6 человек, которые оставили после себя неразрешимую тайну (О них даже сняли фильмы)

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Все тайное когда-нибудь становится явным. Как бы тщательно ни охранялся секрет, все равно находится кто-то, кто что-то видел или слышал. Однако некоторые события оказываются такими запутанными, что исследователи многие десятилетия пытаются их объяснить, но так ни к чему и не приходят. И спросить уже некого, ведь участники этих историй давно покинули наш мир.

Мы в AdMe.ru изрядно поломали голову над самыми загадочными происшествиями из прошлого. Читайте о них в нашей сегодняшней статье и не пропустите бонус — книги и фильмы, созданные на основе этих историй.

Лиззи Борден

Лиззи Борден, благовоспитанная девица, занимавшаяся рукоделием и рыбной ловлей, учительница воскресной школы, осталась в истории как одна из самых жестоких убийц, несмотря на то что присяжные ее оправдали.

Мать Лиззи рано умерла, и отец вскоре женился на другой женщине. Отношения мачехи и девочки не складывались. Лиззи за глаза звала ее подлой и ни на что не годной, но продолжала терпеть. Однако чаша ее терпения переполнилась, когда она узнала, что отец собирается переписать завещание, согласно которому почти все имущество перейдет его новой жене. 4 августа 1892 года в 11:10 утра служанка Борденов Мэгги услышала истошный крик с первого этажа: «Мэгги, скорее сюда! Отец мертв! Кто-то зашел и убил его!» Тело Эндрю Бордена лежало на кушетке в небольшой гостиной. А прибежавшие служанка и соседка обнаружили в гостевой комнате мертвое тело мачехи — Эбби Борден.

Дальнейшее поведение Лиззи было весьма подозрительным. На вопрос, почему она не побежала наверх за мачехой, когда увидела мертвого отца, девушка ответила, что та получила записку с просьбой помочь больной подруге и ее не должно было быть дома. Несмотря на тщательный обыск, записка так и не была найдена, и Лиззи предположила, что мачеха ее сожгла. Несмотря на вопиющие несоответствия и противоречивые показания, репутация Лиззи как благочестивой девицы сыграла ей на руку. Народ поднялся на ее защиту, и большое жюри присяжных вынесло вердикт: «Невиновна!» Девушка вскрикнула от радости, а потом объявила: «А теперь отвезите меня домой. Я хочу вернуться туда прямо сейчас».

Лиззи Борден прожила в доме своих родителей до старости. Сейчас в нем основали музей и гостиницу (на фото). Любой может посидеть на кушетке, точь-в-точь как та, на которой убили Эндрю Бордена, или поспать на кровати самой Лиззи.

Автор серквилльских писем

В 1976 году жители городка Серквилль в штате Огайо вдруг стали получать зловещие анонимные письма с угрозами. Неизвестный был прекрасно осведомлен о частной жизни всего городка, писал о подробностях, которые могли быть известны лишь тому, кто следит за серквилльцами.

Под удар попало все население городка, но особенно доставалось одной супружеской паре — Мэри и и Рону Джиллспай. Аноним утверждал, что Мэри изменяет мужу со школьным суперинтендантом. «Я знаю, где ты живешь. Я наблюдал за твоим домом и знаю, что у тебя есть дети. Это не шутка. Отнесись к этому серьезно», — было написано в одном из писем, адресованных Мэри. 17 августа 1977 года Рон Джиллспай получил анонимный звонок, после которого схватил пистолет, в гневе выбежал из дома, сел в машину и умчался. Его тело нашли в машине: он разбился в жуткой аварии, врезавшись в дерево. Полицейские установили, что из пистолета Рона выстрелили один раз, но пуля так и не была обнаружена. Однако Мэри продолжала получать письма, а в 1983 году неизвестный стал развешивать по дорогам плакаты, обличающие неверность женщины. В конце концов она подошла, чтобы сорвать порочащую ее честь бумажку, но вовремя заметила, что от плаката тянется какая-то веревка, ведущая к коробке. Мэри аккуратно открыла коробку и увидела пистолет, нацеленный прямо на нее.

Женщина немедленно сообщила в полицию, и вскоре стражи правопорядка получили своего подозреваемого. Найденный в ловушке пистолет оказался принадлежащим бывшему деверю Мэри — Полу Фрешуру (на фото). Тот утверждал, что оружие у него давно украли, но его все равно осудили за покушение на убийство. Дополнительной уликой против Пола стало заключение графологической экспертизы, согласно которому его почерк совпадал с почерком анонима. Но и после ареста убийцы анонимные письма с угрозами продолжали донимать жителей. Более того, одно из посланий пришло самому Полу Фрешуру, отбывающему свой срок в тюрьме. После этого многие поверили в невиновность Пола, но полицейские считали, что письмо мог отправить сообщник, чтобы отвести подозрения от Фрешура.

Каспар Хаузер

Каспар Хаузер, «Лесное дитя», как его прозвали впоследствии, появился на улицах Нюрнберга (Германия) 26 мая 1828 года. Это был подросток лет примерно 16, одетый в панталоны, шелковый галстук, жилетку и серый пиджак. Его сапоги были так сбиты, что сквозь дыры в подошвах выглядывали голые ступни ног. Мальчик беспрестанно повторял, что хочет быть кавалеристом, как его отец.

Каспар держал в руке письмо к капитану кавалерийского полка. Анонимный автор писал, что мальчик попал под его опеку 7 октября 1812 года, и просил капитана либо продолжить воспитание юноши, либо повесить его. Капитан отказался признавать какую-либо родственную связь с парнем, и вскоре Каспара арестовали и поместили под стражу за бродяжничество. Его тюремщик утверждал, что юноша был в сносной физической форме, у него был здоровый цвет лица, но он отставал в умственном развитии. Каспар отказывался от любой еды, кроме хлеба и воды. Его завораживали такие простые вещи, как горящая свеча или собственное отражение в зеркале. Каспар охотно рассказывал о своем детстве. Он жил в тесной темной каморке, в которой были соломенная постель и деревянные игрушки: собака и две лошадки. Каждое утро возле своей кровати он находил воду и кусок ржаного хлеба. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ночью некий мужчина не вывел мальчика на улицу и не доставил его в Нюрнберг.

История Каспара вызвала множество толков в обществе. Большое распространение получила теория о том, что юноша является наследным принцем Баварии, подмененным в младенчестве. Но свалившаяся на Хаузера популярность привела к тому, что его неоднократно пытались убить. 17 октября 1829 года было совершено первое покушение, а 14 декабря 1833 года Хаузер вернулся домой с глубокой раной в левой части груди, от которой он вскоре скончался. Смерть Каспара не прекратила споров о том, был ли он на самом деле наследным принцем Баварии. Было проведено несколько генетических экспертиз, но их результаты оказались противоречивыми.

Д. Б. Купер

24 ноября 1971 года мужчина средних лет зашел в аэропорт Портленда, представился как Дэн Купер и за наличные купил билет в один конец на рейс 305 до Сиэтла. В руках у него был черный чемоданчик. Вскоре после взлета Купер передал записку стюардессе. Та, решив, что одинокий бизнесмен просто хочет познакомиться, не развертывая ее, сунула бумажку в свою сумочку. Тогда Купер наклонился и прошептал: «Мисс, вам лучше взглянуть на записку. У меня бомба».

Купер попросил девушку передать его требования пилотам: $ 200 тыс. в «свободно обращающейся американской валюте», 4 парашюта (2 основных и 2 запасных) и грузовик с топливом для заправки самолета в Сиэтле. В Сиэтле Купер отпустил пассажиров, но попросил остаться экипаж. После заправки и получения выкупа самолет снова поднялся в воздух. После взлета Купер велел стюардессе присоединиться к коллегам в кабине пилотов и ждать за закрытой дверью. Когда самолет приземлился в аэропорту, на борту самолета Купера не обнаружили. Ни к чему не привели также поиски в области его возможного приземления. В 1980 году дело получило новое развитие. 8-летний Брайан Инграм на отдыхе со своей семьей выкопал из песка 3 пачки 20-долларовых купюр, номера которых совпали с номерами банкнот из выкупа.

За годы, пока велось самое масштабное расследование ФБР, были рассмотрены и отброшены самые разные теории. Федеральные агенты предложили более 800 подозреваемых, но всех пришлось отпустить. Большинство склоняется к тому, что прыжок Купера был слишком опасным, он погиб. Но в таком случае где его останки и остальная часть выкупа? В 2016 году ФБР закрыло дело, выложив его материалы в открытом доступе на своем сайте. Как это часто бывает, преступник, сумевший утереть нос самому Бюро, стал своего рода национальным героем. На северо-западном побережье Тихого океана полно лавочек и ресторанов, эксплуатирующих тему Д. Б. Купера. Таинственному угонщику даже посвящен одноименный праздник — День Купера, который отмечается каждый ноябрь.

Кожаный Человек

На маленьком кладбище «Спарта» (Sparta Cemetery) в городке Оссининге в штате Нью-Йорк много забытых могил, но к одной не зарастает тропа и не иссякает поток посетителей. Что очень странно, ведь лежит в ней безымянный бродяга, умерший более 100 лет назад. Никто так никогда и не узнал его имени, но еще при жизни он прославился как Кожаный Человек из-за нелепого одеяния из кожи, в котором он бродил по округе.

У Кожаного Человека не было постоянного дома, он был бродягой в полном смысле этого слова: более 30 лет он безостановочно бродил по одному и тому же маршруту между штатами Коннектикут и Нью-Йорк, проходя один круг в среднем за 34–36 дней. Местные жители уже примерно знали, когда он появится, и многие оставляли для него еду. Кожаный Человек с благодарностью принимался за еду прямо на ступеньках крыльца, но ни разу не зашел ни в один дом. Ночевал он даже в самый лютый мороз в одной из многочисленных пещер, которых понастроил на протяжении всего своего пути.

Кожаный Человек никогда не рассказывал о своем имени и происхождении. Он неплохо говорил по-французски и изъяснялся на ломаном английском, поэтому было решено, что он родом из французской провинции в Канаде. Бродяга был без ума от кожи. Он подбирал обрывки звериной шкуры, выброшенные голенища кожаных сапог и с любовью пришивал их к своему одеянию. Все так привыкли к его регулярным визитам, что когда в конце зимы 1889 года Кожаный Человек не появился, местные жители встревожились и пустились на розыски. Его мертвое тело нашли в одной из его пещер в Бриарклиффе (Briarcliff). Было установлено, что Кожаный Человек умер от рака.

Элизабет Шорт («Черный георгин»)

Юная девушка Элизабет Шорт приехала в Лос-Анджелес, чтобы стать кинозвездой. В ожидании, пока ее заметят продюсеры и режиссеры, Элизабет подрабатывала официанткой. И слава пришла к ней. После ее смерти. Мало кто помнит имя Элизабет, но все знают жуткую историю «Черного георгина».

Фото несовершеннолетней Элизабет, сделанное в 1943 году, когда полиция задержала ее за употребление алкоголя.

Ранним утром 15 января 1947 года домохозяйка Бетти Берсингер отправилась с дочкой по делам. Неожиданно женщина заметила в траве что-то большое и белое. Сначала Бетти подумала, что это разломанный на две части манекен, но, присмотревшись повнимательнее, она увидела, что это было совсем не так. Вызванные на место полицейские обнаружили изуродованное тело женщины. По отпечаткам пальцев полицейские быстро опознали в покойнице Элизабет Шорт, которую вскоре окрестили в прессе «Черным георгином» по аналогии с нуарным фильмом «Синий георгин» (The Blue Dahlia).

К расследованию жуткого преступления подключилось ФБР. Неизвестный, назвавшийся убийцей Элизабет, неоднократно посылал письма и посылки в полицию, отправляя личные вещи девушки и сообщая, что ее смерть была заслуженной. Однако следствие все равно зашло в тупик. Единственной зацепкой стал снимок из фотобудки с Элизабет Шорт и неизвестным мужчиной. Некоторые предполагают, что, возможно, рядом с девушкой стоит ее будущий убийца. Но так это или нет и как зовут этого мужчину, до сих пор неизвестно.

Бонус: книги и фильмы, созданные по мотивам таинственных историй

Балет «Легенда Фолл-Ривер» (Fall River Legend)

Опера «Лиззи Борден» (Lizzie Borden)

Фильм «Проклятье Лиззи Борден» (The Curse of Lizzie Borden, 2006)

Сериал «Хроники Лиззи Борден» (The Lizzie Borden Chronicles, 2015)

Фильм «Лиззи Борден, взяв топорик...» (Lizzie Borden Took an Ax, 2014)

Фильм «Месть Лиззи Борден» (Lizzie, 2018)

Эссе Льва Толстого «Что такое искусство?»: в гл. 5 упоминается Каспар Хаузер

Рассказ Харлана Эллисона (Harlan Ellison) «Бродяга в Городе на краю света» (The Prowler in the City at the Edge of the World): в рассказе предлагается новая версия судьбы Каспара Хаузера, согласно которой юноша был вырван из своей эпохи и перенесен в параллельный мир, где был убит садисткой по имени Джульетта.

Фильм «451 градус по Фаренгейту» (Fahrenheit 451, 1966): главный герой прячет книгу «Гаспар Хаузер» (Gaspard Hauser), прежде чем поджечь все остальные

Фильм «Каждый за себя, а Бог против всех» (Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974)

Фильм «Легенда о Каспаре Хаузере» (La leggenda di Kaspar Hauser, 2012)

Фильм «Преследование Д. Б. Купера» (The Pursuit of D. B. Cooper, 1981)

Фильм «Трое в каноэ» (Without a Paddle, 2004): о троице друзей, пустившихся на поиски сокровища Д. Б. Купера

Сериал «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990–1991): главный герой, Дэйл Бартоломью Купер (Dale Bartholomew Cooper), получил свое имя в честь Д. Б. Купера

Сериал «Побег» (Prison Break, 2005–2017): один из героев признается, что он и есть тот самый Д. Б. Купер

Мультсериал «Все о медведях» (We Bare Bears, 2014 — настоящее время): в эпизоде «100 долларов» ($ 100) медведи находят черный чемоданчик с надписью «Собственность Д. Б. Купера»

Роман Джеймса Эллроя (James Ellroy) «Черный георгин» (The Black Dahlia)

Фильм «Черный георгин» (The Black Dahlia Haunting, 2012)