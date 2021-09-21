6 ярких деталей из фильмов о Древнем Египте, которые на деле оказались вздором

Кино — популярнейший вид искусства и один из китов, на которых зиждется массовая культура. Ведь часто именно благодаря фильмам у нас складываются те или иные представления об известных личностях, странах и эпохах. Но далеко не все из них соответствуют истине.

Мы в AdMe.ru не раз развенчивали мифы, укоренившиеся в наших умах благодаря кино. И в этот раз решили разрушить некоторые стереотипы, касающиеся Древнего Египта.

Иероглифы — секретный код

В Древнем Египте использовались 3 системы письменности: иероглифика, иератика и демотика. Самая красивая и сложная из них — витиеватая иероглифическая — применялась для украшения монументов. При этом тексты, высеченные на камне и дереве, могли быть самого разного характера: как священными, так и художественными. Поэтому, если бы древние египтяне хотели зашифровать с помощью иероглифов тайные знания, вряд ли они использовали бы для этих целей знаки, с помощью которых также писали, к примеру, литературные произведения. Иероглифическое письмо обрастало легендами по мере угасания древнеегипетской цивилизации и полного вымывания из обихода принятой египтянами письменности. Последняя иероглифическая надпись датируется 394 годом до н. э. Спустя некоторое время исчез и последний человек, владеющий древней грамотой. На протяжении многих столетий значение иероглифов оставалось недоступным, пока в 1822 году французский лингвист Жан-Франсуа Шампольон не расшифровал древние писания. Безусловно, проделанная им работа явилась большим толчком в освоении древнеегипетской письменности. Но многие из сохранившихся документов до сих пор не изучены. Однако наивно предполагать, что все из них хранят сокровенные секреты и тайны.

Археологи владеют древнеегипетским языком

Почти в каждом фильме присутствует сцена, в которой главный герой — как правило, ищущий приключений археолог — обнаруживает древний свиток и начинает бегло читать написанный на нем текст. Все бы хорошо, но никакого древнеегипетского языка не существовало. Египтяне говорили на множестве диалектов. Поэтому, каким бы одаренным ни был ученый, вряд ли он мог овладеть всеми древними наречиями. Еще одна загвоздка заключается в том, что мы доподлинно не знаем, как именно звучал так называемый древнеегипетский язык, и вопрос о его произношении до сих пор остается открытым. Ну и стоит ли говорить, что археолог и лингвист — это совершенно разные профессии.

Фараоны не носили головные уборы, а Клеопатра не обходилась без париков

Почти во все периоды древнеегипетской истории головные уборы и парики были важнейшим атрибутом костюма как женщин, так и мужчин. Они защищали людей от солнца и вшей, а также служили показателем статуса и власти. Так, например, Рамсес II никогда не появлялся на публике с непокрытой головой. Даже в своих покоях фараон носил один из нескольких головных уборов, символизирующих царскую власть. А в фильме Ридли Скотта «Исход: Цари и боги» изображающий египетского правителя актер Джоэл Эдгертон на протяжении всей картины предстает перед зрителем с целиком обритой головой.

Однако ситуация кардинально изменилась ко времени правления Птолемеев. Эллинистическая культура оказала влияние на многие сферы жизни древних египтян, в том числе на моду. Женщины перестали носить парики и собирали свои натуральные волосы на греческий манер. Это доказывают и шпильки, найденные в волосах мумифицированных женщин того периода, и дошедшие до нас портреты Клеопатры — последней царицы эллинистического Египта. Судя по этим изображениям, обожаемая Голливудом правительница, подобно гречанкам, собирала волосы в пучок на затылке. И никаких париков, украшенных золотом и серебром, и помпезных головных уборов. Под сомнение можно поставить и яркий макияж царицы. Скорее всего, Клеопатра красилась максимально естественно, как большинство гречанок.

Тутанхамон — стройный, воинственный правитель

В 2015 году состоялась премьера мини-сериала «Тут», рассказывающего о жизни египетского фараона Тутанхамона. Главную роль в многосерийном фильме сыграл Эван Джогиа. Актер изобразил на экране воинственного и мужественного правителя эталонной внешности. Однако, по мнению ученых, «сын бога солнца» не был писаным красавцем. Вследствие целого букета болезней Тутанхамон был очень плохо развит физически и передвигался исключительно с помощью трости, что делало его неспособным участвовать в военных действиях. Также фараон отличался женоподобной внешностью и имел неправильный прикус.

Книга мертвых — фолиант древнеегипетской магии с практическими заклинаниями

Благодаря кино у нас сложилось ошибочное мнение и о Книге мертвых. В большинстве фильмов она показана нам как древний фолиант, овладевая которым герои, как правило, по своей же глупости пробуждают дремлющие силы зла или, наоборот, борются с ними. В общем, творят магию здесь и сейчас с помощью одного лишь прочитанного вслух заклинания. Книги мертвых действительно существовали. Но их главная особенность заключалась в том, что они имели силу лишь в загробном мире. Перед смертью обеспеченные египтяне заказывали у писцов сборник заклинаний, которые должны были помочь им преодолеть преграды и опасности потустороннего мира. Это была своего рода шпаргалка со всеми ответами и паролями, воспользовавшись которой усопший гарантированно достигал вечной жизни. И правильнее было бы назвать ее Книгой о жизни, победившей смерть. Так называемое пособие по загробной жизни помещали в гробницу хозяина. Каждая книга создавалась индивидуально с учетом прожитой человеком жизни и не имела копий. При этом заказчик сам решал, сколько глав и какие заклинания включить в сборник.

Имхотеп и Анк-су-намун были возлюбленными

История Древнего Египта насчитывает около 30 веков, из которых большая часть пришлась на династический период. За это время сменилось множество царств, правителей и даже богов. Но это не мешает голливудским продюсерам сталкивать в одном фильме исторических личностей из разных периодов и выстраивать вокруг них вымышленные события. Так, в основе сюжета 1-й части всеми любимой трилогии «Мумия» лежит трагическая история любви верховного жреца Имхотепа и наложницы фараона Сети I Анк-су-намун. Но ирония заключается в том, что эти двое никак не могли встретиться в реальной жизни, потому что их разделяло более тысячи лет. Имхотеп родился в XXVII веке до н. э. и являлся древнеегипетским мудрецом и визирем. А Анк-су-намун (также Анхесенамон) родилась в 1348 году до н. э. и была женой Тутанхамона.