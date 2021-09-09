6 королевских аксессуаров со скрытым смыслом, о котором мы даже не догадывались

Когда дело касается королевской моды, выбор аксессуаров не бывает случайным. Сумки, серьги, ожерелья не только сочетаются с нарядами членов королевской семьи, но и часто что-то означают. Аксессуары с подтекстом носили все: от принцессы Дианы, которая однажды надела на голову ожерелье, до принцессы Беатрис, которая передала послание тинейджерам с помощью своей сумки.

Мы в AdMe.ru узнали, какие истории таят в себе 6 аксессуаров, которые надевали члены королевской семьи. И готовы рассказать об этом.

Ожерелье принцессы Дианы, которое она однажды надела как повязку на голову

Диана произвела настоящую революцию в мире королевской моды, и многие ее наряды считались слишком дерзкими для принцессы. В 1985 году в Мельбурне леди Ди нарушила правила королевского дресс-кода, надев фамильное ожерелье Виндзоров на голову как повязку. Изумрудное колье когда-то принадлежало королеве Марии и входило в список драгоценностей короны. До сих пор неясно, был ли этот ход намеренным. Существует предположение, что Диана в спешке пыталась надеть колье, и оно застряло у нее на голове. Тогда принцесса решила так его и оставить.

Свадебная тиара принцессы Дианы

Тиару, которая была на голове принцессы Дианы во время свадебной церемонии, не дарила ей королевская семья: это семейная реликвия Спенсеров. Бриллиантовая тиара принадлежала им почти столетие и была сделана из нескольких ювелирных украшений, оказавшихся в семье Дианы в разное время. После свадебной церемонии Диана несколько раз надевала эту тиару, а после ее смерти в 1997 году драгоценность вернули семье Спенсер, где она остается по сей день. В 2018 году племянница Дианы, Селия Маккоркодейл, надела ее на свою свадьбу.

Свадебные серьги Кейт Миддлтон

Как и принцесса Диана, Кейт Миддлтон в день своей свадьбы захотела отдать дань своим семейным традициям. Ее бриллиантовые серьги — подарок родителей. Желудь, окруженный дубовыми листьями, намекает на семейный герб Миддлтонов, на котором 3 желудя олицетворяют Кейт, ее сестру Филиппу и брата Джеймса. Дубы часто встречаются в Англии и символизируют собой силу.

«Сумочки для декольте» принцессы Дианы

Маленькие клатчи принцессы Дианы служили ей не только для того, чтобы класть в них помаду, но и для гораздо более важной цели. Диана использовала сумочки, когда выходила из машины: изящно прикрывала ими декольте. Будучи одной из самых фотографируемых женщин в мире, она знала, какие позы нежелательны для члена королевской семьи. Вот почему она всегда брала с собой клатч, когда надевала платье с глубоким вырезом. Это была ее очаровательная маленькая хитрость.

Свадебный букет Меган Маркл

Свадебный букет Меган Маркл, несмотря на размер, был полон смысла. Он состоял из разных цветов: душистого горошка, ландышей, жасмина. А также включал в себя несколько цветов, которые принц Гарри сам собрал для своей невесты в саду Кенсингтонского дворца. С помощью этого букета также почтили память принцессы Дианы, добавив в него незабудки — ее любимые цветы.

Сумочка принцессы Беатрис с многозначительным посланием

У принцессы Беатрис есть пара лаконичных сумочек с вышитой фразой «Be Cool Be Nice». Это слоган кампании по борьбе с буллингом, которую поддерживала принцесса. Участники кампании пропагандируют доброту, уважение и хорошие манеры в общении. Их деятельность в основном направлена на поддержку подростков, страдающих от издевательств. На вопрос, почему она взялась поддерживать эту кампанию, Беатрис ответила, что это решение связано с ее личным опытом: она с юных лет часто подвергалась критике. «Я с детства вела публичную жизнь и жила в слишком открытой среде. Это касалось всего: моего совершеннолетия, борьбы с лишним весом, одежды, которую я носила», — рассказала Беатрис.