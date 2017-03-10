6 подсказок, которые помогут вычислить поддельную технику

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Популярная брендовая техника, будь то телефон, планшет или ноутбук, частенько подвергается копированию. А иногда подделка выполнена настолько хорошо, что отличить ее от оригинала практически невозможно. AdMe.ru собрал для вас подсказки, на которые стоит обратить внимание, чтобы вычислить подделку прямо в магазине.

Первым делом упаковка

Чаще всего при подделке товара дизайн упаковки упускается из виду. Официальный производитель всегда заботится о самых мелких деталях в дизайне и упаковке своего товара. Внимательно осмотрите упаковку, обратите внимание на качество печати: шрифт должен хорошо читаться и быть везде одинаковым. Внутри ничего не должно греметь и болтаться. Производитель всегда заботится о фиксации товара, чтобы ничего не повредилось при перевозке. Даже швы и углы упаковочной пленки должны быть идеальными.

Посмотрите в инструкцию

Инструкция — это все равно что паспорт любого устройства. Там должна находиться вся важная информация на языке страны, в которой куплен товар. Если инструкция написана на другом языке и вы не можете ее прочитать, то перед вами, скорее всего, контрабанда или скопированный бренд.

Обратите внимание на материал

Любой материал (пластик, резина, алюминий) может быть как низкого, так и высокого качества. Известные бренды не экономят на материале. Пластиковое покрытие у них гладкое и глянцевое, без швов, щелей и сколов. При внимательном осмотре подделки вы сразу же заметите дешевый пластик с матовыми оттенками, шероховатостями и неровностями.

Посмотрите на шрифты

Логотип — это лицо любого бренда, ему уделяется особое внимание. Он всегда напечатан или оттеснен так, что с ним трудно что-либо сделать. И даже при длительном использовании надписи и символы будут хорошо различимы. Нанесенные на устройство шрифты и обозначения должны быть ровными, хорошо читаться и «не исчезать». Часто на подделках могут отсутствовать наименования завода-изготовителя или будут написаны с маленькой буквы и смазанным шрифтом. А сами значки с инструкции — содержать много неточностей и отличий.

Проверьте зарядное устройство

Блок зарядки любого устройства должен быть адаптирован для использования в вашей стране. Если вы живете в Европе, то в наборе должен идти блок с евровилкой. Ситуация, когда вам предлагают отдельно докупить переходник или вовсе другое зарядное устройство, должна сразу же настораживать. В фирменных «зарядках» вы не найдете швов между пластиком разных цветов, чего не скажешь о подделке. Помните: бренд должен отвечать за вашу безопасность при использовании устройства. Потому оригинал отличается аккуратными металлическими наконечниками, качественной изоляцией и шлифовкой.

Присмотритесь к проводам и штекерам

Качество проводов — один из самых явных отличительных знаков подделки. В оригинальной версии вставленный кабель будет плотно и ровно примыкать. В подделке вы увидите неправильный угол и расшатанность, а иногда длина штекера вовсе не совпадет с глубиной разъема. Также обратите внимание на качество резины провода и нанесенных обозначений. Провод должен хорошо гнуться и иметь ровный цвет, а маркировка не должна стираться.