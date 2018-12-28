6 японских правил, для того чтобы волосы стали густыми

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Вы замечали, что у жителей Страны восходящего солнца волосы будто пропитаны шелком? И дело здесь не в другой структуре локонов, а в особом уходе. В этом вопросе у них даже наволочка на подушке играет важную роль.

AdMe.ru узнал и теперь делится с вами, как необходимо ухаживать за волосами, чтобы они выглядели так же ослепительно, как у мудрых японцев.

Правило № 1. Добавьте в ежедневный рацион витамин B6

Правило банальное, но оно является одним из главных. В рационе японцев преобладают рис, фрукты, овощи и, главное, морепродукты. Такая смесь обеспечивает не только хорошую талию, но и здоровые пряди, ведь учеными доказано: для поддержания здоровья волос нам необходимо употреблять жирную рыбу (лосось, тунец, скумбрия), витамины B6 (бананы, картофель, шпинат) и B12 (мясо, птица, рыба и молочные продукты).

Правило № 2. Ополаскивайте волосы чаем

Чай тонизирует организм, помогает бороться со многими заболеваниями — это доказано учеными. Но японцы пошли дальше — они ополаскивают чаем волосы, тем самым обеспечивая им насыщенный цвет и здоровье. Чтобы повторить этот трюк, нужно листья чая залить горячей водой, дать настояться, а когда заварка достигнет комнатной температуры, использовать ее в качестве ополаскивателя для волос.

Правило № 3. Мойте голову каждый день

Японки никогда не выйдут из дома с грязной головой. А моют они ее каждый день, чтобы пряди были воздушными и легкими. Такой подход может привести к пересушиванию кожи. Чтобы этого избежать, девушки пользуются маслом камелии: немного нагревают 1 ст. л. этого вещества и наносят на влажные волосы. Спустя 20–30 минут можно смывать. Растение содержит олеиновую кислоту, которая защищает кожу и придает волосам объем. Кстати, заменить масло камелии можно обычным оливковым: оно также содержит эту полезную кислоту.

Правило № 3. Делайте пилинг кожи головы

Эта процедура способствует росту новых волос. И ее необязательно проводить в салоне. Дома для этого понадобится специальный скраб или пилинг-крем. В составе должны быть микрогранулы для механического очищения. Правда, стоит помнить, что пилинг можно делать не чаще, чем 1–2 раза в неделю, чтобы не повредить кожу.

Правило № 4. Добавляйте в шампунь яблочный уксус

Помочь бороться с перхотью и жирными корнями поможет яблочный уксус. Японцы добавляют его в шампуни, бальзамы для волос, делают на его основе маски. Кроме того, если смешать несколько капель яблочного уксуса, масло камелии или ромашки и экстракт крапивы, получится лосьон для лица.

Правило № 5. Выбирайте только хорошо отшлифованные деревянные расчески

Еще один восточный секрет красоты — очень часто расчесывать волосы. Чтобы таким образом не лишиться локонов и не травмировать кожу головы, нужно выбирать расчески из натурального дерева и обратить внимание на зубья гребня — они должны быть хорошо отшлифованы и не цеплять волосы. Подобные щетки или гребешки способствуют правильной циркуляции крови, тем самым помогая избавиться от перхоти, расти новым волосам и не пушиться прическе.

Правило № 6. Правильно спите

Важно не только, сколько ты спишь, но и на чем. В Стране восходящего солнца для отдыха используют подушки с шелковыми наволочками. А в саму подушку добавляют высушенные травы, к примеру лаванду. Это способствует крепкому сну и положительно сказывается на внешнем виде волос.

А какие методы ухода за волосами предпочитаете вы?