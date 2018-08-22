6 фактов о любви в Средние века, объясняющих, почему человечество не вымерло

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Многие судят о Средневековье по киносаге «Игра престолов», поэтому, глядя на череду войн, считают этот период темными временами. На самом деле период с IX по XVI век в Европе был далеко не таким мрачным. Многие исследователи уверены, что именно тогда отношения между мужчиной и женщиной перешли на новый уровень и стали напоминать то, что мы сейчас называем любовью.

Мы в AdMe.ru собрали 6 удивительных фактов, которые убедят вас в том, что Средневековье — это самая романтичная эпоха в истории человечества.

До эпохи Средневековья у мужчин и женщин было потребительское отношение друг к другу

Как бы ни были прекрасны древнегреческие мифы, о любви в современном понимании этого слова в них речи не идет. Отношения между мужчиной и женщиной в Древней Греции и Риме строились на необходимости продолжения рода. Брак был своеобразной формой сотрудничества. Христианство привнесло в западную цивилизацию понятие платонической любви, и оно медленно, но верно начало входить в жизнь людей. Брачных отношений такая любовь почти не касалась, зато расцветала пышным цветом при дворах знати. Юный рыцарь, влюбленный в недоступную королеву, — один из самых распространенных средневековых сюжетов.

Равенство полов существовало в Средние века

Мы привыкли считать, что европейское Средневековье было не самым комфортным для женщин: если не сожгут на костре, то сдадут в монастырь. Однако именно в эту эпоху существовало самое настоящее гендерное равенство. Правда, не везде, а только у викингов. В норманнской общине женщина могла самостоятельно распоряжаться имуществом и имела право наследования. А если ей повезло стать женой конунга, то ей причиталась половина его дружины. Такое отношение к прекрасному полу было обусловлено тем, что на женские плечи ложился весь груз ответственности за хозяйство на то время, когда муж в походе (а это было часто). Кроме того, дамы-викинги, бывало, и сами участвовали в военных действиях. Подобная ситуация была и в раннесредневековой Ирландии. Равное распределение тяжелых и опасных обязанностей и, как следствие, прав влекло за собой уважительное отношение мужчин и женщин друг к другу, а от уважения до любви рукой подать.

В Средневековье существовали разные типы любви

Любовь между мужем и женой в эпоху Средневековья — скорее исключение, чем правило, ведь браки были договорными. Сильные чувства искали на стороне. Причем среди людей другого социального статуса.

Куртуазная любовь (от старофранцузского court — «двор»). В XI–XII веках в Провансе возник новый идеал отношений между полами — поклонение прекрасной даме. В его основе лежал культ Девы Марии, непорочные черты которой переносились на жену короля, герцога или графа. Рыцарь-вассал преданно служил недоступной супруге своего сеньора. Как правило, такая любовь носила исключительно платонический характер. Ошалев от незнакомого чувства, знать начала выдумывать правила, по которым могут существовать куртуазные отношения. Например, «Трактат о любви» Андре Капеллана утверждает, что истинный влюбленный всегда застенчив, а двух привязанностей быть не может. После свода правил начали появляться и «суды любви», которые могли наказать слишком дерзкого рыцаря или чересчур несговорчивую даму сердца.

Пасторальная любовь. Сюжет об отношениях рыцаря и юной пастушки стал своего рода ответом на куртуазную любовь. Он обрел популярность ближе к XV веку, когда поэты, видимо, устали от придворной куртуазной фальши. Его логичным продолжением стала сказка о Золушке, которая до сих пор считается едва ли не главной историей любви всех времен и народов.

Самые красивые истории любви родом из Средневековья

Почти все диснеевские принцессы пришли к нам из глубин народного творчества, которое сохранили великие сказочники братья Гримм и Шарль Перро. История Тристана и Изольды — до сих пор один из самых популярных в мире сюжетов для исторических романов. Этот сюжет берет свое начало в самом раннем Средневековье, в ирландских сагах. Прототипом Изольды была юная ирландка Дейрдре, обещанная в жены королю Конхобару. Но девушка полюбила воина Найси (прототип Тристана) и сбежала с ним. В итоге Найси был убит, а Дейрдре насильно отдана в жены Конхобару. Вскоре девушка покончила с собой.

Любовь существовала не только в литературе, но и в реальной жизни

Одна из самых пронзительных историй любви произошла в Париже в XII веке. У богатого местного жителя по имени Фульбер была племянница Элоиза. Для того чтобы девушка получала самые передовые знания того времени, дядя нанял для ее обучения блестящего философа и богослова Пьера Абеляра. Несмотря на то что учителю было 37 лет, а ученице 17, они полюбили друг друга. Их связь обернулась рождением сына Астролябия. Абеляр был готов жениться на любимой, хотя ему в таком случае пришлось бы расстаться с карьерой богослова. Элоиза же мечтала о том, чтобы мужчина продолжал заниматься наукой, поэтому от брака отказалась. В итоге пара обвенчалась тайно. Абеляр продолжил преподавать, а Элоиза временно укрылась в монастыре, что очень не понравилось ее дяде. Сговорившись с друзьями, Фульбер кастрировал мужа племянницы. Узнав об этом, девушка постриглась в монахини. После смерти влюбленных их похоронили вместе на кладбище Пер-Лашез. Первым умер Абеляр, и, по легенде, когда спустя 13 лет к нему в могилу положили Элоизу, он обнял свою возлюбленную.

Короли женились по любви

Брак по любви в Средние века — явление редкое, особенно среди монархов. Но харизматичные правители могли себе это позволить. Так, английский король Генрих VIII был женат 6 раз и, как утверждают историки, дважды — по большой любви. Первой женой главы государства стала вдова его старшего брата Екатерина Арагонская. Этот брак тяготил его величество настолько, что в попытках развестись Генрих провел в Англии церковную реформацию. Дело в том, что Ватикан не позволял ему расторгнуть союз с супругой, поэтому король сменил католическую церковь на более лояльную англиканскую. Второй женой Генриха стала Анна Болейн — главная любовь монарха. Говорят, именно благодаря этой девушке появилась самая знаменитая песня Средневековья — Greensleevs. По легенде, монарх написал текст баллады в ее честь. Жизнь второй супруги английского короля закончилась печально — через 3 года после свадьбы ее отправили на эшафот по подозрению в измене. Затем замужем за Генрихом побывали фрейлина Джейн Сеймур и принцесса Анна Клевская. Первая умерла из-за осложнений после родов, со второй монарх мирно развелся. Им на смену пришла последняя любовь короля — юная Екатерина Говард. Она повторила судьбу Анны Болейн — ревнивый муж отправил ее на плаху, заподозрив в измене. Шестой женой Генриха стала Екатерина Парр, которая была младше его на 10 лет. С ней правитель Англии прожил до самой смерти.