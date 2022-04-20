6 уникальных драгоценностей, которые просто мелькают в фильмах. А их история достойна отдельной экранизации

Ювелирные изделия и самоцветы часто появляются в разных фильмах и сериалах. С помощью этих украшений костюмеры создают достоверную и запоминающуюся атмосферу в кадре, передавая особенности той или иной эпохи. При этом драгоценности обычно остаются на вторых ролях, хотя история некоторых сокровищ достойна отдельной экранизации.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, истории каких настоящих драгоценностей являются более увлекательными, чем приключенческие романы или детективные ленты.

У ожерелья из фильма «Титаник» был настоящий прототип

Похожее ожерелье действительно было на борту во время последнего рейса легендарного судна. И с ним тоже связана история любви. Драгоценность оказалась на «Титанике», когда на его борт взошла пара: Генри Самуэль Морли, женатый владелец сети магазинов, решил отправиться со своей возлюбленной Кейт Филлипс в Америку. Они мечтали о новой жизни за океаном. Морли продал свой бизнес, обеспечил жену и дочку и отплыл на поиски счастья. С собой он захватил ожерелье, украшенное бриллиантами и сапфиром. Когда лайнер столкнулся с айсбергом, Генри не успел добраться до шлюпок. Кейт же в одной ночной рубашке и с драгоценностью на шее провела 8 часов в открытом море в ожидании спасения.

Оказавшись в Америке, мисс Филлипс выяснила, что ждет ребенка. Она была вынуждена вернуться обратно в Англию к своей матери. Вскоре у нее родилась дочь, которая долгое время не знала, кто ее отец и откуда появилась семейная реликвия — ожерелье. Девушка всю жизнь пыталась добиться права носить фамилию Морли, но так и не преуспела в этом. Ожерелье, которое было значительно скромнее драгоценности, продемонстрированной в фильме, впервые показали публике в Белфасте на выставке, посвященной истории «Титаника».

Считается, что история о голубом алмазе, рассказанная в фильме, перекликается с легендой о другом известном камне — алмазе Хоупа. Это один из самых известных бриллиантов в мире. По легенде, он когда-то украшал статую богини в Индии, но был похищен французским купцом Жаном-Батистом Тавернье и впоследствии продан им французским монархам. Именно это якобы и послужило причиной проклятья, которое стало преследовать любого владельца сокровища. Действительно, история этого самоцвета полна мрачных моментов. Но вполне возможно, что эту легенду придумал Пьер Картье, когда пытался продать бриллиант.

Когда камень оказался в руках Пьера Картье, тот решил, что драгоценность заинтересует богатую даму Эвелин Уолш-Маклин. Рассказывая о проклятье алмаза Хоупа, Картье утверждал, что Эвелин он принесет только удачу. Женщина долго сомневалась, но в результате решила купить бриллиант. Маклин была влюблена в украшение и носила его не снимая. Много счастья обладание камнем ей не принесло: двое детей из четверых ушли из жизни в юном возрасте, муж был признан недееспособным, а сам бриллиант был продан с молотка для погашения долгов спустя 2 года после смерти владелицы. Именно тогда его купил ювелир Гарри Винстон, который передал бриллиант в Смитсоновский институт. Узнав об этом, многие граждане выражали озабоченность. Ведь если камень окажется в собственности государственной организации, то проклятье может перейти на всю страну.

Колье из фильма «8 подруг Оушена» было создано по образцу знаменитого украшения махараждей Наванагара

Сюжет картины «8 подруг Оушена» вращается вокруг похищения некого бриллиантового колье, которое принадлежит Cartier. Подобное изделие действительно когда-то существовало и было создано этой ювелирной компанией. Cartier часто сотрудничает с киностудиями, предоставляя им настоящие украшения или воссозданные реплики. Драгоценность, показанная на экране, была создана специально для киноленты. А в качестве образца ювелиры использовали знаменитое ожерелье, которое принадлежало властителям одного индийского штата.

История создания ожерелья Наванагара началась с одного бриллианта. Неизвестно, где и когда была найдена драгоценность «Королева Голландии», но этот камень весом примерно 135 каратов впервые появился в Нидерландах в начале XX века. Там бриллиант получил нынешнюю огранку. Впоследствии «Королеву Голландии» приобрел махаражда Наванагара и отдал с другими камнями Жаку Картье. Индийский правитель был известным коллекционером драгоценностей и обладал редкими цветными бриллиантами. Будущее колье должно было состоять из драгоценных камней различного веса и включало в себя уникальные розовые, голубой и зеленый бриллианты.

Картье был восхищен полученными самоцветами. Знаменитый ювелир говорил, что ему посчастливилось создать самый роскошный каскад из драгоценных камней в мире. Махараджа не долго наслаждался своим сокровищем, и после его кончины колье перешло в пользование наследника. После признания независимости Индии в 1947 году для многих бывших правителей наступили сложные времена. И украшение решили продать обратно дому Cartier. Там ожерелье разобрали, а бриллианты продали. Известна лишь судьба «Королевы Голландии», остальные же драгоценности бесследно исчезли.

Сапфир Стюартов, который украшает корону, вполне мог затеряться

Некоторые источники утверждают, что знаменитый сапфир когда-то принадлежал королю Шотландии Александру II и его наследникам, но впоследствии был похищен англичанами и стал частью королевских сокровищ. Другие предполагают, что камень купил король Англии Карл II, после того как драгоценности короны пропали во время революции Кромвеля. От него сапфир перешел во владение наследнику Якову II. Когда монарх был вынужден оставить Англию и бежать во Францию, он умыкнул часть сокровищ с собой. Среди них был сапфир Стюартов.

В течение некоторого времени камень оставался в семействе Стюартов. Внук Якова Генрих Бенедикт, итальянский кардинал, даже украсил им свою митру. После его смерти часть драгоценностей вернули британским монархам, но сапфира среди них, скорее всего, не было. Так бы камень и пропал, если бы Георг IV, будущий король Великобритании, не нанял итальянца Анджиоли Бонелли, чтобы собрать оставшиеся документы и артефакты Стюартов. Неизвестный венецианский купец показал Бонелли камень, утверждая, что это тот самый знаменитый сапфир. Бонелли поддался на уговоры, купил сокровище и вручил его нанимателю. Георг IV тоже не сомневался в происхождении драгоценности.

Королева Виктория стала первой монаршей особой, которая вставила этот камень в корону Британской империи. Во времена ее правления сапфир Стюартов находился во фронтальной части головного убора, прямо под крупным рубином. В дальнейшем корона подвергалась многочисленным переделкам и теперь голубой камень украшает тыльную сторону. Реплику этого драгоценного головного убора можно увидеть в одном из эпизодов сериала «Виктория». По мнению некоторых специалистов, это вполне достойная копия.

История рубина Черного Принца началась с предательства

Знаменитый рубин Черного Принца, который украшал корону королевы Виктории, можно назвать «великим обманщиком». Потому что ювелиры в какой-то момент выяснили: драгоценный камень — это на самом деле шпинель. Этот минерал легко перепутать с рубином, но они различаются по плотности, твердости и по-разному преломляют свет. Первым владельцем самоцвета был Мухаммад VI, эмир Гранады. Педро Жестокий, король Кастилии, предательским путем отнял драгоценность у эмира. Именно это породило легенду о проклятом камне. От Педро сокровище перешло к наследнику английского трона Эдуарду по прозвищу Черный Принц. Увы, оба мужчины недолго радовались драгоценности. Сам Педро вскорости лишился трона. А через несколько лет и Эдуард отправился в мир иной по причине неизвестной болезни.

Рубин Эдуарда оставался в Великобритании и передавался от одного монарха другому вплоть до XVI века, когда король Карл I потерял престол, а все сокровища короны были распроданы. Хотя, что случилось именно с этой драгоценностью, доподлинно неизвестно. После возвращения на престол Карла II самоцвет был выкуплен и перед коронацией королевы Виктории вставлен в новую корону. Для фильма «Молодая Виктория» костюмеры создали специальную реплику короны Британской империи, которая впоследствии даже участвовала в выставках.

Жемчужина «Перегрина» чуть не пропала в желудке щенка Элизабет Тейлор

Знаменитая жемчужина «Перегрина» когда-то принадлежала испанским королевам. Элизабет Тейлор получила драгоценность в подарок от мужа и однажды чуть не лишилась своего сокровища, когда его попыталась проглотить ее собачка. Как писала Тейлор в своих мемуарах, жемчужина как-то исчезла в гостиничном номере. Женщина была в ужасе и обыскала все уголки, а потом решила заглянуть в рот щенку, который что-то жевал. Там и обнаружилась пропажа, на которой каким-то чудом не осталось ни одной царапины.

Первые упоминания о «Перегрине» появились, когда ее обнаружили в Панамском заливе в XVI веке. Драгоценность преподнесли в дар королю Испании Филиппу II. Более 200 лет жемчужина была одним из любимых украшений испанских монарших особ. В начале XIX века трон перешел к Жозефу Бонапарту, брату Наполеона. Новый правитель не пользовался большой популярностью у народа, а потому спустя 5 лет сбежал из страны, заодно прихватив с собой сокровища короны. Так «Перегрину» украли у испанских королей. Впоследствии она досталась Наполеону III, который был весьма ограничен в средствах и потому быстро продал жемчужину богатому британскому аристократу.

В 1969 году Ричард Бертон, известный актер, купил жемчужину «Перегрину». Он решил вручить драгоценность своей супруге Элизабет Тейлор в День святого Валентина. Актриса была в восторге от подарка. Она даже надела «Перегрину» на съемки в историческом фильме «Тысяча дней Анны». Сначала Тейлор сама мечтала исполнить в этой ленте роль Анны Болейн. Но кинодиве вежливо указали на то, что возраст не позволяет ей изобразить возлюбленную короля. Во время съемок ходили слухи о зародившемся романе между Ричардом Бертоном, супругом Тейлор, и актрисой Женевьевой Бюжо. Так что, возможно, Элизабет неслучайно продемонстрировала окружающим незабываемый подарок мужа.

Жемчужины из знаменитого украшения Анны Болейн сейчас, возможно, украшают британскую корону

Ожерелье Анны Болейн в виде латинской буквы В, украшенной 3 жемчужинами, до сих пор будоражит умы историков. А все потому, что судьба его доподлинно неизвестна. Исчезло ли оно бесследно или некоторыми его элементами могут любоваться и наши современники? Идея создания столь необычного ювелирного изделия, скорее всего, посетила Анну при французском дворе, где она служила фрейлиной. Девушка подружилась с Франсуазой де Фуа, которая в то время была фавориткой короля. Франсуаза была известна своим изысканным вкусом при выборе нарядов и драгоценностей и умела выделяться из толпы. Возможно, такова была и Анна, но как в действительности выглядела Болейн, нам неизвестно: после обвинений в измене все ее портреты сожгли, а драгоценности, скорее всего, расплавили или продали.

И все же историки надеются, что ожерелье каким-то образом могли сохранить. По одной из версий, украшение тайком вынесли из Тауэра то ли сторонники королевы, то ли ее сестра, Мария Болейн, и сохранили для дочери Анны — будущей королевы Англии Елизаветы I. Некоторые полагают, что 3 жемчужины, которые крепились к букве, долгое время хранились у монархов и теперь их можно увидеть на короне Британской империи. Новый всплеск интереса к ювелирному изделию породило появление реплики ожерелья в фильме «Еще одна из рода Болейн».