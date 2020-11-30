6 устаревших стереотипов о Франции, от которых пора избавиться раз и навсегда

В современном мире некоторые элементы французской культуры приобрели слегка утрированную форму. Определение «французский», к чему бы оно ни относилось, непременно является синонимом исключительности и привилегированности. Книги и журналы обещают нам помочь стать француженкой, где бы мы ни были, потому что они знают секреты молодости, стройности и стиля. А в фильмах о Франции нам демонстрируют людей с особой философией жизни, мудрость которой не помешало бы постигнуть. Недавно вышедший красочный сериал «Эмили в Париже» не стал исключением и вызвал бурную реакцию среди французов из-за изобилия разного рода клише.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, насколько правдивы распространенные мнения о французах, которые мы регулярно наблюдаем в поп-культуре. А в конце статьи вас ждет бонус, и в нем жители Франции с юмором пройдутся по самому распространенному стереотипу.

Француженки умеют быть стройными без усилий

Принято считать, что француженка может похвастаться идеальной фигурой, абсолютно не утруждая себя регулярным фитнесом и наслаждаясь вкусной едой. Авторы книг и многочисленных статей на тему секретов французской худобы сходятся во мнении, что основой всего служат любовь к себе и умение получать удовольствие от жизни. Якобы француженки выбирают только самые качественные продукты, не признают перекусы, предпочитая принимать пищу осознанно и не спеша. А альтернативой фитнесу служат пешие прогулки или поездки на велосипеде по романтичным набережным и старым кварталам. Потому французские женщины и остаются стройными. Но это только вершина айсберга. На самом деле в силу менталитета француженки ни за что не станут распространяться всем вокруг, что предпочитают чашку кофе полноценному завтраку, а на ужин обычно едят отварные овощи без соли. У них это просто не принято. Потому у многих и создается впечатление, что француженки прекрасны без каких-либо усилий. Конечно, есть девушки с хорошим метаболизмом, которые без ограничений в еде и спорта остаются стройными, но такие счастливицы есть и в любой другой стране. Остальным же дамам, которые хотят хорошую фигуру, приходится что-то для этого делать. Не обходится и без социального давления. В то время, когда остальной мир постигает постулаты бодипозитива, французы продолжают возводить худобу в абсолют. Только самые смелые девушки готовы полюбить себя в любом весе. Но им приходится постоянно ловить на себе косые взгляды, особенно в больших городах.

Французские женщины предпочитают стареть естественно и делают это красиво

Глядя на старшее поколение французских актрис вроде Катрин Денев, Фанни Ардан, Изабель Аджани, несложно поверить в то, что представительницы этой страны действительно хранят какой-то секрет, позволяющий им всегда оставаться такими роскошными. Неотразимые женщины зрелого возраста блистают в кино и рекламе косметики, им посвящаются книги вроде «Француженки подтяжек не делают» Мирей Гильяно, в которых повествуется, как с помощью здоровых привычек и любви к себе можно разбивать сердца и в 50, и в 60 лет. Советы действительно полезные, но генетика у всех разная, и стареют все по-разному. Над женщинами снова довлеет образ мифической идеальной француженки, и, чтобы ему соответствовать, некоторые из них, вопреки распространенному мнению, прибегают к услугам пластических хирургов. Сами дамы никогда никому не расскажут о своих операциях и уколах красоты даже по секрету, потому в их обществе не принято обсуждать такие вещи. Но статистика — штука упрямая. На протяжении последних лет Франция периодически попадает в топ-10 стран мира с самым большим количеством косметических процедур, включая и пластические операции.

Во Франции живут самые влюбчивые мужчины

Если типичная француженка в нашем представлении — это стильная женщина-ребенок, то благодаря кинематографу типичный французский мужчина видится нам эдаким носатым симпатягой с небрежной прической и желательно с шарфом на шее. При этом он безнадежный романтик: бросается во влюбленность, словно в омут. Он способен на безрассудные поступки ради объекта своего внимания и неустанно говорит комплименты. Сами же французы утверждают, что не стоит путать флирт с влюбленностью: Большинство французов просто хотят внести больше красоты и смысла в обыденное общение, и это может быть ошибочно понято как романтические притязания. © Nordan-Obrecht / Quora

Французские мужчины флиртуют со всеми женщинами. Это абсолютно нормально, это в некотором роде является частью вежливого общения. Женщины же этого ждут и даже оскорбляются, если мужчина не флиртует. © Leah-Lockhart / Quora

Нам нравится погоня, даже если мы знаем, что она ни к чему не приведет. Иностранки склонны рассматривать наш флирт как романтические чувства или даже непристойные намеки. Но это в корне не так. © Julien-Lamour / Quora

Французы спокойно относятся к неверности

Гражданам страны, столицу которой нарекли городом влюбленных и считают родиной самого чувственного поцелуя, невозможно не приписывать страсть к амурным похождениям. Благодаря кинематографу, о французах у нас складывается впечатление как о людях, которые особую роль в своей жизни отводят удовольствиям и не считают брак помехой для небольшой интрижки. Причем часто супруг неверного партнера ничего не имеет против его похождений на стороне. Статистика недавнего исследования говорит, что 43 % французов изменяли своей второй половине. Цифра велика, но аналогичный показатель в Германии и Италии даже немного выше — 45 %. Поэтому утверждать, что у французов особая национальная склонность к адюльтеру, явно не стоит. Даже несмотря на то, что само слово «адюльтер» придумано французами. Я француз. Начну с того, что никогда никому не изменял, поэтому мое мнение может быть необъективным. Но почти все люди, которых я знаю во Франции, стремятся к выстраиванию долгосрочных отношений в браке. Обману места нет. Но его вероятность, конечно же, есть. Может, мы просто не так категорично судим тех, кто вступает во внебрачные отношения. Это жизнь. © Julien-Lamour / Quora

Не уверен, что это более распространено, чем в других странах, просто французы, кажется, откровеннее об этом говорят. Я живу во Франции 25 лет и поражаюсь тому, как многие из моих французских друзей открыто признаются в своих любовных связях и как их супруги, судя по всему, принимают это. © Paul-Hughes / Quora

Жители Франции чересчур грубы с представителями других стран

Образ таинственного француза, недружелюбного и нетерпимого по отношению к выходцам из других стран, также с завидной регулярностью обыгрывается в популярной культуре. Если француз ничего не сказал в резкой форме, то он демонстративно игнорирует главного героя фильма или сериала. Однако это просто утрирование внешней французской холодности. Согласно исследованию культурологов Фонса Тромпенаарса и Чарльза Хэмпден-Тернера все страны можно разделить на «персиковые» и «кокосовые». Представители «персиковой» культуры, к которым относятся американцы и бразильцы, мягки, улыбчивы и дружелюбны при первом общении с ними, но при большем сближении закрываются. И, наоборот, жители «кокосовых» стран, например Германии и Франции, холодны и угрюмы при встрече, но более тесное общение раскрывает их мягкость и доброту. Потому столкновение человека-«персика» с человеком-«кокосом» приводит к возникновению таких стереотипов, как грубость или озлобленность той или иной нации. Мы, французы, безусловно, с виду не особо дружелюбны и не используем тонны лести. Это не значит, что мы грубые. Как только туристы перестают расстраиваться из-за того, что местный отреагировал не так, как они ожидали, они начинают понимать, что люди здесь не грубее, а просто другие. © Benoit-Chatel / Quora

Французам свойственна умеренность, в том числе и в работе

В одной из серий прогремевшего сериала «Эмили в Париже» герой-француз берется научить американку-трудоголика, что не стоит отдавать столько сил работе. Выкладываться на все сто ради денег, но при этом упускать все удовольствия сериальный француз считает неверным подходом. «Вы живете, чтобы работать. А мы работаем, чтобы жить», — с мудрым видом заключает киногерой, и мы восхищаемся такой философией. Но это вовсе не свидетельствует о том, что французы работают мало и спустя рукава. Иначе страна бы не попадала в топ-15 самых развитых стран мира. Вот что говорят по этому поводу люди, которым довелось работать во Франции: Я британец, последние 5 лет работаю программистом на севере Франции. Рабочие дни длиннее, чем были у меня в Великобритании, прихожу на работу примерно в одно и то же время, но домой ухожу позже. Однако и обеденный перерыв тоже дольше — многие исчезают в полдень и возвращаются в 14:00. Но все равно французы работают усерднее, чем я или мои бывшие коллеги в Великобритании. © unknown author / Quora

Я француженка, также есть опыт работы в Канаде и Швейцарии. Когда я работала в Канаде, я была удивлена тем, сколько времени люди могут потратить на разговоры, не занимаясь делом. У французов есть только 35 рабочих часов в неделю (впрочем, это верно только для большинства штатных сотрудников, для многих менеджеров 35 часов в неделю лишь мечта), и они хотят использовать это время эффективно. Возможно, это одна из причин нашей продуктивности. © Marie-Luce / Quora

Да, мы предпочитаем свободное время необоснованной сверхурочной работе. Потому что какой смысл работать, если вы не можете наслаждаться жизнью, которую обеспечиваете себе? Значит ли это, что мы не любим работать? Вовсе нет. Активные и воодушевленные работники есть везде, особенно если рабочая обстановка благоприятная. Более того, мы частично компенсируем затраты на свободное время за счет относительно высокой производительности в час. © Guillaume-Lamontagne / Quora

Бонус: французы с иронией говорят о наболевшем — о беретах

Да. Берет для француза — это обязательно. Также вы должны носить матроску и ездить на велосипеде. За несоблюдение — большие штрафы. Иностранцам нельзя носить береты: так мы определяем, кто не француз. Если вы подаете заявление на получение французского гражданства, вы должны пройти курс по правильному ношению беретов и получить сертификат компетентности. На церемонии получения гражданства префектура выдаст вам берет государственного образца. Вас проинформируют о том, на какую сторону вы будете должны носить берет — на левую или правую. © George-Dukesh / Quora

Я всегда ношу его в постели. © Arnaud-Caillier / Quora

А еще мы все носим в руках багет, чтобы он дополнял наш берет. © Julien-Philippe / Quora