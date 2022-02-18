6 экстремальных бьюти-трендов из культуры майя

В каждой культуре существуют свои стандарты красоты, и именно в III веке, в период расцвета цивилизации майя, были изобретены многие бьюти-процедуры, которые мы знаем и любим сегодня. Определенно, майя знали толк в красоте. Несмотря на то что на первый взгляд эти практики могут показаться слишком радикальными, в наши дни существуют схожие модные тенденции, просто их адаптировали к современным стандартам.

Мы в AdMe.ru обнаружили сходство между экстремальными косметическими практиками культуры майя и современными бьюти-процедурами.

1. Украшения на зубах

Сверкающие зубы были трендом. Индейцы майя обращались к дантисту, чтобы вставить в передние зубы резные вкладки из драгоценных камней. Представьте, что ваши зубы инкрустированы бирюзой, гематитом, кварцем или жадеитом. И, хотя это очень древняя практика, она до сих в тренде у некоторых рэперов.

2. Татуировки майя

В эпоху майя наносить татуировки было гораздо больнее, чем сейчас, и на это решались немногие. Во время процедуры на коже делались разрезы, что придавало татуировке объемный вид. Неудивительно, что тогда она была символом храбрости и делала своего обладателя более привлекательным в глазах окружающих.

3. Экстравагантные аксессуары для волос

Короны должны быть в каждой великой культуре. Изготавливая замысловатые головные уборы, майя проявляли свои художественные способности. Обычно аксессуары делали в форме животных, которые были популярны в культуре майя, украшали такие конструкции красочными перьями и драгоценными камнями, например нефритом.

4. Косоглазие

Говорят, что истинная красота человека — в его глазах. Майя считали косоглазие символом красоты. Чтобы добиться этого эффекта, они подвешивали маленькую игрушку между глазами. Человек смотрел на нее, и со временем его глаза скашивались к носу.

5. Пирсинг на лице

Пирсинг — актуальная процедура у современной молодежи, а когда-то он был популярен и в культуре майя. Как и сегодня, тогда чаще всего прокалывали уши, нос и губы. Майя носили пирсинг, чтобы воздать хвалу своим богам, также он подчеркивал красоту.

6. Искусственная переносица

Во времена майя изменение носа было распространенным делом. Правда, сейчас люди хотят иметь аккуратные со слегка вздернутым кончиком, а майя предпочитали носы с горбинкой, напоминающие клюв, как у их богов. Те, кому не повезло родиться с ровным носом, использовали накладки из глины, чтобы соответствовать идеалам.