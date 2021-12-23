50+ небанальных идей, чем занять себя и детей на новогодних каникулах

Новогодние праздники нужны для того, чтобы отдохнуть, зарядиться хорошим настроением и укрепить те связи, которые делают вас счастливее и лучше.

Редакция AdMe.ru прошерстила интернет в поисках идей, которые помогут вам сделать это, а заодно наполнят эти дни приятными воспоминаниями. А детей займут чем-то еще, кроме созерцания светящихся экранов.

Чтобы хорошо отдохнуть

Принять расслабляющую ванну с ароматом хвои или сходить в сауну.

Приготовить согревающий напиток по своему вкусу, например горячий шоколад по старинному рецепту. Все, что для него нужно, — это 60 г горького шоколада, 4 стакана молока, треть стакана сахара, ваниль, щепотка соли и мини-зефир или взбитые сливки для украшения.

Найти время побыть в одиночестве и заняться тем, что нравится. Или поразмышлять над тем, что вы хотите от жизни дальше. Вот здесь и здесь можно найти такие вопросы для того, чтобы немного покопаться в себе.

Попробовать медитацию.

Составить список желаний или перечень подарков, которые вы бы хотели получить на Новый год, а при необходимости стать самому себе (или самой себе) Дедом Морозом.

Хоть 1–2 дня отдохнуть от интернета и вспомнить, чем вы любили заниматься раньше.

Собрать пазл, почитать или просто полюбоваться видом за окном и мерцанием гирлянд.

Сделать себе новогодний маникюр.

Чтобы проникнуться духом праздника

Заложить семейную традицию. В Дании, например, перед Рождеством ежедневно зажигают свечи календерис, на которых есть 24 деления. Таким образом датчане отсчитывают дни до Рождества. Чем меньше остается огарок свечи, тем ближе праздник. Можно также с помощью такого «таймера» отсчитывать 3, 5, 7 дней до Нового года или до Рождества. Сопровождая зажигание такой свечи совместным чаепитием, вы внесете немного магии и уюта в свои вечера.

Сделать доброе дело: положить в почтовый ящик одинокой соседки открытку, угостить коллег домашней выпечкой, отдать ненужные вещи тем, кто в них нуждается, или хотя бы оставить добрый комментарий под постом, который опубликовал ваш бывший одноклассник.

Составить собственный новогодний плейлист. Идеи для него можно найти в списке лучших рождественских песен.

Устроить вечер настольных игр. В Италии в канун Рождества всей семьей играют в томболу — аналог русского лото. Те, кто выиграл — в первую очередь дети, — получают небольшие призы.

Порадовать себя обновкой. Исландцы, например, в обязательном порядке покупают на Рождество новые вещи себе и детям. Правда, это связано с необычным старинным поверьем, что того, у кого нет теплых вещей на зиму, может навестить и съесть мифологический Йольский кот.

Потратить немного больше времени, чем обычно, на упаковку подарков. Сделайте их индивидуальными и личными. Можно подключить к этому делу всю семью или сделать это с чашкой любимого напитка под теплый новогодний фильм.

Сходить на кулинарный мастер-класс или, наоборот, остаться дома и испечь праздничное печенье или пряничный домик.

Ежегодно готовить и пробовать хотя бы одно новое новогоднее или рождественское блюдо. Можно приготовить панеттоне — итальянский рождественский кулич — или ароматные пряники с орехами панфорте — последние можно готовить даже за несколько недель до праздника. Здесь, например, можно найти 13 традиционных рождественских сладостей из Италии, а здесь вдохновиться праздничными десертами из других стран.

Поехать полюбоваться главной елкой в вашем или соседнем городе.

Посетить рождественскую ярмарку, покататься на каруселях, как в детстве, или просто проникнуться новогодней атмосферой.

Чтобы встряхнуться после новогоднего застолья

Покататься на коньках, лыжах, санках или тюбинге.

Сходить в караоке-бар или устроить его дома на радость соседям.

Посетить необычное для себя место — будь то оперный театр или матч по хоккею.

Провести ночь в отеле из льда или в заснеженной хижине.

Покататься по снегу на лошадях или в собачьей упряжке.

Просто не спеша погулять по парку или лесу и сделать несколько красивых фото.

Освоить навык, который полезен всегда: сходить на курс по самообороне или выбрать боевое искусство по душе.

Попробовать новое хобби — будь то вязание, оригами, спелеология (изучение пещер), альпинизм или игра на музыкальном инструменте.

Пойти на роллердром. Это развлечение кажется не совсем новогодним, но именно так — на роликах, останавливая движение автомобилей по всему городу, — едут на рождественскую службу в Каракасе, Венесуэла.

Чтобы стать счастливее

Обменяться с друзьями или близкими самыми глупыми и несуразными подарками — от таких презентов ни у кого никакой зависти, обиды или разочарования не будет, зато немного веселья обеспечено.

Поиграть с детьми в снежки, слепить снеговика и попробовать поймать снежинку языком.

Если вы давно хотели этого, взять домашнее животное — c улицы или у заводчика.

Попробовать научиться жонглировать, например, по этому видео — самому или вместе с детьми.

Составить свой финансовый бюджет и постараться придерживаться его.

Начать вести дневник — согласно исследованиям, это может сделать вас не только счастливее, но и укрепить ваше здоровье.

Повесить на ветку у дома или в парке угощение для птиц.

Чтобы занять детей

Вручить им раскраски на новогоднюю тему. Шаблоны таких картинок можно найти, например, здесь.

Сделать с ними новогодние маски и устроить забавную фотосессию. Нужно лишь несколько белых бумажных тарелок, цветной картон, ножницы, палочки для мороженого, белые помпоны или ватные шарики — и красочные маски снеговика и Санта-Клауса будут радовать ваших детей.

Если на улице слякоть, можно поиграть в снежки дома. Как сделать их, показано, например, здесь.

Устроить детям сон под новогодней елкой. Для нас это покажется банальностью, а многие дети воспримут идею с восторгом. Все, что понадобится, — пара спальных мешков или матрасов, нарядная праздничная пижама и яркие новогодние носки — и можно засыпать под мерцание новогодних огней.

Сделать украшения из старых новогодних открыток, например колокольчики или елку. Также из надоевших открыток можно сделать новогодние украшения для интерьера, как здесь, или симпатичные бирки для новогодних подарков. Вам нужны лишь толстые яркие нитки, ножницы и дырокол.

Сделать «снежного ангела» дома — просто пусть ребенок ляжет на пол и раскинет руки, а вы украсьте его вокруг светящимися гирляндами. Не забудьте запечатлеть результат на фото.

Рассмотреть вместе с ребенком снежинки под увеличительным стеклом. Достаточно во время снегопада вынести кусок картона минут на 10, чтобы он охладился, а потом подставить его под снег. Поймав несколько снежинок на картонку, можно спрятаться под козырек двери и любоваться ими через лупу.

Устроить театр теней или достать из закромов диафильмы.

Если к вашему ребенку пришли друзья, можно порадовать их, устроив охоту за леденцами. Просто развесьте леденцы-трости по всему дому на ручки ящиков, корзины для игрушек и в другие неожиданные места и отправьте детей на их поиски.

Поставить ребенку в комнату мини-елочку и разрешить украсить по своему вкусу.

Дарить ребенку каждый год по 1 красивой игрушке на эту елку, чтобы к 18 годам у него было уже 18 украшений, с каждым из которых связаны теплые воспоминания.

Если у вас есть свободное время или ваши дети уже достаточно взрослые, чтобы делать сложные поделки самостоятельно, можно заняться построением целой рождественской деревни, а потом подсветить дома светодиодными гирляндами. Идеи для вдохновения можно найти тут, а шаблоны домов из бумаги — тут.

Чтобы укрепить связи с теми, кто вам дорог

Почитать и обсудить вместе с ребенком книгу о Рождестве или Новом годе. Если вы и так читаете вместе, выберите что-то необычное — сборник стихов о зиме, классический роман — и сделайте это новогодней традицией.

Связаться с другом или подругой из другого города, которых давно не видели, и договориться о встрече.

Повесить на елку украшение со своей любимой семейной фотографией и годом, в который был снят снимок. Можно самостоятельно наклеить ее на деревянную круглую плашку, как здесь, или заказать готовый шар с вашим фото. Добавляя каждый год по одному такому украшению, можно выстроить целую фотоисторию вашей семьи.

Попробовать узнать родословную своей семьи и вместе с детьми, ребенком или супругом составить генеалогическое древо.

Сделать семейную новогоднюю открытку. Найдите место в доме с интересным фоном, нарядитесь в красивую одежду. Чтобы фото получилось удачно, избегайте выражения одинаковых эмоций и не пытайтесь вымучивать из себя улыбку. Пусть эмоции будут разными. К примеру, на рождественском фото, которое недавно опубликовали Кейт Миддлтон и принц Уильям, эмоции постепенно усиливаются : маленькая Шарлотта едва улыбается, мальчики более эмоциональны, а герцогиня Кэтрин прямо светится лучезарной улыбкой. Второй секрет успешного фото: поместить в правый верхний угол тех, на ком вы хотите заострить свое внимание, в левый верхний угол и правый нижний угол — всех остальных, а нижний левый угол оставить для предметов, не имеющих важного значения. И последний секрет: следить, чтобы все были объединены в одну группу. К примеру, Джордж, хоть и сидит в некотором отдалении от остальных, все-таки ощущается частью семьи благодаря тому, что Кейт обняла его своей рукой.

: маленькая Шарлотта едва улыбается, мальчики более эмоциональны, а герцогиня Кэтрин прямо светится лучезарной улыбкой. Второй секрет успешного фото: поместить в правый верхний угол тех, на ком вы хотите заострить свое внимание, в левый верхний угол и правый нижний угол — всех остальных, а нижний левый угол оставить для предметов, не имеющих важного значения. И последний секрет: следить, чтобы все были объединены в одну группу. К примеру, Джордж, хоть и сидит в некотором отдалении от остальных, все-таки ощущается частью семьи благодаря тому, что Кейт обняла его своей рукой. А если вы не любите фотографироваться, вместо скучной растиражированной открытки можно подарить близким открытку с вашими питомцами. Она наверняка порадует и вас, и их.

Как вы обычно проводите новогодние праздники? Есть ли у вас традиции, которые свято блюдете из года в год?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.