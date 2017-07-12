6 звездных мам, которые вернулись в отличную форму за считанные недели

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Чтобы восстановиться после беременности и родов, большинству женщин требуется от 1 года до нескольких лет. Знаменитости не могут позволить себе такую роскошь и поэтому научились делать это быстрее. AdMe.ru делится секретами 6 звезд, которые совсем недавно стали мамами и уже пришли в форму.

Блейк Лайвли

Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями во второй раз в сентябре прошлого года. Уже спустя 2 месяца после родов актриса показала практически идеальную фигуру на премии Women of Worth. Чтобы снова стать худышкой, Лайвли обратилась к помощи двух диетологов, правильно питалась и занималась йогой.

Оливия Уайлд

В октябре прошлого года y 32-летней Оливии Уайлд родилась дочка, которую назвали Дейзи Джозефиной. Уже через 2 месяца после родов звезда «Доктора Хауса» вернулась к работе и вскоре стала выглядеть даже стройнее, чем до беременности. Так быстро преобразиться актрисе помогли постоянные тренировки в спортзале. На своей страничке в фейсбуке Оливия делится фотографиями и результатами своих занятий.

Наталья Водянова

Наталья Водянова стала мамой уже в 5-й раз. В июне прошлого года в семье российской супермодели и французского миллиардера Антуана Арно родился мальчик. Всего через 2 недели после родов молодая мама уже вышла на подиум в рамках показа весенне-летней коллекции 2017 года Дома моды Givenchy. А через 2 месяца Наталья уже полностью вернулась в форму. Способность к такому быстрому восстановлению Наталья получила по наследству, но также ей помогли занятия спортом и специальная диета по группе крови.

Кэндис Свейнпол

Сын Кэндис Свейнпол, одной из самых известных моделей Victoria’s Secret, появился на свет в октябре прошлого года. Для модели и ее возлюбленного Херманна Николи ребенок стал первым. Уже через 3 месяца Кэндис опубликовала первые фото в бикини в своем инстаграме. Первые 8 месяцев после родов молодая мама провела с малышом и параллельно активно занималась спортом. Для того чтобы прийти в форму, Кэндис постепенно увеличивала физические нагрузки, плавала и проходила сеансы массажа.

Ксения Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями в ноябре прошлого года. Через 5 месяцев Ксения уже полностью вернулась в форму благодаря занятиям йогой и фитнес-тренажеру.

Ирина Шейк

В марте этого года у Ирины Шейк и Бредли Купера родилась дочка Лея. Во время беременности Ирина поправилась на 15 кг, но уже через месяц после родов снова появилась на публике. Чтобы избавиться от лишних килограммов, модель обратилась к личному тренеру, который составил для нее программу интенсивных тренировок. Прийти в форму помогли также диета, моделирующий массаж и пилатес.