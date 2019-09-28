50+ насыщенных книг, которые не оставят времени на осеннюю хандру

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Лето закончилось целый месяц назад, а в это все еще сложно поверить. И где искать хорошее настроение, если не хватает тепла и солнца? Лучше всего помогут книги, в которые заныриваешь, словно в омут, с головой, и они настолько затягивают, что времени хандрить просто не остается.

Мы в AdMe.ru считаем, что и добрая, и остросюжетная, и даже мистическая книга способна вывести из состояния грустного осеннего тюленчика, если она насыщена сюжетными поворотами. Поэтому демонстрируем вам лучшие произведения, которые спасут от тоски по летним денькам.

А какие книги стали для вас личным порталом в мир, где нет времени на то, чтобы даже подумать об осенней депрессии?

Фото на превью Jojo Rabbit / Fox Searchlight Pictures

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