6 крупнейших IT-боссов, не позволяющих детям зависать в соцсетях

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эти люди знают все об IT-индустрии и могут позволить себе покупку любой техники. Но их дети регулярно жалуются на то, что не могут пользоваться гаджетами наравне со сверстниками. AdMe.ru решил разобраться, почему так происходит, и узнал много нового о том, каково это — быть ребенком человека, построившего мегабизнес на информационных технологиях.

Билл Гейтс — один из основателей компании Microsoft

У Билла трое детей. И всем им было запрещено пользоваться смартфонами и планшетами до достижения 14-летнего возраста. По словам Гейтса, дети жаловались на то, что не могут обзавестись желанной электроникой раньше, наравне со сверстниками. Но родители были непреклонны.

После того, как дети Гейтсов все-таки обзавелись гаджетами, в семье появились правила, касающиеся использования такой техники: Ею можно пользоваться только для уроков и общения с друзьями;

Ею запрещено пользоваться во время трапезы и вместо отбоя;

Родители вправе ограничить время использования гаджета. Кстати, в семье Гейтсов дети не просят о покупке модной «яблочной» техники и с радостью используют телефоны и планшеты на Windows.

Крис Андерсон — создатель дрона, учредитель компании 3D Robotics

Дети Криса подчиняются жестким правилам, позволяющим минимизировать использование ими смартфонов и планшетов. По словам разработчика, дети жалуются, что никто из их сверстников не вынужден терпеть такие жесткие ограничения. Но сам Андерсон говорит, что просто старается не допустить зависимости детей от подобной электроники и тех изменений, которые она может принести в их жизнь. К тому же, по мнению заботливого отца, в сети отпрысков поджидает неограниченное количество непрошенной эротики и издевательства со стороны анонимов.

Дик Костоло — бывший гендиректор Twitter

Дик решил не ограничивать время использования гаджетов детьми. Зато наложил на это географические рамки. Детям в семье Костоло можно пользоваться такой электроникой только в гостиной. Это значит, что они не могут взять с собой планшет в постель или «зависнуть» в сети во время обеда.

Алекс Константинополь — директор OutCast Agency, одного из крупнейших IT-партнеров для бизнеса

Алекс тоже довольно строгий родитель во всем, что касается обращения с гаджетами. Ее младшему сыну запрещено пользоваться такой техникой в будние дни. Старшие дети могут использовать модную электронику не более 30 минут в день.

Эван Уильямс — основатель Twitter и компании Pyra Labs, занимавшейся созданием веб-сервиса Blogger

У Эвана и его супруги Сары двое сыновей. Но ни у одного из мальчиков до сих пор нет iPad. Вместо этого в доме Уильямсов находятся сотни книг. По словам разработчика, этой литературы достаточно и для того, чтобы найти нужную информацию, и для того, чтобы развлечься в свободное время.

Стив Джобс — предприниматель, сооснователь компаний Apple, NeXT и Pixar

Кажется, что все члены семьи Стива Джобса должны быть «упакованы» самыми высокотехнологичными и модными гаджетами и ни на миг не выпускать ультратонкую и суперумную технику из рук. Но это не так. При жизни Джобс сам признался, что не дает своим детям пользоваться iPad. Он старался приучить их к живому общению, поэтому вечера семья старалась проводить за совместными трапезами и долгими разговорами.

Какие выводы можно сделать?

Следовать или не следовать примеру этих людей, каждый решает для себя. Правильность их выбора можно будет оценить только тогда, когда их дети вырастут и начнут по-своему проявлять себя в этом мире. Однако никто не поспорит с тем, что перечисленные предприниматели и разработчики знают о цифровом мире куда больше нашего. Поэтому, возможно, просчитывают ходы наперед.