6 особенностей женского гардероба, которые говорят об отсутствии вкуса

42 23 26 20k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Мода — это про то, как одеваться в соответствии с трендами. Стиль — это скорее о том, как быть собой», — сказал Оскар де ла Рента, американский модельер, который одевал Жаклин Кеннеди, Лору Буш и Хиллари Клинтон. Однако как бы нам ни хотелось выделяться в толпе, есть вещи, которые испортят образ даже первой леди. Мы в AdMe.ru собрали советы стилистов, как исправить ошибки, которые хотя бы раз совершал каждый из нас.

Неуместный наряд

Понятие дресс-кода прочно ассоциируется у нас с офисом или выходом в свет. Однако стилисты утверждают, что дресс-код есть всегда. И, выбирая наряд, стоит ориентироваться на 2 показателя. Во-первых, вам должно быть комфортно в вашей одежде. А во-вторых, ваше платье должно органично смотреться на фоне нарядов других людей. Не стоит забывать и о том, что одежда влияет на наше мышление. Например, строгое платье или брючный костюм в офисе поможет быть более сосредоточенной, уверенной в себе и мыслить более абстрактно, а не с фокусом на одну задачу.

Вещи не вашего размера

Глянцевые журналы и многочисленная реклама порой слишком сильно давят на нас, показывая, будто только худых людей можно считать красивыми. Из-за этого многие старательно упаковывают себя в одежду, которая на 1 или даже на 2 размера меньше, чем нужно. Но такой выбор не только подчеркивает объем, но и заставляет чувствовать себя скованно и некомфортно. Другая проблема — одежда, в которой мы тонем. Многие ставят знак равенства между оверсайзом и размером побольше. Однако этот хитрый прием работает не всегда. Следите за тем, чтобы линия плеч у свитеров и рубашек не сильно уходила вниз. А платья и пальто должны быть той же длины, которые вы обычно носите. Иначе вы нарушите пропорции фигуры и будете выглядеть нелепо, а не стильно.

Демонстрация нижнего белья

Стилисты все чаще призывают нас нарушать модные правила и создавать оригинальные образы. Однако даже правило «Игнорируйте правила!» подразумевает свои исключения. И к нему точно относится сочетание прозрачных вещей и контрастного нижнего белья. В этом нет никакой оригинальности, только вульгарность. Если вы хотите выразить себя через одежду, лучше выбирать необычные фасоны и интересные принты. И тогда необходимости в излишней откровенности точно не будет.

Телесные колготки и босоножки

Стилисты во всем мире умоляют вообще не использовать телесные колготки. Однако не все способны пойти на такой шаг, особенно если есть ограничения по дресс-коду. Но есть то, что, пожалуй, точно стоило бы запретить: телесные колготки с босоножками. Да, в 2019-м сочетание носков и открытой обуви стало трендом не только на модных показах, но и в жизни. А дизайнер Фиби Фало еще в 2017 году выпустил своих моделей в колготках и босоножках. Но не все, что происходит на подиуме, стоит переносить в повседневную жизнь.

Парадно-выходные сапоги

Парадно-выходные сапоги — особая категория обуви, которая, как мы надеемся, будет сочетаться не только с верхней одеждой, но и с платьем. Мы надеваем их, когда собираемся пойти в ресторан или театр. Однако привычные нам высокие черные сапоги на каблуке с вечерним нарядом смотрятся скучно. Стилисты советуют выбирать более контрастные образы. Например, сочетать ковбойские ботильоны с легкими платьями. Если же вы планируете облачиться в более элегантный наряд, вспомните о школьком правиле: возьмите с собой сменную обувь. Либо воспользуйтесь такси, чтобы сразу прибыть на место в подходящих туфлях.

Подделки брендов

Модные гуру говорят «фи» фейкам. В таких подделках нет ничего хорошего, кроме, может быть, цены. Чаще всего это вещи из дешевых материалов, которые плохо сшиты, да еще и с ярлыками наружу. Стиль модных домов обычно угадывается в орнаменте, мотивах, крое, но главное — в качестве работы. Если вы не можете позволить себе сумочку Chanel, но и носить масс-маркет не хотите, есть еще один вариант. Эвелина Хромченко советует обращать внимание на малоизвестные российские бренды: «Найдите нечто доступное по цене, но оригинальное внешне, от молодого дизайнера. Во-первых, вы покажете свой хороший вкус и знание предмета. А во-вторых, кто его знает, вдруг именно он — та самая звезда моды завтрашнего дня, а вашей покупке предстоит стать новым предметом культа».

А какие привычки в женском гардеробе раздражают лично вас?