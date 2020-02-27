6 необъяснимых исчезновений, которые годами мучают сыщиков и любителей мистики

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Каждый год в Европе без вести пропадает 10 000 человек. Некоторых находят, об участи других остается догадываться. Но есть исчезновения, над которыми правоохранители ломают голову десятки, а иногда и сотни лет.

Мы в AdMe.ru окунулись в поисковые хроники и раскопали такие, которым все еще не могут найти объяснение.

1. Мальчик из Сомосьерры

Хуан Педро Мартинес Гомес (Juan Pedro Martínez Gómez), 10-летний мальчик, бесследно исчез в 1986 году. 24 июня его отец Андрес Мартинес Наварро (Andres Martínez Navarro) должен был перегнать в Бильбао цистерну с серной кислотой. Хуан Педро хорошо закончил учебный год, а 24 июня отмечал именины. Чтобы сделать сыну подарок, отец взял его с собой в рейс. В поездке была и мать, Кармен Гомес Легас (Carmen Gómez Legaz) — она приглядывала за маленьким Хуаном Педро. 25 июня в 5:30 утра семья остановилась на привал возле придорожной гостиницы. Родители мальчика выпили по чашке кофе, а сыну купили молоко и печенье. Официант, который обслуживал их, не заметил никаких странностей в поведении, кроме того, что мальчик был одет не по погоде: на нем были теплые свитер и брюки.

Через 30 минут грузовик с цистерной был у горного перевала Сомосьерра. В этот момент Андрес ударил по тормозам: вместо разрешенных 90 км/ч скорость достигла 120 или 140. Проехав всего несколько километров, машина перевернулась, причем серная кислота успела вытечь из цистерны. В разбившейся машине было найдено всего 2 тела — родителей мальчика. Версий загадочного исчезновения несколько. Выдвигали предположение, что тело могло полностью разложиться из-за действия серной кислоты, но химики опровергли ее: для этого потребовалось бы не менее 5 дней. Многие задавались вопросом, зачем Андрес останавливался при подъеме на перевал 12 раз за 20 минут - остановки длились не больше 30 секунд. Водители, знающие перевал Сомосьерра, говорят, что останавливаться на подъеме совсем не нужно. После последней остановки Наварро по непонятным причинам превысил скорость - именно в этот момент Хуан Педро мог быть похищен. Очевидцы говорят, что рядом с местом аварии находился белый фургон с иностранцами, в том числе с женщиной: после крушения они что-то взяли из кабины фуры (предположительно, вещи). Другая версия гласит, что мальчик умер по дороге в больницу в фургоне, а иностранцы спрятали тело, чтобы избежать возможных проблем. Годом позже в одном из отсеков цистерны обнаружили пакет с запрещенными веществами - так появилась версия о причастности отца Хуана Педро к контрабанде. У семьи было тяжелое финансовое положение, Наварро купил грузовик в рассрочку: его могли вынудить заниматься криминальными махинациями, а в качестве гарантии доставки товара выступал сын. Есть версии и о спасении мальчика из Сомосьерры. На протяжении последующих лет похожего ребенка в такой же одежде видели в окрестностях горного перевала. Владелец мадридской автошколы в 1987 году сообщил, что к нему заходила слепая пожилая иранка с мальчиком, напоминавшим Хуана Педро. Женщина интересовалась местом нахождения посольства США, а мальчик выглядел не вполне вменяемым. Возможно, это была иностранка из белого фургона, который находился неподалеку от места крушения фуры.

После того как Хуан Педро пропал, его родственники активно занялись поисками: привлекли именитого детектива и расклеили ориентировки. Какое-то время они получали телефонные звонки с угрозами. Звонившие упорно требовали завершения поисковой кампании. О судьбе мальчика ничего неизвестно по сей день.

2. Элизабет Каннинг

Элизабет Каннинг.

Эта история в XVIII веке наделала много шума и расколола лондонское общество на 2 лагеря. Элизабет Каннинг (Elizabeth Canning) работала служанкой и пропала 1 января 1753 года, возвращаясь вечером после выходного в господский дом. Очевидцы утверждали, что недалеко от места исчезновения слышали крик женщины. Самое странное, что через месяц, 29 января, Элизабет вернулась: она появилась на пороге родительского дома истощенная и в лохмотьях. Девушка рассказала, что на нее напали двое мужчин, забрали одежду и месяц удерживали взаперти. Во время удержания Каннинг неоднократно слышала фамилию Уэллс. Как оказалось, дом действительно принадлежал Сюзанне Уэллс (Susannah Wells). Позже Элизабет Каннинг опознала цыганку Мэри Скуайрс (Mary Squires). По уверению девушки, Скуайрс предлагала ей работать в борделе, но она отказалась. После чего цыганка якобы порезала одежду Элизабет и заперла ее на чердаке.

Мэри Скуайрс.

Судья Генри Филдинг (Henry Fielding) поверил Каннинг, и вскоре были арестованы Уэллс, Скуайрс и несколько их пособников. Во время суда «каннингиты» (так называли сторонников Элизабет Каннинг) не пустили в зал свидетелей Уэллс и Скуйарс. Женщинам вменяли не только незаконное удержание, но и похищение человека — преступление, за которое в те времена казнили. Лорд-мэр Лондона Крисп Гаскойн (Crisp Gascoyne) не был уверен в результатах расследования, поэтому взялся за расследование сам. Он еще раз опросил подозреваемых и их семьи, после чего пришел к выводу, что Мэри Скуйарс не могла участвовать в похищении Каннинг, потому что находилась в тот момент в путешествии в другой точке страны. Через некоторое время цыганку освободили из-под ареста, а Элизабет Каннинг судили за лжесвидетельство.

Суд над Элизабет Каннинг.

Элизабет Каннинг присудили 1 месяц за решеткой и 7 лет ссылки. Споры в обществе не утихали, особенно англичан занимал пикантный вопрос о невинности девушки: была ли она жертвой обстоятельств или же выдумала легенду, чтобы прикрыть свои похождения. В конечном итоге Каннинг была помилована, в 1756 году вышла замуж и родила четырех детей. За поддержку Скуайрс Гаскойна называли «королем цыган», ему поступали угрозы, а на выборах в парламент он оказался в числе аутсайдеров. Элизабет Каннинг скоропостижно скончалась в 1773 году, а ее тайна так и осталась нераскрытой: доказательств того, что она была где-то вне дома Сюзанны Уэллс, обвинение так и не представило.

3. Барбара Болик

Одно из самых быстрых исчезновений в истории произошло в 2007 году. Барбаре Болик (Barbara Bolick) было 55 лет, и она страстно любила ходить в горы. Она жила с мужем, который после сердечного приступа больше не мог участвовать в походах. Летом 2007-го к ним в гости приехал друг (по другой версии, родственник), и Болик отправилась в горы вместе с ним, чтобы показать окрестности. Джим Рамакер (Jim Ramaker) — так звали спутника — был очарован живописной природой и, залюбовавшись, на минуту отвернулся от женщины. Мужчина и женщина стояли рядом, на расстоянии 6–10 метров. Но, когда Рамакер обернулся, Барбары уже не было на прежнем месте.

Горный массив, куда Барбара и Джим отправились в поход.

Позже Джим сообщил полиции, что внимательно осмотрел местность, где они были, но следов своей спутницы не нашел. Первоначально главным подозреваемым выступал Рамакер, но следователи доказали, что он не был к этому причастен. Некоторые свидетели утверждали, что в тот же день видели, как Барбара с Джимом говорят с двумя другими туристами. Несмотря на вознаграждение в $ 10 000, двоих мужчин так и не нашли. Две основных версии происшедшего — несчастный случай или убийство, но ни одна из них не имеет веских доказательств, а женщина не оставила никаких следов. На просторах сети энтузиасты до сих пор выдвигают всевозможные предположения и обсуждают, что же могло случиться с Болик.

4. Теплоход-призрак «Любовь Орлова»

Корабль построили в хорватском городе Кралевица в 1976 году, он использовался как круизный теплоход и принадлежал Дальневосточному морскому пароходству. Через 23 года плаваний «Орлову» взяла в аренду компания Marine Expeditions. В начале 2000-х годов на нем ходили в круизы-экспедиции в Антарктиду. В 2002-м теплоход подвергся капитальному ремонту и использовался для арктических круизов. Судно активно бороздило океанские пучины, но у владельца были большие долги, экипажу несколько месяцев не выплачивали зарплату. В 2010-м его не раз порывались арестовать, а позже старенький теплоход и вовсе решили отдать на распил. Тут-то и начинается завязка: 23 января 2013 года «Любовь Орлова» покинула на буксире канадский Сент-Джонс и двинулась в направлении Доминиканской Республики. На следующий же день буксировочный трос лопнул и теплоход ушел в дрейф.

Теплоход пытались повторно взять на буксир, но безуспешно: так «Любовь Орлова» стала одним из немногих современных кораблей-призраков. Судно свободно дрейфовало по Атлантике без опознавательных огней и команды. Чуть больше чем через месяц, в марте 2013 года ирландские медиа сообщили, что в километре от побережья страны зафиксировали сигналы аварийного радиобуя — он срабатывает при контакте с водой. Местность прочесывали тщательно: водоизмещение лайнера составляет более 4 тысяч тонн — будучи неуправляемой, такая махина представляет угрозу для навигации.

Сначала подумали, что теплоход утонул, но, когда были проведены поиски, в этом районе не нашли ни следов крушения, ни целого судна. В январе следующего года в желтой прессе появились многочисленные заметки о том, что «Любовь Орлову» вот-вот прибьет к ирландским берегам, а на самом корабле есть обитатели — крысы-каннибалы. Позже эти сведения опровергли. Судно, как будто решившее избежать печальной участи, будоражит умы любителей приключений до сих пор. Несколько лет назад ему посвятили целый сайт под названием Where is Orlova, завели аккаунты в Twitter и Facebook, его ищут энтузиасты. В конце 2017 года журналисты Daily Star предположили, что обломки корабля в районе Коронадо, штат Калифорния, могут принадлежать «Любови Орловой». Позже выяснилось, что они принадлежат другому судну — SS Monte Carlo.

5. Яхта «Каз-2»

В апреле 2007 года морской патруль Австралии обнаружил яхту-катамаран «Каз-2» (Kaz II). С судном все было в порядке, кроме одного: на нем не было ни одного члена экипажа. Все выглядело так, будто команда ненадолго отошла. Двигатель, ноутбук, радио и системы GPS работали, а стол был накрыт к обеду, недалеко от спасательного круга стояла недопитая кружка кофе. Единственное повреждение «Каз-2» — порванный парус. Никаких следов борьбы или крушения обнаружено не было, исчезновение напоминало случай с «Марией Целестой» (Mary Celeste). При расследовании удалось выяснить многое: экипаж состоял из трех человек: владельца судна Дерека Баттена (Derek Batten) и его приятелей Питера (Peter Tunstead) и Джеймса Танстедов (James Tunstead). Они отправились в плавание 15 апреля и направлялись в австралийский Таунсвилл.

После экспертизы на судне не нашли ни следов борьбы, ни попытки воспользоваться спасательным снаряжением. Удалось выяснить, что яхта шла по намеченному курсу, но скоро отклонилась от него и направилась в район, где в тот день наблюдалась непогода. В распоряжении следователей была видеозапись происходившего с 10:00 15 апреля. Камера зафиксировала, что Питер Танстед рыбачил, а Дерек Баттен был у штурвала. Ни на одном из членов команды не было спасательного жилета. По официальной версии, Джеймс Танстед нырнул за борт, чтобы распутать леску удочки, когда яхта начала отклоняться от курса. Его брат Питер решил помочь брату и тоже прыгнул за борт. А капитан Баттен, опытный яхтсмен, попытался убрать паруса, но из-за ветра был опрокинут в воду и утонул вместе с приятелями. Объяснение кажется правдоподобным, но останки друзей так и не были найдены. Высказывались предположения, что товарищей похитили: кранцы были свешены, как будто яхта готовилась швартоваться. Но следов нападения или хотя бы присутствия посторонних людей на «Каз-2» не обнаружили. Следователи заявили, что небольшие суда иногда свешивают кранцы даже тогда, когда не планируют приставать к берегу или другому кораблю. Как события развивались на самом деле, неизвестно до сих пор: ни одна из версий не нашла достаточно доказательств.

6. Рейс 2501

Дурная слава не только у Бермудского, но и у Мичиганского треугольника. 23 июня 1950 года там пропал авиалайнер компании Northwest Airlines под номером 2501, на борту которого находились 3 члена экипажа и 55 пассажиров. NW-2501 выполнял рейс из Нью-Йорка в Сиэтл с посадками в Миннеаполисе и Спокане. Из-за погодных условий и во избежание столкновения с другими воздушными судами самолет несколько раз снижался. Во время последнего контакта с диспетчером он летел на высоте 1 100 метров и запрашивал разрешение снизиться до 760 метров. В 23:15 пилоты подтвердили, что получили отказ, после чего перестали выходить на связь. Спустя 20 минут в диспетчерский центр сообщили, что самолет опаздывает с докладом о полете, в 23:45 с ним попытались связаться на всех частотах, но безуспешно. В 05:30 утра, когда у самолета должно было закончиться топливо, он все еще не прибыл в Сиэтл — тогда и началась поисковая операция.

Только вечером того же дня на поверхности озера заметили масляное пятно, бортовой журнал и несколько обломков. Спасатели приступили к подводным поискам, в том числе с использованием водолазов: там, где локатор отображал крупные объекты, под воду опускались люди. Видимость и погодные условия были неблагоприятными, поэтому дно дополнительно исследовали с помощью специального якоря-кошки. В ходе дальнейших поисков было найдено 14 кораблей, но самолет компании Northwest Airlines обнаружен не был. Единственное, что удалось отыскать, — подушки и одеяла, поплавок топливного бака, фанерные листы — все они держались на поверхности. Было обнаружено немного фрагментов тел, но по ним невозможно было установить личности погибших. Также не нашли и признаков пожара. Считается, что самолет упал в озеро на скорости около 650 км/ч. Всех людей, находившихся на борту, признали погибшими, а борт, потерпевший крушение, так и не нашли.

А как бы вы объяснили эти странные исчезновения, какие у вас предположения?