6 совсем не детских научных проблем, с которыми справились подростки (И взяли призы от Google)

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В США ежегодно проходит научный конкурс Google Science Fair, на который съезжаются подростки со всего мира. Их открытия порой не на шутку изумляют взрослый мир науки и дают ему стимул для развития.

Мы в AdMe.ru под впечатлением от этих юных талантливых ребят и хотим, чтобы о них узнало как можно больше людей.

1. Элиф Билгин. Пластик из банановой кожуры

Элиф 16, она живет в Стамбуле. Девушка обожает виды Босфора, и ее всегда ранило то количество пластика, который загрязняет пролив. Мечтой Элиф стало создание биопластика. Она решила делать его из органических отходов и узнала, что для этого подойдет банановая кожура. Мы выбрасываем ее каждый день и даже не подозреваем о том, сколько пользы может принести ее переработка. После нескольких попыток Элиф удалось получить биопластик. Но он был настолько натуральным, что начал разлагаться через 3 дня. Поэтому ей пришлось вернуться к исследованиям. В итоге Элиф вывела такой рецепт: нужно вымочить кожуру в растворе пиросульфита натрия (пищевая добавка Е223), затем сварить и пюрировать. Полученную пасту запечь в плоской емкости (Элиф запекала в чашках Петри). Все это она делала на своей кухне (с соблюдением элементарных правил безопасности). Пластик, который ей удалось в итоге создать, можно использовать в любой отрасли, например в косметическом протезировании или для изоляции электрических кабелей. Элиф получила приз Google Science Fair в 2013 году.

2. Энн Макосински. Электричество от тепла человеческой руки

Как-то подруга Энн родом с Филиппинских островов рассказала девушке о том, как тяжело приходилось ей в школе. Ее семья не могла оплатить электричество, и по вечерам из-за отсутствия света она не могла заниматься уроками. Энн захотелось придумать источник энергии, который был бы доступен каждому, вне зависимости от материального положения. Ведь 1,4 млрд людей в мире все еще живут без электричества. Энн узнала, что рука человека сама по себе излучает больше милливатт теплоэнергии, чем необходимо для работы яркого светодиода. С помощью элементов Пельтье она преобразовала тепло в электроэнергию. (Эти элементы вырабатывают энергию за счет разницы температур на двух концах. Энн поместила элементы в пустую трубку: они нагревались с одной стороны теплом ладони и охлаждались воздухом с другой.) И... ее фонарик заработал. Без каких-либо элементов питания, просто от того, что она держала его в руке. Энн думала, что такое возможно только в фантастических фильмах, и уж точно не предполагала, что однажды создаст нечто подобное сама.

«Мне кажется, самое большое заблуждение о тех, кто участвует в научных выставках, — это что мы все ботаники и хорошо учимся. На самом деле это не так. Наше единственное отличие в том, что мы постоянно задумываемся о природе вещей вокруг нас», — говорит Энн. Она выиграла приз в возрастной категории 15–16 лет в 2013 году. Сегодня Энн продолжает заниматься наукой. Следующим ее проектом стала термокружка, которая вырабатывает электричество от тепла кофе. Вы ждете, пока кофе остынет, чтобы начать его пить, и в этот момент можете зарядить от чашки смартфон. Очень популярно ее выступление на TED (почти 2 млн просмотров), где она рассказывает о своем детстве. У нее вообще не было мобильного телефона до 18 лет, а потом она купила себе не смартфон, а обычную «раскладушку». Энн считает, что это освободило ей массу времени и энергии для того, чтобы заниматься действительно важными вещами. Она рассказывает, что родители не давали ей тамагочи, нинтендо — ничего из того, что было популярно у ее одноклассников. Вместо этого ей давали электропистолет с горячим клеем, и ей нужно было сделать игрушки себе самой. А любимой «готовой» игрушкой была коробка с транзисторами. «Как-то раз я попросила папу купить скейтборд. Я думала: как круто, я буду модной, я буду кататься на скейте. И папа просто купил мне скейтборд. Что вы думаете? Он до сих пор стоит в углу моей комнаты. Но если бы, допустим, папа мне дал отдельно колеса и сказал „сделай скейтборд сама“, я бы по-другому к этой вещи относилась, понимаете? Человек ценит что-то гораздо больше, когда он приложил настоящие усилия, чтобы это получить».

3. Эрик Чен. Лечение мутировавших вирусов гриппа

Эрик живет рядом с побережьем, где в 2009 году были зафиксированы первые случаи свиного гриппа, которые со временем переросли в нашумевшую пандемию, унесшую жизни более 150 тыс. человек. Штаммы вирусов мутируют и распространяются так быстро, что ученые не успевают изготавливать новые вакцины. А введение вакцины не к тем штаммам вируса делает организм только более восприимчивым к остальным штаммам. Эрик узнал, что страшная пандемия испанского гриппа в 1918 году унесла жизни свыше 40 млн человек, и это больше, чем число погибших в Первой мировой войне. На изготовление вакцины от гриппа и сегодня уходят месяцы, тогда как люди гибнут и лекарство им необходимо незамедлительно. Эрик определил, что, несмотря на мутацию вируса, различные штаммы содержат один и тот же белок. Ингибировав этот белок, можно победить вирус, независимо от его штамма. Однако быстро провести тесты для подбора препарата вручную невозможно. Поэтому Эрик решил создать для этого специальную программу. Он использовал мощность суперкомпьютера (его производительность гораздо выше, чем у обычных компьютеров). На разработку программы ушли месяцы, но итоге она проанализировала 500 тыс. препаратов за 1 день. Эрик нашел 237 веществ, которые потенциально могли выступать в роли ингибитора белка для вируса гриппа. Лабораторные исследования подтвердили, что 6 из этих веществ работают на практике. Эрик завоевал Гран-при Google Science Fair в 2013 году.

4. Михир Гаримелла. Роботы с ловкостью фруктовых мошек

Как-то раз 13-летний Михир гонялся по дому за фруктовыми мошками. И ни одной не смог прихлопнуть. Чуть раньше он прочитал об использовании летающих роботов — дронов. Он знал, что «Амазон» планирует применять их для доставки. Михиру хотелось расширить область их применения, чтобы они могли спасать людям жизнь. Например, дронов можно использовать при обнаружении пострадавших после землетрясений. Они очень маленькие и могут проникнуть туда, куда спасателям не добраться. Но проблема в том, что они медлительны и неуклюжи, а если, к примеру, в здании начнется обрушение потолка, дрон будет попросту раздавлен и никому не успеет помочь. Михир хотел создать робота, который сможет увернуться от любого удара и будет передвигаться со скоростью и ловкостью фруктовой мошки. Фруктовые мошки совсем крохотные, у них совсем небольшой мозг. Так почему же мы не можем их поймать? Михир стал подробно изучать этот вопрос. Первое, что делает мошка, — это «отпрыгивает» в сторону, даже если не собирается улетать. Все это происходит быстрее, чем мы могли бы моргнуть глазом. Мошки очень плохо видят вокруг. Но в этом оказалось и их преимущество. Они видят менее четко, поэтому мозгу приходится обрабатывать малое количество информации. Это происходит моментально и обеспечивает быстроту реакции. Михир использовал изученный им механизм поведения мошек для программирования роботов. В итоге прототипу робота удалось избежать столкновения с быстро движущимися предметами в 100 % случаев.

5. Виней Кумар. Приложение для служб скорой помощи

Однажды в Индии Виней увидел, как машина скорой помощи была вынуждена стоять в пробке вместе с остальным транспортом. Виней подробно изучил отчеты врачей, пожарных и полицейских и выяснил, что сирены не слышны на расстоянии более 100 м, а у водителей есть всего 7 секунд, чтобы принять решение и уступить дорогу. И он задумался: почему бы не использовать GPS для предупреждения водителей о приближении скорой заранее? Почему не передавать эту информацию на их навигаторы?

Михир долго трудился над приложением, и в итоге оно заработало. По результатам тестов у водителя в транспортном потоке было 67 секунд на то, чтобы уступить дорогу скорой помощи, — это в 9 раз больше, чем без приложения. Теперь Виней работает над тем, чтобы его проект был внедрен на государственном уровне.

6. Шри Боуз. Терапия рака яичников

Шри Боуз — первая в истории победительница конкурса Google Science Fair. Ей было всего 13 лет, когда она была удостоена Гран-при. Шри рассказывает, что тяга к науке была у нее с детства. Но ее первые проекты были сконцентрированы на проблемах, которые касались только ее и звучали довольно «по-детски». Например, она не любила есть овощи, и первым ее научным проектом были цветные овощи. Это было в 3-м классе. Шри предположила, что дети будут охотнее есть голубой шпинат, чем привычный зеленый, и окрасила шпинат с помощью пищевой добавки. Второй проект Шри — это радиоуправляемый мусорный бак, который позволяет жильцам не выходить на улицу и не перекатывать его вручную, а совершать все манипуляции прямо из дома. «Какой же ленивой надо быть, чтобы это придумать!» — говорит сегодня Шри. Третий проект оказался куда более серьезным. Любимый дедушка Шри умер от рака. Ей захотелось что-то изменить в области лечения онкологических заболеваний. Шри была очень настойчива, она писала письма в лаборатории, которые имели отношение к исследованию онкологии. В итоге одна из лабораторий, которая занималась раком яичников, взяла ее к себе лаборанткой. Рак яичников бывает устойчив к повторной химиотерапии. Шри обнаружила белок, который является причиной данного явления. Он вырабатывается при рецидиве именно этого вида рака и не дает химиопрепаратам повторно подействовать. Шри говорит, что это непередаваемое ощущение, когда к ней, 13-летней девочке, после выступлений подходили женщины 25–30 лет, уже пережившие рак, и говорили о том, насколько важно для них то, что она делает.

Какое из изобретений поразило вас больше всего? Совершали ли вы в юности интересные открытия?