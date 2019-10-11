6 жен Генриха VIII — монарха, который изменил вероисповедание всей Англии ради одной женщины

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Помните фразу о том, что короли могут все, кроме того что жениться по любви? Так вот король Англии Генрих VIII на своем примере доказал, что всегда есть исключения из правил. А если препятствием для брака становится закон, то надо просто его изменить — пусть даже на пути у тебя встанет вся Римско-католическая церковь.

Мы в AdMe.ru были удивлены некоторыми весьма неоднозначными фактами из жизни Генриха VIII и решили выяснить, почему король так долго не мог обрести семейное счастье.

Почему Генрих VIII стал одним из самых знаменитых королей Англии

Генрих VIII Тюдор считается одним из самых известных и спорных королей за всю историю Англии. Правда, славу ему принесли не столько военные подвиги, сколько разрыв с Римско-католической церковью и необычное для короля число браков: он был женат 6 раз. У английских школьников есть даже особая считалочка, которая помогает запомнить судьбы всех жен короля: "Развелся — казнил — умерла — развелся — казнил — пережила". Интересно, что изначально Генриха готовили к принятию духовного сана. Он даже писал сочинения на богословские темы. По иронии судьбы в одном из текстов он рьяно отстаивал святость брака. Надо сказать, что высокий и статный Генрих был весьма красив, поэтому всегда пользовался успехом у женщин. Изучив его доспехи, ученые пришли к выводу, что его рост составлял 194 см. После ранней смерти своего старшего брата Генрих стал основным претендентом на престол. Однако он получил не только трон и власть, но и определенные обязательства: чтобы укрепить союз с Испанией, молодому правителю пришлось жениться на вдове своего брата - испанской принцессе Екатерине Арагонской.

1-я жена — Екатерина Арагонская. С ней король прожил дольше всех

Чтобы выйти замуж за брата своего покойного мужа, Екатерина дала официальную клятву, что в первом браке она оставалась девственницей, — иначе католическая церковь не дала бы согласия на этот союз. Генрих прожил с первой женой дольше, чем с последующими — 24 года, правда, после 15 лет совместной жизни их брак превратился в чистую формальность и не принес счастья ни мужу, ни жене. Главной проблемой стал вопрос рождения наследника. Король мечтал о мальчике, который продолжит династию Тюдоров, а Екатерина родила девочку — Марию. Позднее у супругов родилось еще несколько детей, но все они вскоре умерли. Когда королеве Екатерине было под 50 лет и она уже не могла забеременеть, Генриху не было еще и 30, так что молодой монарх решил избавить себя от стареющей жены. Для этого было несколько причин: во-первых, назревал династический кризис — до этого женщины никогда не правили Англией. Во-вторых, Генрих без памяти влюбился в одну из самых роковых женщин в истории Англии — Анну Болейн.

2-я жена — Анна Болейн. Ради нее Генрих VIII изменил вероисповедание всей Англии

Анна была младшей сестрой бывшей любовницы короля — Марии Болейн. Глядя на неудачный роман своей сестры, Анна долго оставалась для Генриха неприступной. Есть даже версия, что король посвятил ей знаменитую английскую балладу «Зеленые рукава». Современники Анны отмечали, что она была очень притягательна для окружающих, но при этом совсем не соответствовала канонам красоты того времени. В XVI веке в Англии мужчины отдавали предпочтение светловолосым и голубоглазым женщинам с белой кожей и маленьким ртом — примерно так выглядела сестра Анны Мария. Такой тип красоты назывался «английская роза.» А младшая Болейн была довольно высокой, смуглой и кареглазой девушкой, с темными волосами и широким ртом. Кстати, в фильме 2008 года «Еще одна из рода Болейн» довольно хорошо показано, насколько сильно различалась внешность сестер.

Генрих был так очарован Анной, что ради нее начал процедуру развода — для эпохи Возрождения это было неслыханным поступком. Формальным поводом послужило предыдущее замужество Екатерины Арагонской за братом Генриха. Однако папа римский Климент VII отказался аннулировать этот союз. Это упорство дорого обошлось Римско-католической церкви. В 1532 году при поддержке Парламента церковь Англии отделилась от папского престола и заявила о создании собственной церкви — Англиканской. Новые богословы заявили, что король — владыка государства и церкви, поэтому он несет ответственность за свои поступки только перед Богом, а не перед папой. Так что вновь избранный архиепископ Кентерберийский, конечно, тут же объявил об аннулировании брака Генриха VIII и Екатерины Арагонской. После этого бывшую жену короля в официальных документах стали называть исключительно «вдовствующей принцессой Уэльской». Правда, Екатерина отказалась принять расторжение своего брака и тем самым обрекла себя на ссылку. Несколько лет ее содержали в разных замках, пока она не умерла в возрасте 51 года.

Генрих VIII и Анна Болейн на охоте.

После того как Анна Болейн стала официально второй женой Генриха VIII, ее короновали. Вскоре она родила супругу долгожданного ребенка, но это вновь оказалась девочка — будущая королева Англии Елизавета I. Увы, Анна тоже не смогла подарить королю наследника: следующие дети у нее рождались мертвыми. К этому времени Генрих уже потерял к Анне прежний интерес, поэтому искал повод, чтобы вновь стать свободным. Анну Болейн обвинили в супружеской измене и колдовстве — якобы она обманом принудила короля к свадьбе. Жизнь девушки закончилась на плахе: ее обезглавили в Тауэре в 1536 году. Для казни был даже вызван особый палач из Франции. Примечательно, что позднее дочь Анны Елизавета I реабилитировала образ матери. Так что Анна Болейн вошла в историю как героиня английской Реформации, которая поспособствовала усилению власти монарха.

3-я жена — Джейн Сеймур. Самая любимая супруга короля

Следующей избранницей правителя стала Джейн Сеймур — бывшая фрейлина Анны Болейн. Девушка принадлежала к дворянскому роду и, по словам современников, была полной противоположностью Анне по внешности и характеру. Джейн описывают как белокурую и бледную девушку со спокойным и скромным нравом. Она была настоящим воплощением покорности и умиротворения. Для придворных роман короля и фрейлины не был секретом: Генрих открыто дарил Джейн подарки и появлялся с ней на людях еще до казни Анны. Поэтому никто не удивился, что на следующий день после казни своей предыдущей жены, Генрих VIII и Джейн Сеймур тайно обручились, а спустя 10 дней обвенчались в часовне Уайтхолла. Вскоре девушку официально провозгласили королевой Англии, но не короновали: монарх хотел сначала убедиться, что его новая жена не бесплодна. Через 9 месяцев Джейн объявила мужу о своей беременности. Его восторгу не было предела: он окружил супругу вниманием и потакал всем ее капризам. Он даже присвоил ее брату высокий пост. В 1537 году Джейн Сеймур исполнила заветное желание Генриха и подарила ему долгожданного сына-наследника — будущего короля Эдуарда V.

Счастье монарха было недолгим. Через несколько дней состояние его жены ухудшилось, и очень скоро она умерла от родильной горячки. Позднее Генрих VIII признавался, что Джейн была его самой любимой супругой, поэтому перед смертью король завещал похоронить себя рядом с ней.

4-я жена — Анна Клевская. Сначала Генрих влюбился в ее портрет

После смерти третьей жены у короля стало портиться физическое и душевное здоровье. Его начали одолевать паранойя и серьезная эмоциональная нестабильность. Кроме того, ранее король повредил ногу на охоте, и в какой-то момент в рану попала инфекция, распространение которой не смогли приостановить врачи. С тех пор рана превратилась в незаживающую язву. Все это вызвало серьезные перемены в характере короля, и у него стали проявляться тиранические черты. Тем не менее Генрих не хотел коротать свой век в одиночестве и снова решил жениться. К тому же этого требовала политическая ситуация. Четвертой женой короля стала представительница древнего аристократического немецкого дома Анна Клевская. Если верить легенде, то Генрих был очень впечатлен портретом Анны, но при личной встрече был сильно разочарован внешностью будущей жены. В разговоре со своим первым советником Генрих назвал Клевскую «здоровенной фламандской кобылой» и сказал, что он ее совсем не любит. Вдобавок ко всему Анна не знала ни слова по-английски.

Их брак продлился всего 7 месяцев, и, по словам монарха, он так и не вступил с ней в интимные отношения. Формальным поводом для аннулирования брака стал тот факт, что ранее Анна уже была помолвлена с неким герцогом. Правда, бывшая супруга Генриха все-таки осталась в Англии, ей даже было назначено достойное содержание и присуждено неофициальное звание «любимой сестры короля». После развода она сохранила дружеские отношения с монархом и стала свидетельницей на его шестой свадьбе. Анна Клевская пережила Генриха на 10 лет и была похоронена в Вестминстерском аббатстве.

5-я жена — Екатерина Говард. Самая страстная любовь короля

В свои 49 лет король все еще жаждал любви, которую он нашел в лице двоюродной сестры Анны Болейн — Екатерине Говард. Она была племянницей влиятельного герцога Норфолка и фрейлиной Анны Клевской. Увидев юную Екатерину, Генрих страстно влюбился в нее, и вскоре они сыграли свадьбу. После этого монарх как будто помолодел на несколько лет и даже возобновил балы и турниры при дворе, к которым ранее потерял инетерс. Молодая супруга короля была очень доброй и простодушной, Генрих называл ее «розой без шипов». Однако вскоре Екатерина начала терять расположение мужа, так как была очень неосторожна в своих поступках. Она сделала своего бывшего жениха личным секретарем, а потом завела интрижку с пажом Генриха VIII. К тому времени у нее уже появились тайные недоброжелатели при дворе, и вскоре королю сообщили о неверности жены. Правда, вместо гнева он начал рыдать и жаловаться, что судьба не подарила ему счастливой семейной жизни. Так или иначе, за измену Екатерина Говард была приговорена к смертной казни. Вскоре ее публично обезглавили и похоронили рядом с Анной Болейн.

6-я и последняя жена Генриха XVIII — Екатерина Парр

На момент знакомства с Генрихом Екатерине Парр было уже 30 и она успела дважды овдоветь. Король предложил женщине стать его утешением в старости, так как она отличалась добрым нравом и спокойствием. Очень скоро пара сыграла свадьбу в Виндзоре. С первых же дней супружеской жизни Екатерина окружила уже немолодого и болеющего мужа заботой и теплотой, которых ему так не хватало. Так что можно сказать, что Генрих наконец-то нашел свое семейное счастье. Кроме того, новая супруга быстро нашла общий язык с дочерью короля принцессой Елизаветой и наследником престола принцем Эдуардом. Однако в какой-то момент здоровье короля сильно ухудшилось, он сильно растолстел и уже не мог полноценно управлять государством. Также он стал очень подозрительным, ему везде мерещился заговор. Этим воспользовались его приближенные, которые начали плести вокруг Екатерины ингриги. Несколько раз Генрих принимал решение об аресте жены, и она была буквально на краю гибели. От печальной участи женщину спасла скоропостижная гибель короля. Меньше чем через полгода вдовствующая королева обвенчалась с бароном Томасом Сеймуром, а на престол взошел сын Генриха VIII Эдуард VI.