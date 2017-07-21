6 маркетинговых уловок на этикетках шампуня

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Многие шампуни претендуют на роль целебных эликсиров. Производители любят говорить об их волшебных свойствах (даже вопреки законам логики и химии). Но чудеса могут завершиться на этапе покупки: заявленные компоненты либо не приносят пользу, либо не существуют. Попадаются и случаи откровенной маркетинговой манипуляции. AdMe.ru отправился на экскурсию в магазины и сравнил надписи на этикетках с указанным составом. Некоторые компоненты повеселили.

Экстракт кашемира

Из кашемирового свитера можно приготовить настойку? Базовые знания по химии не дают в это поверить. Изучаем состав и видим ланолин — воск, полученный путем вываривания овечьей шерсти. Как увлажнитель он эффективен, но слово «ланолин» не подкупает пользователя. Маркетологи решили заменить его на «экстракт кашемира».

Морские минералы

Среди компонентов мы нашли только maris sal — морскую соль. Обмана никакого, но звучит слишком многообещающе.

Биотин

Речь идет о витамине B7. Он, конечно, организму необходим, но его дефицит — явление редкое. Чтобы страдать от нехватки витамина B7, нужно стараться. Например, саботировать работу кишечника, принимать антибиотики, пополнить ряды алкоголиков или впасть в депрессию. Здоровому человеку шампунь с биотином поможет примерно так же, как дереву — стакан воды во время дождя. Тем более средство недолго контактирует с кожей головы, так что витамин B7 теряет шансы исцелить волосы.

Минеральное масло

Эпитет «минеральный» во многих странах ассоциируется с чем-то полезным, хотя прежде всего он указывает на неорганическое происхождение компонента. Минеральное масло для вашего шампуня добыли из-под земли. Точнее, произвели из нефти. Но об этом впечатлительному покупателю лучше не сообщать. «Содержит нефтепродукты» — не лучшая идея для этикетки, правда?

Жидкие микрокристаллы

«Высокотехнологичный» шампунь? Вряд ли. Ищем жидкие кристаллы среди ингредиентов. Может, производитель имел в виду кварц? Вот только его переход в жидкое состояние объяснить сложно. Свойства, знаете ли, не те. Даем шампуню еще один шанс. В составе есть хлорид натрия — соль, проще говоря. Тоже кристаллы, но в воде полностью распадаются на ионы. На шампунь напряжение не подается, температура плавления хлорида натрия высокая (+800,8 °С)... Короче, поваренную соль в виде жидких кристаллов на волосы нанести нельзя! Остается только воскликнуть «ой, все!» и воспринять надпись как творческий порыв маркетологов.

Микрочастицы бриллиантов

На этикетке написано, что они придают волосам блеск. Хм... Читаем состав: в нем действительно есть алмазы, только в виде пыли. Производитель поспешил назвать ее пудрой, так как «пыль» звучит неубедительно. Теперь вопрос: как diamond powder может блестеть? Кто-нибудь видел алмаз в первозданном состоянии (хотя бы на картинке)? Это неприглядный минерал. В блестящий камушек его превратит огранка. Алмазная пыль — побочный продукт, который используется как абразив. Среди компонентов шампуня мелькает mica — слюда. Именно ее частицы переливаются. Технически производитель обещание выполнил, только при чем здесь алмазная пудра?

Вывод

Большинство шампуней лишь средства для мытья. Если волосы выглядят совсем уныло, можно придать им внешний лоск, но эффект продержится до следующего похода в душ. Прежде всего выбирайте шампунь с щадящей моющей основой. Исключите агрессивные ПАВ. Например, sodium lauryl sulfate (лаурилсульфат натрия), ammonium lauryl sulfate (лаурилсульфат аммония), ammonium laureth sulfate (лауретсульфат аммония). Хотите иметь красивые волосы? Действуйте стратегически: избегайте стрессов и наполняйте организм витаминами.