специальный крючок или же просто повесьте ее на спинку стула.

2. Спортзал: проявляем уважение к другим

Спортзал — это, конечно, не театр и не офис. Но и здесь есть свои правила, которые нужно соблюдать. Если вы опоздали на групповое занятие, не пробирайтесь через ряды занимающихся к своему любимому месту. Постарайтесь не привлекать внимание и займите ближайшее свободное место .

. Когда вы закончили упражнения на тренажере, установите минимальный уровень нагрузки . Тогда следующий, кто будет его использовать, не получит травм, если начнет выполнять упражнение, не обратив внимание на вес. А такое бывает довольно часто.

. Тогда следующий, кто будет его использовать, не получит травм, если начнет выполнять упражнение, не обратив внимание на вес. А такое бывает довольно часто. По завершении тренировки протрите полотенцем свой пот со всех ручек и поверхностей тренажера.

3. Поведение в общественных местах

Чтобы каждому из нас было максимально комфортно находиться в обществе, необходимо вести себя корректно по отношению к окружающим. В этом мире есть 3 типа людей: те, кто приходит заранее, те, кто приходит вовремя, и те, кто опаздывает. Если вы не относитесь к 1-му типу, то в театре, кино или концертном зале вам наверняка придется пройти перед теми, кто уже занял свое место. Единственный правильный способ сделать это — пройти лицом к людям, а не повернувшись к ним спиной .

. Если же вы относитесь к тем, кто приходит заранее, вам придется пропустить людей на их места. В этом случае необходимо встать, чтобы им не пришлось перешагивать через ваши ноги .

. В кино, театре или на концерте неуместно говорить по телефону, комментировать происходящее или же общаться с соседями. Люди посещают подобные мероприятия с одной целью — насладиться ими. А слушать вашу болтовню точно не входит в их планы. Делиться впечатлениями и эмоциями допустимо на спортивных матчах, при этом переходить на личности и выкрикивать грубости в адрес игроков или судей — первый признак невоспитанности.

4. Как ответить на приглашение

Существует 2 типа приглашений: на одних стоит пометка «Только в случае отказа», на других — «RSVP» (от фр. Répondez s’il vous plaît — «Будьте добры ответить»). Если вы хотите, чтобы вас и в дальнейшем приглашали на мероприятия, то нужно разобраться, чем они отличаются и как на них отвечать. Если в приглашении написано «Только в случае отказа», то отвечать необходимо лишь в том случае, если вы уверены, что не придете . Иначе хозяин мероприятия будет на вас рассчитывать.

. Иначе хозяин мероприятия будет на вас рассчитывать. Если же на приглашении стоит аббревиатура RSVP, это означает, что вы должны подтвердить свое присутствие на мероприятии. Иногда организаторы указывают дату, до которой это необходимо сделать. Таким образом хозяин определяет точное количество гостей, чтобы подготовить необходимое количество еды, напитков, посадочных мест и т. д.

5. Поведение за столом

Учитывая, что мы довольно часто бываем в кафе и ресторанах, нелишним будет выучить простые правила. Использование тканых салфеток на первый взгляд кажется простой задачей, однако здесь есть несколько нюансов. Если вы ненадолго выходите из-за стола, оставьте салфетку на стуле, а не на столе . По окончании трапезы вы можете положить ее на стол, но не на тарелку. В противном случае для официантов это будет сигналом о том, что вы закончили есть, и они могут забрать посуду.

. По окончании трапезы вы можете положить ее на стол, но не на тарелку. В противном случае для официантов это будет сигналом о том, что вы закончили есть, и они могут забрать посуду. Положите вилку на тарелку, если хотите сделать небольшой перерыв . А если не уверены, какую вилку использовать для каждого блюда, начинайте с той, что лежит дальше всех от тарелки.

. А если не уверены, какую вилку использовать для каждого блюда, начинайте с той, что лежит дальше всех от тарелки. Представьте ситуацию: вы пришли в гости на ужин и увидели блюда с креветками или арахисом, на которые у вас аллергия. Чтобы избежать подобной неловкости, предупреждайте заранее о продуктах, которые вам нельзя употреблять в пищу.

6. Подбираем наряд для особого случая

Правильно одеться иногда бывает не так просто. Ведь чем больше вариантов, тем меньше уверенности в том, что верно, а что нет. Вот несколько полезных советов. Свободный стиль: здесь допустима практически любая комбинация — от футболки с джинсами до шорт и блузы. Однако нелишним будет выяснить, где проходит мероприятие — в помещении или на открытом воздухе. А еще можно уточнить у остальных, что планируют надеть они.

здесь допустима практически любая комбинация — от футболки с джинсами до шорт и блузы. Однако нелишним будет выяснить, где проходит мероприятие — в помещении или на открытом воздухе. А еще можно уточнить у остальных, что планируют надеть они. Неформальная пятница: тот случай, когда для офиса можно выбрать менее деловой и строгий наряд. Однако при этом важно не переборщить — шорты и сандалии лучше приберечь для другого случая. Ведь вы можете попасть на внеплановое совещание или встречу с начальством.

тот случай, когда для офиса можно выбрать менее деловой и строгий наряд. Однако при этом важно не переборщить — шорты и сандалии лучше приберечь для другого случая. Ведь вы можете попасть на внеплановое совещание или встречу с начальством. Свободный деловой стиль: тут главная составляющая — опрятность. Оставьте дома мешковатую или слишком обтягивающую одежду. Вместо этого оденьтесь просто и со вкусом.

тут главная составляющая — опрятность. Оставьте дома мешковатую или слишком обтягивающую одежду. Вместо этого оденьтесь просто и со вкусом. Деловой стиль: идеально подходит для профессионалов, которые хотят шикарно выглядеть в любой ситуации и стремятся построить блестящую карьеру. Наиболее выигрышными комбинациями считаются: костюм и темные классические туфли для мужчин; туфли, юбка, блуза и пиджак для женщин.

7. Общение с людьми

Есть 2 простых правила, которым нужно следовать, чтобы люди вас мысленно поблагодарили. Стоя в очереди в магазине, не разговаривайте по телефону. Особенно когда продавец задает вам вопросы в процессе покупки. Заставлять других ждать и слушать ваш разговор просто невежливо.

Особенно когда продавец задает вам вопросы в процессе покупки. Заставлять других ждать и слушать ваш разговор просто невежливо. Прежде чем пойти в гости или на вечеринку с собакой, уточните у хозяев, не будут ли они против. Да и вообще, без лишней надобности не стоит брать с собой собаку, куда бы вы ни пошли. Животные не любят ходить за покупками, даже в зоомагазин. А другие люди не всегда приходят в восторг от компании огромного пса или маленькой, но громко лающей собаки.

Вы раздражаетесь, если люди не соблюдают какие-то из этих правил? А может, есть нормы этикета, которые вы хотели бы добавить в этот список?