6 страниц «Википедии», которые впечатлительным людям лучше не читать

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Если вы любите страшные истории, вполне вероятно, что весь Стивен Кинг вами уже прочитан и все более или менее качественные фильмы в жанре ужасов вы уже видели. Но если чего-нибудь пострашнее все равно хочется, пересматривать все части «Пилы» совсем не обязательно.

AdMe.ru предлагает почитать на ночь «Википедию». Иногда там встречаются такие сюжеты, что ни в одном фильме ужасов не увидишь.

Штаб-квартира сайентологов «Золотая база»

Когда речь заходит о чем-то до жути таинственном, не всегда на ум приходит сайентология. Она скорее для многих из нас ассоциируется с именами знаменитостей, таких как Том Круз или Джон Траволта. Но есть кое-что действительно пугающее и очень загадочное, напрямую связанное с сайентологией, и это «Золотая база» (Gold Base) — главная штаб-квартира членов религиозной организации. Находится она посреди пустыни недалеко от Лос-Анджелеса, и это территория, огороженная колючей проволокой и густо утыканная камерами видеонаблюдения. Что же скрывается за ее стенами? Те, кому удалось порвать с сайентологией, рассказывают страшные вещи. Живущие на базе вынуждены работать по 16 часов в сутки, и иногда приходится делать это в очень тяжелых условиях. У этих людей нет связи с внешним миром, а их паспорта заперты в сейфе. Гнетущая атмосфера поддерживается благодаря тому, что членов общины обязывают рассказывать ее руководству о греховных высказываниях своих товарищей по несчастью. Того, на кого донесли, вызывают на допрос, после которого могут отправить в специальное исправительное учреждение, если выяснится, что человек позволял себе говорить негативные вещи о сайентологии или, что еще хуже, затевает побег.

Радиоактивное заражение в Гоянии

Мы помним Чернобыль и Фукусиму, но многие из нас никогда не слышали о Гоянии. Это бразильский город, который тоже подвергся заражению радиацией, но причина была не во взрыве атомной станции. 13 сентября 1987 года мародеры украли из заброшенной больницы деталь радиоактивной установки, в которой содержался цезий-137. Выглядела она как капсула, наполненная загадочным синим порошком, излучающим флуоресцентное свечение. Грабители хотели продать ее, но оставили недалеко от свалки, владелец которой, Девар Феррейра, ее и обнаружил. Он принес капсулу к себе домой, пораженный синим светом, который казался ему магическим. Феррейра показал ее своим родным и знакомым, и многие из них трогали синий порошок, натирали им свою кожу, передавали его как сувенир друзьям и знакомым. Все это привело к радиоактивному заражению территории и человеческим жертвам. В частности, сам Девар Феррейра выжил, но из-за полученной дозы радиации у него выпали волосы и были поражены внутренние органы. Через некоторое время он умер от рака. Жена Феррейры и его 6-летняя племянница погибли из-за внутреннего кровотечения в один день, примерно через месяц после первого контакта с веществом.

Исчезновение Фредерика Валентича

Этот молодой человек родился в австралийском Мельбурне в 1959 году. Он так и не получил лицензию пилота, но небо всегда его манило. В 1978 году Фредерик Валентич полетел на небольшом самолете Cessna 182L на остров Кинг, чтобы перевезти в Мельбурн нескольких пассажиров и груз, состоящий из свежепойманных лангустов. Погодные условия были удовлетворительными, и ничто не предвещало беды. Но потом Валентич связался с Управлением воздушным движением в Мельбурне и запросил информацию о воздушном судне, маршрут которого совпадал с его собственным. Диспетчер после проверки данных не смог предоставить пилоту информацию о самолетах поблизости. Их не должно было быть. И все-таки Валентич докладывал, что его преследует другой самолет. «Когда он пролетает надо мной, он кажется длинным», — так юноша описывал это воздушное судно. Валентич говорил, что самолет несколько раз пролетал над ним и на время зависал в воздухе. Последнее его сообщение гласило: «Он висит... И это не самолет». После этого на записи переговоров с диспетчером были еще 17 секунд, заполненных скрежетом металла, а потом связь обрывалась. Ни тело молодого пилота, ни обломки самолета так и не нашли. К слову, позже выяснилось, что на острове Кинг не было груза, который следовало забрать, и не было пассажиров, которым требовалось попасть в Мельбурн. Есть две версии, объясняющих произошедшее. Первая — уфологическая. Якобы неопознанный летающий объект, несколько раз зависавший над самолетом Валентича, все-таки забрал его с собой. Вторая версия гораздо больше связана с реальностью. Молодой пилот мог под действием вестибулярной иллюзии попасть в траурную спираль, когда кажется, что летишь в неправильном направлении и нужно поворачивать. В таком случае необходимо ориентироваться по приборам, но у Фредерика Валентича таких навыков не было.

Замок Лип

Этот замок признан самым жутким в Ирландии. В нем есть башня, которую называют Кровавой, и не просто так. Когда-то в ней один брат убил другого за то, что тот начал мессу в его отсутствие. Это показалось убийце страшным оскорблением. Замок Лип был построен в XV веке, его владельцами были члены клана О’Кэрролов. Врагов у этой семьи было много, и рано или поздно каждому из них предлагалось примириться. О’Кэрроллы приглашали членов других кланов на пиршество, во время которого и убивали, прямо как на Красной свадьбе из «Игры престолов». Некоторых лишали жизни во сне, уже после пирушки. Примерно так же поступали с наемниками, которые помогали О’Кэрролам побеждать в междоусобных войнах. В замке Лип была темница, в которую несчастные жертвы проваливались через потайные двери в полу и попадали прямо на острые колья. Тех, кто после такого падения оставался в живых, О’Кэрролы не добивали, а оставляли умирать среди других трупов. В 1920-х годах замок Лип сгорел при пожаре. Те, кто его реставрировал, обнаружили темницу и кости в ней. Чтобы вывезти их, потребовалось 3 повозки. В общей сложности там были останки 150 человек. Сейчас замок находится в частной собственности и в нем иногда проводят экскурсии для туристов. Конечно, им рассказывают самые жуткие подробности об этом месте и истории о призраках. А еще говорят, что в Кровавой башне иногда по ночам загорается свет.

Роберт Лерой Джонсон

Мы не верим в мистику и в то, что сделка с дьяволом возможна, но история этого человека заставляет сомневаться даже людей, настроенных скептически. Роберт Лерой Джонсон (Robert Leroy Johnson) — американский блюзмен, который стал популярным в первой половине прошлого века, и с его именем связана одна любопытная легенда. Достоверно известно, что в 1930 году Джонсон встречался с популярными в то время музыкантами, Вилли Брауном и Саном Хаусом. Позже они описывали его как мальчишку, который казался способным гармонистом, но ужасным гитаристом. Через год Хаус и Браун вновь встретились с Робертом. Теперь он стал виртуозным гитаристом, и эта перемена удивила двух музыкантов. Роберт рассказал, что он учился играть у Исайи Циммермана, который, по слухам, сам научился виртуозно обращаться с гитарой благодаря тому, что брал ее с собой на кладбище в полночь. Роберт Джонсон рассказывал, что стать блюзменом ему помог сам дьявол. Музыкант якобы вышел в полночь на перекресток, где его встретил высокий черный человек. Он взял гитару Джонсона, настроил ее, а потом сыграл несколько песен. После этого у Роберта и появился его легендарный талант. Как бы там ни было, одно можно утверждать с полной уверенностью: пиар на этой истории получился и правда удачным. У Джонсона даже была песня Me and the Devil Blues, в которой он рассказывает о своей встрече со сверхъестественным. Кстати, говорят, что дьявол не дает заключившему с ним сделку человеку долго наслаждаться тем, что он получил. Роберт Лерой Джонсон погиб при загадочных обстоятельствах в 1938 году, через 7 лет после обретения популярности.

Дети с черными глазами