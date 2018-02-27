6 секретов, как за месяц освежить внешность без салонов и дорогой косметики

Специалисты по красоте наверняка скажут, что для поддержания себя в форме нужно правильно питаться, ходить в спортзал и регулярно посещать косметолога. Безусловно, это все правильно. Но что, если времени до часа икс осталось мало — всего месяц?

Мы в AdMe.ru разбирались, какие маленькие секреты помогут всего за 30 дней освежить внешний вид, чтобы кожа сияла, глаза блестели, а ногти и волосы стали предметом зависти.

1. Для тела

  • Салат из вареной свеклы

Что это дает? Свекла хорошо чистит кровь. А между здоровой кровью и красивым внешним видом есть прямая связь. К тому же такой салат хорошо влияет на работу внутренних органов и на состояние кожи.

  • Скраб из соли и сметаны

Подготовьте смесь из 1 стакана морской или обычной поваренной соли и 1 стакана жирной сметаны. После вечернего душа помассируйте тело мочалкой с полученной смесью, потом смойте теплой водой. И так можно делать ежедневно.

    Что это дает? Соль дезинфицирует и убирает отмершие частицы кожи, а также мелкие прыщики. Сметана питает клетки и смягчает действие соли, чтобы та не поцарапала кожу.

    Обратите внимание, что скрабы с солью противопоказаны, если:

    • у вас повышенная чувствительность кожи;
    • капилляры расположены очень близко к поверхности кожи;
    • на теле есть незаживающие ранки или царапины, очаги воспаления.

    2. Для ногтей

    Хороший способ получить здоровые волосы и ногти — съедать ежедневно около 50 граммов орехов. Подойдут любые, главное, чтобы вам нравился их вкус: фундук, кешью, миндаль, грецкие, фисташки.

    Что это дает? В орехах много полезных жирных кислот и витамина Е. То, что нужно для здоровья и красоты.

    3. Для волос

    • Маска из горчицы и масла

    Специалисты по красоте советуют раз в 3 дня наносить на волосы маску из горчицы. Чтобы приготовить маску, разведите порошок сухой горчицы растительным маслом до густоты каши. Нанесите на влажные волосы на полчаса, затем смойте.

      Что это дает? В результате регулярного применения маски ваши волосы станут быстрее расти и будут выглядеть шикарно.

      Обратите внимание, что такая маска для волос противопоказана:

      • при гипертонии;
      • при беременности;
      • в случае любых нарушений в работе сосудов и сердца;
      • при псориазе, ранках, порезах и воспалениях на коже головы;
      • в случае аллергии на горчицу.
      • Ментоловая вода

      Вместо привычного бальзама-кондиционера для волос приготовьте специальную воду. Просто добавьте в обычную воду ментоловое масло из расчета 5 капель на 1 литр воды. После каждого мытья ополаскивайте локоны этим средством.

      Что это дает? Ментоловое масло хорошо освежает кожу головы, придает волосам легкость. Также оно помогает снять головную боль. Если же у вас жирные волосы, такое средство поможет вам дольше сохранять локоны красивыми и ухоженными.

      4. Для лица

      За час до отхода ко сну каждый вечер наносите на очищенную кожу лица смесь глицерина и витамина Е. Чтобы приготовить смесь, возьмите 30 г глицерина и влейте в них 10 капсул витамина Е (капсулы нужно проткнуть иголкой и выдавить содержимое).

      Можно перед нанесением смеси слегка помассировать лицо мягкой щеточкой — так клетки еще лучше впитают полезные вещества. А чтобы кожа не была липкой, сбрызните ее освежающим тоником.

        Что это дает? Клетки кожи будут интенсивно питаться, морщинки начнут разглаживаться, а цвет лица — выравниваться.

        Обратите внимание, что:

        • смесь нельзя хранить, ее необходимо готовить непосредственно перед применением;
        • глицерин стоит покупать лишь в аптеке;
        • аллергия на витамин Е встречается очень редко, но ее могут вызвать вспомогательные компоненты в составе капсул, поэтому лучше заранее проверить аллергическую реакцию и нанести немного препарата на запястье или сгиб локтя.

        5. Для ног

        После вечернего душа густо смажьте ноги сливочным маслом, предварительно добавив в него пару капель мятного масла. Наденьте на ноги носки из натурального материала, летом — хлопковые, зимой — шерстяные. И в кровать!

        Что это дает? Масло смягчает и разглаживает кожу. Уже через месяц процедур ножки станут нежными и красивыми и... можно смело открывать пляжный сезон и демонстрировать всем свои босые ступни.

        6. Для ресниц

        Пришло время подпитать ресницы. Возьмите пустой тюбик из-под туши, тщательно вымойте его намыленной щеточкой. Просушите и накапайте туда масло зародышей пшеницы. Перед сном наносите масло на ресницы по всей длине.

        Что это дает? Уже через месяц вы удивитесь, насколько гуще и красивее стали ресницы.

        Друзья, а какие секреты красоты есть у вас?

        Фото на превью violanda/depositphotos

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