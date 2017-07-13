6 секретов, которые скрывают от нас производители питьевой воды

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем известно, что питьевая вода незаменима для человеческого организма. Ее производители тоже в курсе этого факта и используют его для своей немалой выгоды. AdMe.ru узнал некоторые хитрости, на которые порой идут изготовители бутилированной воды в погоне за баснословной прибылью.

Цена воды в бутылках неоправданно завышена

Самая популярная тара для продажи питьевой воды — пластиковая бутылка объемом 0,5 л. В среднем такая бутылка воды обойдется вам в 33 рубля. А это значит, что литр воды «потянет» на 66 рублей. Теперь возьмем цены на бензин: за 1 л бензина сейчас просят 37 рублей, а это почти в 2 раза меньше, чем за литр бутилированной воды!

Место добычи воды влияет на наше здоровье

Бактерии и нитраты выше нормы — вот что иногда может быть обнаружено в бутилированной воде. Чаще всего причина в том, что воду добывали в промзонах, рядом с большими городами, колхозами и залегала она не слишком глубоко. Поэтому всегда проверяйте адрес источника, чтобы знать, где именно была произведена ваша вода.

«Горный источник» может оказаться городским водоканалом

Сегодня сложно обнаружить питьевую воду, на этикетке которой не красовалась бы информация о горном источнике или озере, давших «жизнь» этой воде. Зачастую это неправда. Опять-таки, если посмотреть на место производства воды, то окажется, что в действительности горные источники находятся очень далеко от него. Более того, часто мелким шрифтом указывается информация о том, что свою воду компания закупает у водоканала — то есть это обычная водопроводная вода, прошедшая очистку.

Питьевая вода с определенным вкусом вовсе не безобидна

Чтобы привлечь к своей продукции как можно больше людей, производители расширяют линейку за счет воды с различными вкусами. Только вот пользы от такого напитка мало, ведь в его состав входят сахар, консерванты (некоторые из них могут быть опасными), подсластители и другие Е-добавки.

Пластик для бутылок может оказаться опасным

К сожалению, мало кто знает, что использовать повторно пластиковые бутылки из-под питьевой воды небезобидно для здоровья из-за опасных химикатов, выделяемых пластиком, а также бактерий, которые успевают «обосноваться» в трещинках. На дне каждой бутылки обозначено, из какого вида пластика она сделана. Если обнаружите там значок «PC», знайте: такая тара небезопасна и вообще не предназначена для пищевых целей! Также иногда пластик «PC» относят к маркировке «Other».

Обязательные 2 литра воды в день — ловкий маркетинговый ход

Оказывается, необходимость в пресловутых 2 литрах чистой воды в день не более чем миф, навязанный рекламой питьевой воды. Каждому организму требуется различное количество воды в зависимости от многих факторов. И получить это количество человек вполне может из еды, чая и других жидких продуктов.