50+ насыщенных книг, которые не оставят времени на осеннюю хандру
Лето закончилось целый месяц назад, а в это все еще сложно поверить. И где искать хорошее настроение, если не хватает тепла и солнца? Лучше всего помогут книги, в которые заныриваешь, словно в омут, с головой, и они настолько затягивают, что времени хандрить просто не остается.
Мы в AdMe.ru считаем, что и добрая, и остросюжетная, и даже мистическая книга способна вывести из состояния грустного осеннего тюленчика, если она насыщена сюжетными поворотами. Поэтому демонстрируем вам лучшие произведения, которые спасут от тоски по летним денькам.
- Кевин Кван. Безумно богатые азиаты
- Арчибальд Кронин. Цитадель
- Томас Харди. Взор синих глаз
- Эрик-Эмманюэль Шмитт. Ночь огня. Дети Ноя
- Эми С. Фостер. Когда уходит Осень
- Сара Уинман. Когда бог был кроликом
- Маркус Зусак. Глиняный мост
- Стэф Джаггер. Жизнь прекрасна: 50/50
- Нэнси Фармер. Дом скорпиона
- Диана Уинн Джонс. Миры Крестоманси
- Давид Фонкинос. Нежность
- Майкл Финкель. Я ем тишину ложками
- Диана Сеттерфилд. Пока течет река
- Ирина Летягина. Год, в котором не было лета
- Серена Валентино. Всех прекрасней. История Королевы
- Ребекка Куанг. Опиумная война
- Керстин Гир. Замок в облаках
- Ольга Котрус. Город, который меня съел
- Редгрейн Лебовски. Кости и Звездная пыль
- Кеннет Оппель. Небесный охотник
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Джулия Бертанья. Водный мир
- Иэн Макьюэн. На берегу
- Михаэль Энде. Пунш желаний
- Сара Эдисон Аллен. Бегущая за луной
- Давид Фонкинос. Мне лучше
- Ричард Руссо. Эмпайр Фоллз
- Анна-Лена Лаурен. У них что-то с головой, у этих русских
- Ёко Тавада. Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов
- Клайв С. Льюис. Пока мы лиц не обрели
- Петр Бормор. Игры демиургов
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Евгения Спащенко. Кейптаун, которого нет
- Кристина Люненс. Сaging skies
- Харуки Мураками. Хроники Заводной Птицы
- Брюс Кэмерон. Путешествие хорошего пса
- Мустай Карим. Радость нашего дома. Таганок
- Иван Кальберак. Венеция не в Италии
- Мартен Паж. Как я стал идиотом
- Питер Уоттс. Ложная слепота
- Нил Гейман. Вид с дешевых мест
- Наоми Новик. Чаща
- Лусия Берлин. Руководство для домработниц
- Роберт О’Брайен. Z — значит Захария
- Чингиз Айтматов. И дольше века длится день
- Павел Крусанов. Яснослышащий
- Дженди Нельсон. Я подарю тебе солнце
- Эми Кауфман, Джей Кристофф. Иллюминэ
- Крис Грабенстейн. Библиотечная олимпиада мистера Лимончелло
- Элисон Гудман. Клуб «Темные времена»
- Мэгги Стивотер. Воронята
- Кристель Дабо. Сквозь зеркала. Обрученные холодом
- Джонатан Страуд. Агентство «Локвуд и компания»
- Бетти Смит. Дерево растет в Бруклине
А какие книги стали для вас личным порталом в мир, где нет времени на то, чтобы даже подумать об осенней депрессии?
Фото на превью Jojo Rabbit / Fox Searchlight Pictures