6 фальшивых достопримечательностей, на которые ведутся миллионы туристов

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Самыми популярными в инстаграме достопримечательностями мира в 2017 году стали сразу несколько Диснейлендов. Люди с удовольствием погружаются в волшебный мир, прекрасно понимая, что он полностью вымышлен. Но зачастую туристы, напротив, стремятся прикоснуться к реальной истории, а вместо этого, сами того не подозревая, получают симпатично упакованную сказку.

AdMe.ru нашел 6 популярных среди туристов мест, которые при ближайшем рассмотрении оказались фейком.

Любителям каменной древности лучше обратить внимание на Калланиш — культовое сооружение, расположенное на островах северо-запада Шотландии. Это крупнейший по площади мегалит Великобритании. И хотя его камни меньше, чем у Стоунхенджа, зато их никто не перестраивал, да и толпа туристов не помешает рассмотреть все в деталях.

1. Замок Дракулы

Вампир Дракула стал главным туристическим брендом Румынии. Для многочисленных гостей организуют даже экскурсии и проживание в замке легендарного кровопийцы. В качестве резиденции Дракулы выбрали замок Бран в 30 км от городка Брашов. Здание, конечно, живописное, но вот к самому Владу отношения оно не имеет. В лучшем случае он пару раз ночевал там во время своей охоты.

Фанатам Дракулы советуем посетить румынский город Сигишоара: именно там родился князь Валахии и Трансильвании. В доме, где Влад появился на свет, сейчас расположен ресторан. Правда, хотим предупредить фанатов вампиров: Дракула стал кровопийцей лишь в XIX веке с легкой руки писателя Брэма Стокера. До появления знаменитого романа князь если и снискал мрачную славу, то только среди турок, с которыми яростно сражался за освобождение Балкан. В родной Румынии он причислен к лику святых.

2. Троя

Развалины древнего города Троя — одна из главных туристических гордостей Турции. Гостям страны показывают древние развалины на холме Гиссарлык, где проводил раскопки Генрих Шлиман. Но при этом умалчивают о том, что Шлиман не был профессиональным археологом и подвергался нещадной критике со стороны антиковедов-современников. Он так и не смог доказать научному сообществу, что отыскал именно город-государство, воспетый Гомером.

Уже позже ученые выяснили, что слой, найденный Шлиманом, древнее Трои на тысячу лет. Так что если археолог-любитель и угадал с месторасположением города, то просто-напросто уничтожил его своими работами.

3. Великие боснийские пирамиды

В 2005 году боснийский археолог-самоучка Семир Османагич завил, что обнаружил в родной стране пирамиды. Более того, по его словам, они гораздо старше египетских и выполнены куда более искусно: с помощью вещества, напоминающего бетон. Босниец объявил о начале раскопок, в которых приняли участие такие же любители, как он. Через год команда Османагича заявила, что в основании горы Височица, действительно чем-то напоминающей пирамиду, обнаружены рукотворные блоки.

Местные власти поспешили поддержать сенсацию ради увеличения турпотока. Версию Османагича подтвердили в том числе Строительный институт Сараева и Институт геодезии Боснии. Однако мировое научное сообщество, изучив Височицу, пришло к выводу, что гора — это естественное геологическое образованиие, а человеческое вмешательство в тех местах ограничивается работой самого Османагича. Впрочем, многие верят, что ученые замалчивают величайшее открытие древнейшего рукотворного сооружения в мире, и с удольствием едут посмотреть на «чудо света».

4. Архитектурный комплекс Биби-Ханым — сердце Самарканда

Грандиозная мечеть Биби-Ханым в Самарканде была построена по приказу легендарного воителя Тамерлана на рубеже XIV–XV веков в честь успешного похода в Индию. Культовое сооружение, названное в честь любимой жены правителя, богато украшено изразцами и мрамором и является одним из главных туристических брендов Узбекистана.

Начиная с XIX века Биби-Ханым стал разрушаться, виной чему послужили землетрясения. В советские годы от архитектурного комплекса остались уже одни развалины. Восстановление памятника началось в конце XX века, и сейчас он встречает туристов во всеоружии. Правда, многие гости Узбекистана уезжают разочарованными, считая, что вместо восточных древностей им подсунули попросту новострой. А французский архитектор Жан Рота вообще назвал работу реконструкторов, трудившихся над восстановлением мечети, варварством, соспоставимым с действиями талибов по отношению к буддийским памятникам.

5. Мумия алтайской принцессы

Одна из главных достопримечательностей Алтая — мумия принцессы, найденной на плато Укок. Местные шаманы считают ее прародительницей всего алтайского народа по имени Кыдын и настаивают на том, чтобы тело девушки было возвращено из музея в могилу. А пока ученые будут осквернять тело, Алтай будут преследовать беды.

Ученые в свою очередь успокаивают мистически настроеных алтайцев: найденная девушка никак не могла быть их прародительницей, так как принадлежала к европеоидной расе и, вероятнее всего, относилась к среднему слою общества, то есть называть ее принцессой, по сути, не совсем корректно.

6. Статуи Афинского акрополя

Афинский акрополь — один из самых известных античных памятников, история которого начинается за полтора тысячелетия до нашей эры. Сначала это был просто холм, укрепленный камнем, позже там возник храмовый комплекс со статуями древнегреческих богов. Сейчас от многих храмов остались живописные развалины, а вот статуи сохранились очень даже неплохо.