60 захватывающих книг, с которыми вы позабудете про все свои дела
В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» есть такие строки: «Не бывает моральных или аморальных книг. Бывают книги хорошо или плохо написанные, вот и все». Ну а мы постарались сделать так, чтобы в нашей подборке оказались исключительные книги, увлекательный сюжет которых способен затянуть вас в мир героя с головой.
Мы в AdMe.ru обожаем читать и рекомендовать понравившиеся произведения. Для удобства все они разделены на категории. Выбирайте по настроению и наслаждайтесь.
Если хочется поразмышлять о жизни
- Колм Тойбин. Бруклин
- Чарльз Диккенс. Дэвид Копперфилд
- Элис Макдермот. Девятый час
- Оноре де Бальзак. Утраченные иллюзии
- Карен Уайт. Ночь, когда огни погасли
- Стефан Цвейг. Кристина Хофленер
- Норман Лебрехт. Песня имен
- Томас Харди. Джуд Незаметный
- Антония Сьюзен Байетт. Обладать
- Джон Стейнбек. К востоку от Эдема
Если хочется превратиться в детектива
- Агата Кристи. Смерть на Ниле
- Дэшил Хэммет. Проклятие Дейнов
- Эрик Эмблер. Непредвиденная опасность. Маска Димитриоса
- Уилки Коллинз. Мой ответ — нет
- Джозефина Тэй. Дочь времени
- Марджери Аллингем. Цветы для судьи
- Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде
- Эллис Питерс. Прокаженный из приюта Святого Жиля
- Айра Левин. Поцелуй перед смертью
- Рэймонд Чандлер. Долгое прощание
Если хочется вновь почувствовать себя ребенком
- Фрэнсис Бёрнетт. Таинственный сад
- Фазиль Искандер. Детство Чика
- Люси Монтгомери. Эмили из Молодого Месяца
- Владимир Беляев. Старая крепость
- Кэтрин Патерсон. Иакова Я возлюбил
- Бент Якобсен. Продавец троллей
- Жаклин Уилсон. Разрисованная мама
- Жаклин Уилсон. Моя сестра Джоди
- Жюль Верн. Таинственный остров
- Анатолий Рыбаков. Кортик
Если хочется посетить другие миры
- Говард Лавкрафт. Цвет из иных миров
- Уильям Моррис. Лес за Гранью Мира
- Фонда Ли. Нефритовый город
- Филип Дик. Человек в Высоком замке
- Ровенна Миллер. Рассекреченное королевство. Швея-чародейка
- Салман Рушди. Дети полуночи
- Терри Пратчетт. Вещие сестрички
- Роальд Даль. Джеймс и Чудо-Персик
- Иоханна Спири. Хайди, или Волшебная долина
- Айзек Азимов. Конец вечности
Если хочется окунуться с головой в любовь
- Решад Гюнтекин. Королек — птичка певчая
- Рохинтон Мистри. Хрупкое равновесие
- Дэвид Лоуренс. Запах хризантем
- Иван Тургенев. Рудин
- Теодор Драйзер. Дженни Герхардт
- Мор Йокаи. Золотой человек
- Карлос Сафон. Марина
- Иван Гончаров. Обыкновенная история
- Джон Шорс. Под мраморным небом
- Даниэль Глаттауэр. Лучшее средство от северного ветра
Если хочется перенестись в другую эпоху
- Элеонора Каттон. Светила
- Эмиль Золя. Жерминаль
- Ф. Скотт Фицджеральд. Ночь нежна
- Шеридан Ле Фаню. Дядя Сайлас
- Редьярд Киплинг. Свет погас
- Ги де Мопассан. Исповедь женщины
- Иван Тургенев. Дым
- Джейн Остин. Доводы рассудка
- Кадзуо Исигуро. Там, где в дымке холмы
- Сомерсет Моэм. Луна и грош
Какая из последних прочитанных книг вам особенно запомнилась и почему?
Фото на превью The Luminaries / BBC