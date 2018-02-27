6 секретов, как за месяц освежить внешность без салонов и дорогой косметики

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Специалисты по красоте наверняка скажут, что для поддержания себя в форме нужно правильно питаться, ходить в спортзал и регулярно посещать косметолога. Безусловно, это все правильно. Но что, если времени до часа икс осталось мало — всего месяц?

Мы в AdMe.ru разбирались, какие маленькие секреты помогут всего за 30 дней освежить внешний вид, чтобы кожа сияла, глаза блестели, а ногти и волосы стали предметом зависти.

1. Для тела

Салат из вареной свеклы Что это дает? Свекла хорошо чистит кровь. А между здоровой кровью и красивым внешним видом есть прямая связь. К тому же такой салат хорошо влияет на работу внутренних органов и на состояние кожи.

Скраб из соли и сметаны Подготовьте смесь из 1 стакана морской или обычной поваренной соли и 1 стакана жирной сметаны. После вечернего душа помассируйте тело мочалкой с полученной смесью, потом смойте теплой водой. И так можно делать ежедневно. Что это дает? Соль дезинфицирует и убирает отмершие частицы кожи, а также мелкие прыщики. Сметана питает клетки и смягчает действие соли, чтобы та не поцарапала кожу. Обратите внимание, что скрабы с солью противопоказаны, если: у вас повышенная чувствительность кожи;

капилляры расположены очень близко к поверхности кожи;

на теле есть незаживающие ранки или царапины, очаги воспаления.

2. Для ногтей

Хороший способ получить здоровые волосы и ногти — съедать ежедневно около 50 граммов орехов. Подойдут любые, главное, чтобы вам нравился их вкус: фундук, кешью, миндаль, грецкие, фисташки. Что это дает? В орехах много полезных жирных кислот и витамина Е. То, что нужно для здоровья и красоты.

3. Для волос

Маска из горчицы и масла Специалисты по красоте советуют раз в 3 дня наносить на волосы маску из горчицы. Чтобы приготовить маску, разведите порошок сухой горчицы растительным маслом до густоты каши. Нанесите на влажные волосы на полчаса, затем смойте. Что это дает? В результате регулярного применения маски ваши волосы станут быстрее расти и будут выглядеть шикарно. Обратите внимание, что такая маска для волос противопоказана: при гипертонии;

при беременности;

в случае любых нарушений в работе сосудов и сердца;

при псориазе, ранках, порезах и воспалениях на коже головы;

в случае аллергии на горчицу.

Ментоловая вода Вместо привычного бальзама-кондиционера для волос приготовьте специальную воду. Просто добавьте в обычную воду ментоловое масло из расчета 5 капель на 1 литр воды. После каждого мытья ополаскивайте локоны этим средством. Что это дает? Ментоловое масло хорошо освежает кожу головы, придает волосам легкость. Также оно помогает снять головную боль. Если же у вас жирные волосы, такое средство поможет вам дольше сохранять локоны красивыми и ухоженными.

4. Для лица

За час до отхода ко сну каждый вечер наносите на очищенную кожу лица смесь глицерина и витамина Е. Чтобы приготовить смесь, возьмите 30 г глицерина и влейте в них 10 капсул витамина Е (капсулы нужно проткнуть иголкой и выдавить содержимое). Можно перед нанесением смеси слегка помассировать лицо мягкой щеточкой — так клетки еще лучше впитают полезные вещества. А чтобы кожа не была липкой, сбрызните ее освежающим тоником. Что это дает? Клетки кожи будут интенсивно питаться, морщинки начнут разглаживаться, а цвет лица — выравниваться. Обратите внимание, что: смесь нельзя хранить, ее необходимо готовить непосредственно перед применением;

глицерин стоит покупать лишь в аптеке;

аллергия на витамин Е встречается очень редко, но ее могут вызвать вспомогательные компоненты в составе капсул, поэтому лучше заранее проверить аллергическую реакцию и нанести немного препарата на запястье или сгиб локтя.

5. Для ног

После вечернего душа густо смажьте ноги сливочным маслом, предварительно добавив в него пару капель мятного масла. Наденьте на ноги носки из натурального материала, летом — хлопковые, зимой — шерстяные. И в кровать! Что это дает? Масло смягчает и разглаживает кожу. Уже через месяц процедур ножки станут нежными и красивыми и... можно смело открывать пляжный сезон и демонстрировать всем свои босые ступни.

6. Для ресниц

Пришло время подпитать ресницы. Возьмите пустой тюбик из-под туши, тщательно вымойте его намыленной щеточкой. Просушите и накапайте туда масло зародышей пшеницы. Перед сном наносите масло на ресницы по всей длине. Что это дает? Уже через месяц вы удивитесь, насколько гуще и красивее стали ресницы.

Друзья, а какие секреты красоты есть у вас?