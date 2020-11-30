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60 захватывающих книг, с которыми вы позабудете про все свои дела

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В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» есть такие строки: «Не бывает моральных или аморальных книг. Бывают книги хорошо или плохо написанные, вот и все». Ну а мы постарались сделать так, чтобы в нашей подборке оказались исключительные книги, увлекательный сюжет которых способен затянуть вас в мир героя с головой.

Мы в AdMe.ru обожаем читать и рекомендовать понравившиеся произведения. Для удобства все они разделены на категории. Выбирайте по настроению и наслаждайтесь.

Если хочется поразмышлять о жизни

  1. Колм Тойбин. Бруклин
  2. Чарльз Диккенс. Дэвид Копперфилд
  3. Элис Макдермот. Девятый час
  4. Оноре де Бальзак. Утраченные иллюзии
  5. Карен Уайт. Ночь, когда огни погасли
  6. Стефан Цвейг. Кристина Хофленер
  7. Норман Лебрехт. Песня имен
  8. Томас Харди. Джуд Незаметный
  9. Антония Сьюзен Байетт. Обладать
  10. Джон Стейнбек. К востоку от Эдема

Если хочется превратиться в детектива

  1. Агата Кристи. Смерть на Ниле
  2. Дэшил Хэммет. Проклятие Дейнов
  3. Эрик Эмблер. Непредвиденная опасность. Маска Димитриоса
  4. Уилки Коллинз. Мой ответ — нет
  5. Джозефина Тэй. Дочь времени
  6. Марджери Аллингем. Цветы для судьи
  7. Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде
  8. Эллис Питерс. Прокаженный из приюта Святого Жиля
  9. Айра Левин. Поцелуй перед смертью
  10. Рэймонд Чандлер. Долгое прощание

Если хочется вновь почувствовать себя ребенком

  1. Фрэнсис Бёрнетт. Таинственный сад
  2. Фазиль Искандер. Детство Чика
  3. Люси Монтгомери. Эмили из Молодого Месяца
  4. Владимир Беляев. Старая крепость
  5. Кэтрин Патерсон. Иакова Я возлюбил
  6. Бент Якобсен. Продавец троллей
  7. Жаклин Уилсон. Разрисованная мама
  8. Жаклин Уилсон. Моя сестра Джоди
  9. Жюль Верн. Таинственный остров
  10. Анатолий Рыбаков. Кортик

Если хочется посетить другие миры

  1. Говард Лавкрафт. Цвет из иных миров
  2. Уильям Моррис. Лес за Гранью Мира
  3. Фонда Ли. Нефритовый город
  4. Филип Дик. Человек в Высоком замке
  5. Ровенна Миллер. Рассекреченное королевство. Швея-чародейка
  6. Салман Рушди. Дети полуночи
  7. Терри Пратчетт. Вещие сестрички
  8. Роальд Даль. Джеймс и Чудо-Персик
  9. Иоханна Спири. Хайди, или Волшебная долина
  10. Айзек Азимов. Конец вечности

Если хочется окунуться с головой в любовь

  1. Решад Гюнтекин. Королек — птичка певчая
  2. Рохинтон Мистри. Хрупкое равновесие
  3. Дэвид Лоуренс. Запах хризантем
  4. Иван Тургенев. Рудин
  5. Теодор Драйзер. Дженни Герхардт
  6. Мор Йокаи. Золотой человек
  7. Карлос Сафон. Марина
  8. Иван Гончаров. Обыкновенная история
  9. Джон Шорс. Под мраморным небом
  10. Даниэль Глаттауэр. Лучшее средство от северного ветра

Если хочется перенестись в другую эпоху

  1. Элеонора Каттон. Светила
  2. Эмиль Золя. Жерминаль
  3. Ф. Скотт Фицджеральд. Ночь нежна
  4. Шеридан Ле Фаню. Дядя Сайлас
  5. Редьярд Киплинг. Свет погас
  6. Ги де Мопассан. Исповедь женщины
  7. Иван Тургенев. Дым
  8. Джейн Остин. Доводы рассудка
  9. Кадзуо Исигуро. Там, где в дымке холмы
  10. Сомерсет Моэм. Луна и грош

Какая из последних прочитанных книг вам особенно запомнилась и почему?

Фото на превью The Luminaries / BBC
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