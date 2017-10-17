6 крупнейших IT-боссов, не позволяющих детям зависать в соцсетях
Эти люди знают все об IT-индустрии и могут позволить себе покупку любой техники. Но их дети регулярно жалуются на то, что не могут пользоваться гаджетами наравне со сверстниками.
AdMe.ru решил разобраться, почему так происходит, и узнал много нового о том, каково это — быть ребенком человека, построившего мегабизнес на информационных технологиях.
Билл Гейтс — один из основателей компании Microsoft
У Билла трое детей. И всем им было запрещено пользоваться смартфонами и планшетами до достижения 14-летнего возраста. По словам Гейтса, дети жаловались на то, что не могут обзавестись желанной электроникой раньше, наравне со сверстниками. Но родители были непреклонны.
После того, как дети Гейтсов все-таки обзавелись гаджетами, в семье появились правила, касающиеся использования такой техники:
- Ею можно пользоваться только для уроков и общения с друзьями;
- Ею запрещено пользоваться во время трапезы и вместо отбоя;
- Родители вправе ограничить время использования гаджета.
Кстати, в семье Гейтсов дети не просят о покупке модной «яблочной» техники и с радостью используют телефоны и планшеты на Windows.
Крис Андерсон — создатель дрона, учредитель компании 3D Robotics
Дети Криса подчиняются жестким правилам, позволяющим минимизировать использование ими смартфонов и планшетов. По словам разработчика, дети жалуются, что никто из их сверстников не вынужден терпеть такие жесткие ограничения.
Но сам Андерсон говорит, что просто старается не допустить зависимости детей от подобной электроники и тех изменений, которые она может принести в их жизнь. К тому же, по мнению заботливого отца, в сети отпрысков поджидает неограниченное количество непрошенной эротики и издевательства со стороны анонимов.
Дик Костоло — бывший гендиректор Twitter
Дик решил не ограничивать время использования гаджетов детьми. Зато наложил на это географические рамки.
Детям в семье Костоло можно пользоваться такой электроникой только в гостиной. Это значит, что они не могут взять с собой планшет в постель или «зависнуть» в сети во время обеда.
Алекс Константинополь — директор OutCast Agency, одного из крупнейших IT-партнеров для бизнеса
Алекс тоже довольно строгий родитель во всем, что касается обращения с гаджетами. Ее младшему сыну запрещено пользоваться такой техникой в будние дни. Старшие дети могут использовать модную электронику не более 30 минут в день.
Эван Уильямс — основатель Twitter и компании Pyra Labs, занимавшейся созданием веб-сервиса Blogger
У Эвана и его супруги Сары двое сыновей. Но ни у одного из мальчиков до сих пор нет iPad.
Вместо этого в доме Уильямсов находятся сотни книг. По словам разработчика, этой литературы достаточно и для того, чтобы найти нужную информацию, и для того, чтобы развлечься в свободное время.
Стив Джобс — предприниматель, сооснователь компаний Apple, NeXT и Pixar
Кажется, что все члены семьи Стива Джобса должны быть «упакованы» самыми высокотехнологичными и модными гаджетами и ни на миг не выпускать ультратонкую и суперумную технику из рук. Но это не так.
При жизни Джобс сам признался, что не дает своим детям пользоваться iPad. Он старался приучить их к живому общению, поэтому вечера семья старалась проводить за совместными трапезами и долгими разговорами.
Какие выводы можно сделать?
Следовать или не следовать примеру этих людей, каждый решает для себя. Правильность их выбора можно будет оценить только тогда, когда их дети вырастут и начнут по-своему проявлять себя в этом мире.
Однако никто не поспорит с тем, что перечисленные предприниматели и разработчики знают о цифровом мире куда больше нашего. Поэтому, возможно, просчитывают ходы наперед.
Фото на превью Bill Gates