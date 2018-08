6 страниц «Википедии», которые впечатлительным людям лучше не читать

Штаб-квартира сайентологов «Золотая база»

Радиоактивное заражение в Гоянии

Исчезновение Фредерика Валентича

Замок Лип

Роберт Лерой Джонсон

Мы не верим в мистику и в то, что сделка с дьяволом возможна, но история этого человека заставляет сомневаться даже людей, настроенных скептически. Роберт Лерой Джонсон (Robert Leroy Johnson) — американский блюзмен, который стал популярным в первой половине прошлого века, и с его именем связана одна любопытная легенда.

Достоверно известно, что в 1930 году Джонсон встречался с популярными в то время музыкантами, Вилли Брауном и Саном Хаусом. Позже они описывали его как мальчишку, который казался способным гармонистом, но ужасным гитаристом.

Через год Хаус и Браун вновь встретились с Робертом. Теперь он стал виртуозным гитаристом, и эта перемена удивила двух музыкантов. Роберт рассказал, что он учился играть у Исайи Циммермана, который, по слухам, сам научился виртуозно обращаться с гитарой благодаря тому, что брал ее с собой на кладбище в полночь.

Роберт Джонсон рассказывал, что стать блюзменом ему помог сам дьявол. Музыкант якобы вышел в полночь на перекресток, где его встретил высокий черный человек. Он взял гитару Джонсона, настроил ее, а потом сыграл несколько песен. После этого у Роберта и появился его легендарный талант.

Как бы там ни было, одно можно утверждать с полной уверенностью: пиар на этой истории получился и правда удачным. У Джонсона даже была песня Me and the Devil Blues, в которой он рассказывает о своей встрече со сверхъестественным.

Кстати, говорят, что дьявол не дает заключившему с ним сделку человеку долго наслаждаться тем, что он получил. Роберт Лерой Джонсон погиб при загадочных обстоятельствах в 1938 году, через 7 лет после обретения популярности.