6 ученых, которые ради науки были готовы на самые безумные выходки

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Наверное, все великие ученые были чуточку безумными. Именно поэтому им удалось перевернуть мир. Но иногда попытки создать что-то новое и сделать важное открытие выходят за рамки разумного. Это вызывает целый спектр эмоций: от отвращения до безостановочного смеха.

AdMe.ru расскажет вам про 6 великих ученых, которые были безумны даже для своего времени.

1. Уильям Баклэнд (1784–1856)

Британский геолог, палеонтолог и член Лондонского королевского общества вошел в историю тем, что дал имя первому открытому динозавру — мегалозавру. А еще он считал, что для здоровья есть нужно все: ежей, хомячков, пауков, страусов и львов. Как-то священник, проводя экскурсию по храму, рассказал ученому, что на полу постоянно появляется красное пятно. Баклэнд опустился на колени, провел языком по земле и сказал, что это всего лишь моча летучих мышей. Но самое необычное произошло, когда Баклэнд был в гостях у друга, лорда Харкорта. У того был ценный артефакт — мумифицированное сердце короля Франции Людовика XIV. Когда Харкорт достал сердце, Баклэнд выхватил его и съел. Зачем? Никто не знает.

2. Чарльз Бэббидж (1791–1871)

Математик и изобретатель Чарльз Бэббидж известен как создатель прообраза современного компьютера. А еще он яростно пытался освоить хождение по воде, для чего привязал к каждой ноге по дощечке и чуть не утонул в ходе эксперимента. Он также пытался выяснить, какую максимальную температуру выдержит тело человека, для чего входил в духовой шкаф. Согласно его записям, он смог выдержать 120 °C. Но в это как-то слабо верится.

3. Джон Холдейн (1892–1964)

Эксцентричный биолог, обладатель множества престижных премий любил эксперименты на себе. Однажды он выпил бутылку соляной кислоты, чтобы посмотреть, что будет. Когда результат показался ему недостаточно эффектным, он съел огромную дозу хлорида кальция, но, к счастью для науки, отделался он лишь весьма эффектной диареей.

4. Джек Парсонс (1914–1952)

Джек Парсонс — талантливый изобретатель, который сделал первый ракетный двигатель на жидкотекучем топливе. Правда, впоследствии он увлекся оккультизмом и верил, что скоро на землю придет Антихрист. Он пытался при помощи науки и различных магических ритуалов зачать «волшебного ребенка», который спасет мир. Получилось у него или нет, мы не знаем.

5. Генри Хэд (1861–1940)

Английский нейропсихолог в начале ХХ века изучал строение нервной системы. Хэд решил, что человек без специального образования не сможет правильно описать ощущения при повреждении нервов. А поскольку самым компетентным человеком в области нейробиологии был он сам, то ученый надрезал два основных нерва у себя на руке, чтобы проследить процесс восстановления чувствительности. Он также провел 167 различных опытов на самом себе.

6. Никола Тесла (1856–1943)

Никола Тесла — великий гений, но и у него были свои причуды. Он страдал обсессивно-компульсивным расстройством, был помешан на чистоте, до ужаса боялся человеческих волос и гладких шарообразных предметов. Еще ученый поклонялся голубям (любил их до беспамятства) и был одержим цифрой «три». Перед входом в здание обходил его вокруг трижды, селился в номерах отелей, кратных трем, и садился только за третий столик.

Бонус: Исаак Ньютон (1643–1727)