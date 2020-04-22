6 доказательств того, что до изобретения привычных нам вещей людям приходилось ох как несладко

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Нам кажется, что зубная паста, туалетная бумага и другие блага цивилизации — обычные вещи, которые существовали всегда. Но оказывается, что многим из них нет и пары веков, и остается только удивляться, как люди обходились без них раньше.

Мы в AdMe.ru считаем, что родиться во времена, когда можно просто пойти и купить флакон шампуня, вместо того чтобы втирать в волосы золу и беконный жир, — большое везение. Убедитесь в этом сами, почитав о том, как была устроена жизнь в прошлые времена.

1. Что использовали в прошлом для того, чтобы почистить зубы

С чисткой зубов у разных народов связаны весьма экзотические обычаи: люди жевали смолу и пчелиный воск, чистили зубы солью и древесным углем. А вот московские модницы XVII–XIX веков, наоборот, чернили зубы с помощью ртутных белил: так как только состоятельные люди могли позволить себе сахар (а он вызывал кариес), черные зубы считались признаком богатства. Древние египтяне изобрели процедуру, похожую на современную чистку зубов: они смешивали зубные порошки из мелко перемолотых ладана, мирры, изюма, бараньего рога, бычьих внутренностей, пемзы и яичной скорлупы, а зубную щетку им заменял мисвак — разжеванная с одного конца веточка дерева. Мисвак дожил и до наших дней, его можно купить в интернете.

2. Чем заменяли тушь для ресниц

В Древнем Египте ресницы красили и мужчины, и женщины — и вовсе не для красоты, а для защиты от злых духов. Краску делали из меда, графита, жженного миндаля и сурьмы, а наносили с помощью палочек из костей животных. В викторианскую эпоху для изготовления туши использовали золу и ягодный сок.



Современная тушь появилась в 1913 году: химик Терри Л. Уильямс сделал смесь из угольной пыли и вазелина для своей сестры Мейбл: она собиралась на свидание и хотела, чтобы ее светлые ресницы были более заметными. Вскоре компания Уильямса — Maybelline — начала прессовать новый продукт в маленькие плитки и рассылать по почте, но дела шли вяло. На помощь пришел кинематограф: тушь пришлась по нраву голливудским актрисам, а вслед за ними понадобилась и всем женщинам планеты. Чтобы сделать ресницы более толстыми и блестящими, конкурент Maybelline, фирма Мах Factor, начал добавлять в состав воск, но тушь все еще выпускалась в коробочках в сухом виде. А в 1957 году были придуманы всем знакомые тубы с кисточкой внутри.

3. Чем мыли голову, пока не появился шампунь

До того как был изобретен шампунь (а ему всего 120 лет), вымыть голову было настоящей проблемой. Больше всего повезло индийцам с их мыльным деревом (сапиндусом): отвар его плодов хорошо пенился. Остальным пришлось втирать в волосы древесную золу или споласкивать их щелоком — настоем золы на воде. Мыли волосы и уксусом, и розовой водой, и отварами трав, а после мытья смазывали жиром или маслом. В Средние века принимать ванну считалось вредным, но в эпоху Возрождения люди вернулись к водным процедурам, изобретая для волос фантастические смеси из козьего молока, соли и отвара древесной коры и намазывая их для аромата беконным жиром и солодкой.



В XVIII веке естественные шевелюры заменили парики, которые не только избавляли от забот о волосах, но и были показателем статуса — чем пышнее и выше был парик, тем более состоятельным считался его владелец. В Викторианскую эпоху голову мыли яичными желтками, ромом и холодным черным чаем. В XIX веке европейские парикмахеры начали кипятить в воде бритвенное мыло вместе с различными травами, чтобы придать волосам блеск и аромат. В начале XX века немецкий химик Ханс Шварцкопф наконец изобрел шампунь: это был порошок с фиалковым ароматом. Через 8 лет появилась и жидкая версия. Женщины были спасены!

4. Чем пользовались до появления туалетной бумаги

Туалетная бумага существует не так уж давно. Столетиями люди пользовались в гигиенических целях песком, галькой, мхом, шерстью, ракушками, кукурузными кочерыжками и листьями растений, в согласии со временем и традициями своей страны. Например, древние римляне использовали привязанную к длинной палке губку, которую промывали в уксусе или морской воде.



И хотя в Китае бумага как туалетная принадлежность известна с VI века, в Европе и Америке ее стали производить для гигиенических целей лишь в 1880-х годах. До этого европейцы предпочитали книги, газеты и журналы. Например, в США «Альманах старого фермера» специально выпускался на мягкой сероватой бумаге для удобства использования. В верхнем левом углу издатели предусмотрели дырочку, чтобы можно было повесить журнал на гвоздь в туалете. Это отверстие до сих пор проделывают во всех выпусках альманаха.

5. Чем пользовались женщины до изобретения прокладок и тампонов

Долгие века тема менструации была табуирована: в письменных источниках есть лишь редкие упоминания о том, что женщины во время месячных использовали размоченный в воде папирус, мох, бумагу и шерсть. Европейки вплоть до XIX века подкладывали в белье куски ткани, но такая роскошь была доступна только состоятельным женщинам, остальные не могли позволить себе ни ткани, ни даже белья.



Первое подобие прокладок под названием «полотенца Листера» появилось в конце XIX века, но женщины стеснялись покупать их. Вплоть до 1970-х годов во время месячных использовали специальные пояса с пуговицами, к которым крепились сменные прокладки из нескольких слоев мягкой ткани или ваты. Одноразовые прокладки появились в первой половине XX века: выпускались они без надписей и рисунков, чтобы не смущать покупательниц. Лишь в 60-х, когда средства гигиены начали рекламировать, а в продаже появились детские книги о половом созревании, женщины наконец набрались смелости открыто произнести слово «прокладки» в аптеке.



Примечательно, что еще одно гигиеническое средство — тампон Tampax — изобрел мужчина, доктор Эрл Хаас: он хотел, чтобы его жене, любительнице верховой езды, было удобно кататься на лошади.

6. Как хранили еду, когда не было холодильников

Раньше холодильники людям заменяли погреба, подвалы и ледники — деревянные срубы, врытые в землю, наполненные льдом и накрытые сверху толстым слоем дерна. Еду также засаливали, коптили, вялили и квасили, а мясо и рыбу смачивали в растворе салициловой кислоты. И, конечно, всем был нужен лед: в XIX веке торговля льдом могла сделать человека миллионером, а США и Норвегия экспортировали этот ценный продукт в Индию, Китай и Австралию. В 1803 году продавец сливочного масла Томас Мур собственноручно изготовил «рефрижератор» — емкость из стальных листов, обернутую кроличьими шкурками. В емкость помещали масло, ставили ее в кедровую бадью и засыпали сверху льдом. В начале XX века в Москве появились огромные агрегаты под названием «Эскимо» — они производили искусственный лед и работали на угле, дровах, керосине и спирте.



Холодильники, похожие на современные, возникли лишь в 1913 году. В качестве охлаждающей жидкости в них использовались токсичные вещества (например, диоксид серы), при утечке которых можно было отравиться. Безопасные варианты начали появляться лет 10–15 спустя. Собственную конструкцию холодильника создал даже Альберт Эйнштейн.

Если бы можно было оставить в вашей жизни только одну вещь из перечисленных, что бы это было?