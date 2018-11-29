6 загадок, которые наши бабушки щелкали как орехи. А вам они по зубам?

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Одолев немалое количество новых головоломок, современный человек с радостью возвращается к задачкам, проверенным временем. К тем уютным вечерам, когда его мама, а то и бабушка разгадывали их в журналах, а потом с нетерпением ждали свежего номера, чтобы узнать правильный ответ.

AdMe.ru дал головоломкам из старых сборников и журналов новую жизнь. И мы не будем заставлять вас ждать следующую статью, чтобы узнать решение, — ответы даны внизу. Так сможете ли вы разгадать загадки, над которыми ломали голову дети более полувека назад?

1. С каким счетом окончился матч?

2. Найдите на картинке семь вещей, в которых ошибся художник

3. Пять вопросов

В какую сторону течет река? Ходят ли по ней суда? Как долго будет расти подсолнух? Как быстро высохнет белье? В какой город летит вертолет?

4. Восемь вопросов о железной дороге

Много ли времени осталось до новолуния? Скоро ли наступит ночь? К какому времени года относится рисунок? В какую сторону течет река? С какой скоростью движется поезд? Долго ли будет двигаться машина вдоль железной дороги? К чему сейчас должен подготовиться водитель машины? Дует ли ветер?

5. Загадка про двух друзей и новое жилье

Два друга — Петя и Ваня — встретились около дома, в котором недавно оба купили квартиры. Петя живет на втором этаже дома, изображенного на рисунке; комната его друга находится в два раза выше от земли. На каком этаже живет Ваня?

6. На рисунке изображен лес средней климатической полосы в конце марта. В чем ошибся художник?

ОТВЕТЫ

1. С каким счетом окончился матч?

Анализ рисунка показывает, что за одну команду (первую) болеют (слева направо) 1-й, 5-й, 6-й и 7-й зрители, а за другую команду (вторую) — 2-й, 3-й, 4-й и 8-й зрители. Зная это, можно по поведению болельщиков определить, кто кому забил каждый из 8 голов. Получается, что матч выиграла первая команда со счетом 5:3.

2. Найдите на картинке семь вещей, в которых ошибся художник

1. Тень от ЛЭП и дорожного знака не соответствует реальности. 2. Большая Медведица изображена зеркально. 3. Луна не может находиться между Большой Медведицей и Полярной звездой. 4. На ЛЭП нет изоляторов. 5. Деревья растут в запрещенной зоне прямо под ЛЭП. 6. Грузовик едет прямо по следу машины. Других следов нет, так что непонятно, как они разъехались. 7. Знак обозначает перекресток, но дорога одна.

3. Пять вопросов

Леска с удочек отплыла влево — река течет справа налево. Река судоходна — установлены бакены. Подсолнух уже срезали, его головка не повернута к солнцу (видно по тени). Белье высохнет быстро. Тепло, так как у ребят легкая одежда, и дует ветер (белье развевается). Вертолет не летит в другой город, это пожарный вертолет, он поливает лес.

4. Восемь вопросов о железной дороге

Немного. Месяц старый (видно его отражение в воде). Нескоро. Старый месяц виден на утренней заре. Осень. По положению солнца на востоке легко сообразить, что журавли летят на юг. У рек, текущих в Северном полушарии, правый берег крутой. Значит, река течет от нас к горизонту. Поезд стоит. Светится нижний глазок светофора — красный. Недолго. Дорожный знак показывает, что впереди железнодорожный переезд. К торможению. Дорожный знак показывает, что впереди крутой спуск. Дует. Дым в станционной постройке стелется.

5. Загадка про двух друзей и новое жилье

Судя по рисунку, все этажи дома, в котором живут друзья, одинаковы по высоте. Петя, который живет на втором этаже, чтобы попасть к себе в квартиру, должен подняться по лестнице от уровня земли на высоту одного этажа. Ване, жилье которого находится в два раза выше от земли, приходится, очевидно, подниматься на высоту двух этажей. Из этого ясно, что Ваня живет на третьем этаже.

6. Загадка про лес

В это время года в этой полосе:



1. Заяц уже становится серым. 2. Утят у дикой утки еще не бывает. 3. Нет желудей на дубе. 4. На рябине не увидишь ягод. 5. Ландыши не цветут. 6. Не может быть никаких грибов, кроме сморчков, которые совсем не похожи на грибы, нарисованные здесь.