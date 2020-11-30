60 захватывающих книг, с которыми вы позабудете про все свои дела

В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» есть такие строки: «Не бывает моральных или аморальных книг. Бывают книги хорошо или плохо написанные, вот и все». Ну а мы постарались сделать так, чтобы в нашей подборке оказались исключительные книги, увлекательный сюжет которых способен затянуть вас в мир героя с головой.

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Если хочется поразмышлять о жизни

Если хочется превратиться в детектива

Если хочется вновь почувствовать себя ребенком

Если хочется посетить другие миры

Если хочется окунуться с головой в любовь

Если хочется перенестись в другую эпоху