Почему перспективное поколение людей в возрасте от 17 до 36 лет все чаще выбирает одиночество

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На сегодняшний день беспрецедентное количество миллениалов остаются одинокими. Согласно отчету, опубликованному Исследовательским центром Пью в Вашингтоне, 25 % людей, родившихся с 1984 по 2003 год, скорее всего, не найдут супруга минимум до 40–50 лет. Среди причин выделяются 3 основные: нет подходящего человека (30 %), недостаточная финансовая стабильность (27 %) и нежелание остепениться (22 %).

AdMe.ru поставил себе цель: понять, почему все больше современных людей выбирают одиночество. И определил не самые очевидные причины этого явления.

1. Приложения для знакомств позволяют получать необходимые эмоции без личных встреч

Более 70 % людей, использующих приложение для знакомств, никогда даже не удосуживались пойти на свидание с тем, с кем у них совпала симпатия. Согласно опросу 9 тыс. миллениалов, большинство заинтересовано не столько в построении крепких отношений, сколько в простом проявлении внимания. Представители поколения Y могут общаться в интернете годами, но так никогда и не встретиться. Чаще всего приложением пользуются лишь для того, чтобы поднять самооценку. После такой «терапии» вновь возвращается уверенность в себе — и ни на какие свидания ходить не нужно.

2. Поколение Y все меньше верит в сказки

У них нет подходящего примера действительно счастливых семей. Согласно статистическим данным, тенденция такова, что первые браки имеют долгую продолжительность всего лишь в 6,6 % случаев. Только 1 из 15 миллениалов, решивших пожениться в первый раз, будет в этих же отношениях через 10 лет. Никто никогда не даст гарантии, что тот или иной брак продлится долго. К тому же многим пришлось расти в семьях, где родители развелись, что тоже наложило определенный отпечаток на видение семейной жизни. Одна из ярких представительниц миллениалов, актриса Эмма Уотсон, в интервью британскому Vogue, говоря о своей личной жизни, употребила термин self-partnered. Это можно перевести как «в отношениях с собой» — отличный пример поведения поколения Y.

3. Одиночество повышает производительность труда и пробуждает творческий потенциал

Творчество процветает в одиночестве. Люди на самом деле более склонны придумывать свои лучшие идеи самостоятельно, а не во время групповых мозговых штурмов. К тому же каждый чувствителен к критике со стороны других, что является одной из причин, почему многие из нас способны думать более свободно, когда остаются одни. Поколению, для которого важно реализовать себя в труде и стать лучшим в своем деле, необходимо больше времени, чтобы сосредотачиваться на работе. Отвлекающие факторы могут помешать этому, и потому гораздо легче отказаться от социальных контактов в угоду профессиональному росту.

4. Одиночество воспринимается не как наказание, а как поощрение

Происходит переоценка понятия «одиночество». Самостоятельный выбор проводить время наедине с собой может иметь ментальные, эмоциональные и социальные преимущества. Однако ключ к получению этих плюсов следует искать именно в собственном осмысленном уединении. Люди начинают лучше понимать, когда им необходимо остаться одним. Совершенствуясь в выявлении подобных моментов, нужных для того, чтобы зарядиться энергией и поразмышлять, человек может лучше справляться с негативными эмоциями и переживаниями, такими как стресс и выгорание.

5. Поколение миллениалов дольше «созревает»

В то время как мамы и папы миллениалов в 25 лет уже представляли собой прочную ячейку общества с возложенными на нее репродуктивными надеждами, их подросшие отпрыски в этом же возрасте все еще остаются детьми. Поколению Y нужно больше времени на то, чтобы созреть до мысли: «Да, мне необходимы супруг и семья, это именно то, чего я сейчас хочу». В целом возрастные рамки сдвинулись, поэтому «сознательный выбор» может изменяться в соответствии с прожитыми годами. Брак — это не то, у чего есть срок годности. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы определиться с выбором партнера на всю оставшуюся жизнь и в 30, и в 40, и, может, в 50 лет. Даже самые радикально настроенные в данном вопросе миллениалы могут в конечном счете захотеть семью.

6. Быть одиноким стало нестыдно

Люди больше не хотят и не могут игнорировать собственные предпочтения ради стремления угодить другим. Разрушение стереотипов становится привычным состоянием. Больше нет причин, которые могли бы сподвигнуть жениться в срочном порядке здесь и сейчас. Никто не заставляет миллениалов определяться с выбором партнера, поэтому они не спешат добровольно сужать свои возможности. Помимо всего прочего, если раньше незамужних дам называли старыми девами, а одиноких мужчин считали лишенными всяческого здравомыслия, то сейчас подобные рассуждения воспринимаются как моветон.

Как вы считаете, почему все больше людей не хотят вступать в брак? Есть ли у вас мнение по этому поводу? Поделитесь им в комментариях.