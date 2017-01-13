6 привычек в еде, которые помогают японкам быть стройными

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Японки считаются одними из самых красивых и изящных женщин на планете. В тридцать они выглядят на восемнадцать, а в сорок — на двадцать пять. Кроме этого они — долгожители мира. Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем питаются японки и какой образ жизни они ведут, ведь эти секреты стройности пригодятся многим.

Богатый и сбалансированный рацион

Многие ошибочно полагают, что японцы питаются исключительно суши и роллами. На самом же деле их рацион достаточно разнообразен. Они предпочитают рыбу, морские водоросли, овощи, сою, рис, фрукты и зеленый чай. Их питание разнообразно и сбалансированно. В рационе японцев практически отсутствует высококалорийная и вредная пища. Большое значение для них имеет свежесть продуктов и соответствие сезону. Обычно в ходу именно то, что как раз созревает в поле или на грядках. Кроме того, предпочтение отдается сезонной рыбе, которая вылавливается не иначе как в это время года. На выбор пищи кроме сезона влияет еще и погода. Зимой принято есть мясо, рыбу, согревающие напитки и супы, в летний зной — холодные супы, морепродукты, холодную лапшу рамэн и салаты.

Способы приготовления блюд

Технологии приготовления пищи у японцев следующие: тушение, запекание на гриле, паровая обработка, обжаривание на минимальном количестве масла на специальной сковороде. Овощи нарезают таким образом, чтобы они не только выглядели привлекательнее, но и готовились быстрее. Преимущество этих способов в том, что так сохраняется больше питательных веществ. Широко применяются овощные отвары в качестве основы блюд. Японки очень аккуратно используют приправы. Все эти тонкости сохраняют пищу легкой, не обременяющей желудок, печень и почки. Вся суть японской кухни состоит в том, чтобы подчеркнуть естественную красоту, цвет и вкус пищи.

Культура принятия пищи

Прием пищи для японцев также напоминает ритуальные действия: все происходит медленно, еда нарезана маленькими кусочками, порции очень небольшие, посуда миниатюрная. Они стремятся максимально сохранить природный вкус и внешний вид продуктов, почти не украшая приготовленную пищу. Не принято смешивать разные блюда в одной тарелке — для каждого из них имеется своя. Тарелку никогда не наполняют до краев. Согласитесь, что при такой организации приема пищи переедать вряд ли получится.

Рис вместо хлеба

В каждый прием пищи японцы едят рис, приготовленный особым образом: его не солят и не заправляют маслом. А отсутствие или незначительное потребление мучных изделий способствует сохранению хорошей фигуры.

Завтрак — основной прием пищи

По объему пищи завтрак в Японии является самым обильным. Для японцев это основной прием пищи, включающий несколько разных блюд. Обычно это рыбное блюдо, рис, омлет, мисо-суп, соевое блюдо с зеленью, водоросли, чай.

Сладости на десерт практически не подаются

Десерт бывает в редких случаях и очень маленькими порциями. Представления японцев о сладостях очень сильно отличаются от наших: никакого тебе бисквита, жирного крема, сливок, шоколадных тортов... Даже мороженое японцы умудряются делать из риса (моти). В целом японские десерты низкокалорийные, не очень сладкие и, возможно, не самые вкусные для европейцев. Зато никаких отложений на животе.