6 историй о загадочных исчезновениях, которые заставляют ломать голову не одно поколение

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История человечества полна загадок, на которые нам, по всей видимости, уже не суждено узнать ответ. Многие из них связаны с таинственными происшествиями, у которых не было свидетелей. Самые знаменитые из них, такие как тайна перевала Дятлова или история пропавшей колонии Роанок, стали всемирно известными и обросли бессчетным количеством домыслов и легенд. Однако на этих двух случаях таинственные происшествия, когда-либо действительно случившиеся в человеческой истории, не заканчиваются.

И сегодня AdMe.ru решил рассказать о менее знаменитых, но не менее загадочных и волнующих историях, героями которых стали люди, пропавшие без следа.

Исчезновение смотрителей маяка

Маяк, расположенный на шотландском островке Эйлин-Мор, знаменит загадочной историей исчезновения троих крепких мужчин. Это произошло в 1900 году, когда главный смотритель маяка Джозеф Мур простился с подчиненными и отплыл к береговой станции Брасклит. Так 5 декабря первый помощник смотрителя Томас Маршалл, второй помощник смотрителя Джеймс Дукат и ассистент Дональд МакАртур остались на острове одни.

Маяк на острове Эйлин-Мор

Через десять дней на станцию Брасклит пришло известие от команды парохода «Арктор». Моряки доложили, что на маяке в нарушение всех инструкций не горит свет. Однако то ли по беспечности, то ли из-за надвигающейся непогоды никто не поплыл на остров проверить, все ли в порядке. Джозеф Мур приплыл на остров только 26 декабря после сильнейшего шторма, но никого на маяке не обнаружил. Двери и окна маяка были заперты, вощеные дождевики смотрителей висели внутри, лампы маяка были заправлены, все часы стояли. Единственным, что нарушало общую картину порядка, был перевернутый обеденный стол. Мужчин нигде не было, но Мур был уверен, что его подчиненные не могли покинуть маяк одновременно, так как это категорически запрещалось инструкциями, а пропавшие были опытными и ответственными людьми.

Во время расследования этой пропажи крохотный остров прошерстили метр за метром, но никаких следов Маршалла, Дуката и МакАртура так и не было найдено. По этому поводу выдвигаются самые невероятные версии: в исчезновении обвиняют злых духов, инопланетян и даже фантастических птиц. Следствие же придерживается более прозаичной версии: предположительно, предвидя скорую непогоду, мужчины отправились к скалам, чтобы закрепить оборудование, но были смыты внезапно нахлынувшей волной (которые здесь наблюдались и раньше). Возможно, нарушить инструкции их заставило острое нежелание доделывать работу под шквалистым ветром и усилившимся дождем.

Спрингфилдская троица

Еще одна история о пропаже сразу трех человек. Это произошло в городе Спрингфилд 7 июня 1992 года. 19-летние подруги Сюзанна Стритер и Стейси МакКолл окончили школу и отлично провели время на вечеринке в честь вручения аттестатов. После праздника, примерно в два часа ночи, девушки отправились домой к Сюзанне, где в тот момент находилась ее мать Шерил Левитт. Больше их никто не видел.

Первой пропажу обнаружила знакомая девушек Жанель Кирби, которая заглянула в дом вместе со своим бойфрендом: недавние школьники собирались провести день в аквапарке, но Сюзанна и Стейси не выходили на связь. По словам Жанель, дверь была незаперта, абажур фонаря над крыльцом оказался разбит, хоть лампочка и уцелела. В доме никого не оказалось, кроме йоркширского терьера, принадлежавшего Сюзанне и ее маме. Пес был очень возбужден. Изначально Жанель и ее парень не подумали, что случилось что-то серьезное. Они даже безо всякого злого умысла смели стекло от разбитого абажура с крыльца, возможно, уничтожив тем самым часть улик.

Сюзанна и Стейси на выпускном

В итоге тревогу забила миссис МакКолл, которая уже продолжительное время никак не могла связаться с дочкой. Она наведалась в дом Стритеров и нашла кошелек и одежду Стейси. Миссис МакКолл прослушала автоответчик и, по ее словам, обнаружила очень странное сообщение, но случайно стерла запись. В полицию о происшествии сообщили спустя 16 часов после исчезновения. Стражи порядка не обнаружили в доме никаких следов борьбы. Следствие по делу находилось в тупике до 2007 года, когда был задержан закоренелый преступник Роберт Крейг Кокс, сообщивший, что знает кое-что об исчезновении Спрингфилдской троицы. Следователи выяснили, что в 1992 году Кокс жил в одном городе с пропавшими и действительно может что-то знать или быть причастным к исчезновению. Однако сам Кокс заявил, что расскажет все, что знает, только после смерти своей матери. До сих пор дело не раскрыто.

Пропавший экипаж «Марии-Целесты»

Паруснику с мелодичным названием «Мария-Целеста» было 12 лет, когда его передали в распоряжение нового капитана Бенджамина Бриггса. 5 ноября 1872 года корабль под его управлением вышел из нью-йоркского порта Стейтен-Айленд и направился в итальянскую Геную. На судне, помимо капитана, были его жена, двухлетняя дочь и команда матросов из семи человек.

Корабль должен был доставить в пункт назначения этанол, принадлежавший компании Meissner Ackermann & Coin, однако в Италию парусник так и не прибыл. Спустя четыре недели судно обнаружил лично знавший Бриггса капитан Дэвид Рид Морхауз, управлявший бригом «Деи Грация». Корабль показался Морхаузу неповрежденным, на борту не было ни одного человека. Все свидетельствовало о срочной эвакуации людей с судна: не было шлюпки, компас оказался разбит, когда его спешно старались снять со стены. Однако причины, заставившие людей покинуть корабль, неясны.

Нетронутые капитанские драгоценности и оставшаяся не опрокинутой масленка, оставленная женой капитана на швейной машинке, опровергли версию нападения пиратов или шторма. Груз оказался почти полностью цел (не хватало лишь девяти баррелей), на борту остался судовой журнал, последняя запись в котором, датированная 24 ноября, сообщает, что судно приближается к острову Санта-Мария. Самую правдоподобную версию случившегося высказал дальний родственник Бриггса: он предположил, что спирт был упакован негерметично и медленно испарялся, что при появлении случайной искры спровоцировало микровзрыв в трюме. Опасаясь повторного, более сильного взрыва, капитан срочно эвакуировал команду, привязав шлюпку к «Марии-Целесте» снастью для подъема одного из парусов. Однако когда поднялся ветер, корабль рванул вперед, а снасть, привязанная к переполненной людьми лодке, натянулась и порвалась. Возможно, затем шлюпка была опрокинута волной, и все ее пассажиры погибли.

Каролина Сейджерс Милонски и ее дочь

21 ноября 1987 года владелец саммервилльского магазина в штате Южная Каролина обнаружил, что его подчиненная Каролина Сейджерс Милонски не вышла на работу. Мужчина не смог связаться с работницей и отправился на ее поиски.

Не дойдя до дома Каролины, босс обнаружил ее машину. Закрытое авто было припарковано возле плантации, на которой работал супруг женщины. Чтобы подстраховаться, начальник позвонил в полицию и сообщил об исчезновении человека. Стражи порядка выяснили, что последний раз Каролину видели, когда она ехала по шоссе примерно в 11 часов дня. Больше никаких сведений добыть полицейским не удалось. Возле машины не было обнаружено никаких следов борьбы, исследование плантации тоже не дало результатов. В деле не было никаких изменений, пока 4 октября 1988 года не произошло еще одно исчезновение: на этот раз пропала 11-летняя дочь Каролины от первого брака Аннет Сейджерс.

В полиции предположили, как должна выглядеть повзрослевшая Аннет, и составили ее современный фоторобот.

Последним девочку видел ее отчим. Около семи часов утра она ждала школьный автобус у той самой плантации, где пропала ее мать. Когда водитель прибыл, чтобы забрать школьницу, Аннет уже не было. Отчим девочки не знал, что его падчерица пропала, пока не понял, что она не вернулась из школы. Тогда мужчина отправился на автобусную остановку, где обнаружил записку со словами: «Папа, мама вернулась. Обними мальчиков». Под «мальчиками» имелись в виду братья девочки. Экспертиза установила, что записка действительно была написана Аннет. До сих пор этот клочок бумаги остается единственной уликой в деле об исчезновении. В итоге эта история обросла легендами: одни местные жители предполагают, что Каролина была похищена инопланетянами и вернулась за дочкой, другие думают, что Аннет забрал призрак ее убиенной матери. Современные пользователи выдвигают более прагматичные версии. По одной из них, в пропаже Каролины и Аннет замешан супруг женщины (однако никаких подтверждений этой теории у следствия нет), по второй — Каролина сбежала с любовником и через несколько месяцев вернулась за дочкой.

Исчезновение пятерых детей из собственной спальни

В канун Рождества 1945 года владельцы небольшой гостиницы в штате Вирджиния Джордж и Дженни Соддер находились дома вместе с девятью своими детьми. Было уже десять вечера, но старшая сестра Мэрион подарила малышам игрушки, и они никак не хотели ложиться спать. Оставив младших детей под присмотром старших, Джордж и Дженни ушли отдыхать, попросив юную компанию не засиживаться допоздна и прихватив с собой двухлетнюю Сильвию, которая уже заметно клевала носом.

Дженни проснулась около часу ночи, учуяв запах дыма. Она выбежала из спальни и поняла, что дом полыхает. Не имея возможности подобраться к телефону, она разбудила мужа и Мэрион, дремавшую на диване в гостиной, попросив ее вынести наружу маленькую Сильвию. После этого Дженни начала кричать, чтобы разбудить детей, чья спальня была наверху, но к ней спустились только двое старших мальчиков. Остальных малышей никто больше не видел. Их тела также не были обнаружены. Родители отказывались верить, что пятеро их детей погибли в огне, и предположили, что малышей могли похитить представители сицилийской мафии. Спустя семь лет после трагедии безутешные родители установили недалеко от своего дома рекламный щит с фотографиями детей и просьбой сообщить их местонахождение.

По словам главы семейства, у них были причины подозревать, что детей похитили: незадолго до происшествия к нему приходил мужчина, пытавшийся устроиться на работу. Глядя на электрические щиты, тот сказал, что однажды они станут причиной пожара. Владелец гостиницы накануне приглашал экспертов из электрокомпании, которые проверили проводку и заключили, что она в отличном состоянии, поэтому пропустил эти слова мимо ушей. После этого к Джорджу обратился страховщик, предложивший застраховать всю семью Соддеров. Получив отказ, он пообещал Джорджу, что все его дети погибнут и это будет расплатой за то, что владелец отеля позволяет себе грубо отзываться о Муссолини (Джордж и правда часто критиковал политического деятеля). Что действительно произошло в ту ночь в доме Соддеров, до сих пор не известно.

Беннингтонский треугольник

Такое странное название получили леса, расположенные вокруг горы Гластенбери в округе Беннингтон американского штата Вермонт. В этом месте, как и в знаменитом Бермудском треугольнике, без следа пропадают люди. Известно как минимум о пяти американцах, исчезнувших в Беннингтонском треугольнике и не оставивших никаких следов.

Первое исчезновение произошло в 1945 году. 74-летний лесничий Мидди Риверс в компании четырех охотников пробирался по лесу между туристической тропой и автомобильной дорогой. В какой-то момент Риверс ушел немного вперед, и спутники потеряли его из виду. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. По словам охотников, заплутать опытный лесничий просто не мог.

в компании четырех охотников пробирался по лесу между туристической тропой и автомобильной дорогой. В какой-то момент Риверс ушел немного вперед, и спутники потеряли его из виду. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. По словам охотников, заплутать опытный лесничий просто не мог. Спустя год в этом лесу пропала 18-летняя второкурсница Пола Уэльден. Девушка отправилась прогуляться по туристической тропе Лонг-Трэйл, но так и не вернулась. Пола была дочерью знаменитого архитектора, поэтому ее пропажа стала поводом организовать до тех пор не существовавшее подразделение полиции штата Вермонт. До 1947 года поиски вели следователи из Нью-Йорка, Массачусетса и Коннектикута, даже подключилось ФБР.

Пола Уэльден

Почти никаких следов девушки найдено не было. Хотя позже появился подозреваемый — один из местных жителей, который, судя по слухам, однажды в пьяном угаре признался, что осведомлен, куда подевалась девушка. Однако, так как тело Полы так и не нашли, суда над этим человеком не было. Спустя три года после этого произошло, пожалуй, одно из самых загадочных исчезновений в Беннингтонском треугольнике. Джеймс Тедфорд возвращался на автобусе домой от родственников. Последний раз его видели на заднем сидении автобуса, где остались его вещи и раскрытая брошюра с расписанием движения транспорта. Это было на предпоследней остановке маршрута. Однако на конечную Джеймс так и не приехал. Что с ним произошло и как это возможно, никто не знает до сих пор.

По данным полиции, за последние 50 лет в районе Беннингтонского треугольника пропал только один человек, поэтому сегодня его можно назвать спокойным местом.

Через год после исчезновения Джеймса Тедфорда на территории Беннингтонского треугольника пропал 8-летний Пол Джефсон. Он ехал в грузовике вместе со своей матерью. В какой-то момент женщина остановила машину и отвлеклась на несколько секунд. Этого времени было достаточно для того, чтобы мальчик успел испариться. Добровольцы и полицейские прочесали весь лес в поисках Пола, но не нашли никаких зацепок. Притом что мальчик был одет в ярко-алую куртку, заметить которую проще простого.

Через 16 дней после этого в Беннингтонском треугольнике пропала 53-летняя Фрида Лэнгер, отправившаяся в поход вместе со своим двоюродным братом. Она упала в ручей и промокла, из-за чего на время оставила спутника и направилась в кемпинг, чтобы переодеться. Больше ее никто не видел. На этом случаи загадочных исчезновений в Беннингтонском треугольнике заканчиваются.

Все эти истории заставляют людей ломать головы над случившимся не первое десятилетие. Кому-то оказывается проще списать происходящее на мистику, более настойчивые продолжают копаться в архивах, надеясь отыскать ответ. Но сколько бы ни прошло лет, эти истории не забудутся, потому что человеческая природа не позволит бесследно исчезнуть тому, что когда-то разбудило в сознании столь жгучее любопытство.