50 бесплатных сервисов, которые помогут изменить каждый кусочек жизни
Если вы всегда хотели изменить свою жизнь, но не знали, с чего начать, или у вас не всегда получалось доводить задуманное до конца — у нас для вас хорошие новости.
AdMe.ru собрал целых 50 бесплатных сервисов и приложений, которые помогут легко разложить по полочкам каждый аспект вашей жизни.
Цели и привычки
- My Mega Plans (Web) — сервис поможет составить иерархию целей, сформировать пути достижения и отследить прогресс.
- Chains (Web, iOS) — мотивация по методу «не разорви цепь». Поможет придерживаться хороших привычек и сломать плохие. С каждым шагом цепь растет, а разорвать ее все труднее.
- Вontbreakthechain (Web) — похожий сервис по типу «цепочки», но минималистичный. Тут есть только календарь.
- 42 Goals (Web) — сервис с очень простым интерфейсом, который поможет настроить цели, отмечать дни и просматривать успехи за месяц, 4 месяца, год.
- Habitica (Web, iOS, Android) — поможет избавиться от дурных наклонностей и достичь поставленных целей. Все представлено в виде игры, где предстоит «развивать» персонажа, выполняя задачи из реальной жизни.
- SmartProgress (Web) — почти что социальная сеть, которая объединяет людей с похожими целями. Вступайте в группы, обменивайтесь методами и результатами достижения.
- Tripsy (iOS) — приложение для планирования путешествий. Удобно хранить данные о билетах и адресах. Есть рекомендации по маршрутам и полезные подсказки.
- Habit (iOS) — тут можно выбрать любую привычку, установить регулярность и написать мотивационное послание самому себе, а прогресс отследить на графике.
- Kwit (iOS, Android) — для тех, кто хочет бросить курить, но никак не получается. Продуманная система с геймификацией поможет бросить привычку быстро и безболезненно.
Питание и спорт
- Runtastic Balance (iOS, Android) — берет под контроль заботу о рационе, составляет график питания и позволяет наблюдать за прогрессом.
- Calorie Сounter and Food Diart (iOS, Android) — для ведения дневника похудения. Умеет считывать данные активности с браслетов, GPS и других приложений по активности.
- Zero (iOS) — трекер интервального голодания, который поможет похудеть и свести к минимуму лишние перекусы и вечернее переедание.
- Simply Yoga (iOS, Android) — приложение для тех, кто хотел заняться йогой, но не знает как. Познакомит с 60 позами и позволит создать собственную тренировку.
- Two Foods (Web) — сервис, который поможет быстро сравнить два любых продукта и узнать их калорийность, количество жиров, белков и углеводов в них.
- Human (iOS, Android) — трекер активности, который будет ежедневно вдохновлять вас двигаться как минимум 30 минут день.
- HIIT Me Workout (iOS, Android) — фитнес-приложение, которое, в отличие от остальных, умеет подбирать музыку для тренировки из вашего плей-листа.
Тайм-менеджмент
- Timeneye (Web, iOS, Android) — помогает отследить, на что вы тратите свое время (от работы до хобби). Умеет синхронизироваться с любым календарем. Со временем узнает ваши привычки и поможет составлять личный распорядок дня.
- Cozi Family Organizer (iOS, Android) — поможет составить расписание для всех семейных дел и уделить время каждому члену семьи.
- Forest (Web, iOS, Android) — поможет удерживать внимание на важных вещах. Когда вы соберетесь заняться каким-то делом, установите таймер, и дерево начнет «прорастать». Если выключить приложение до истечения времени — дерево «умрет». Придерживайтесь своих целей, «выращивайте» свой лес и зарабатывайте монеты, которые можно потратить на посадку деревьев в реальной жизни.
- SortMyBox (Web) — если вы пользуетесь Dropbox, то это приложение поможет разложить по папкам все документы и файлы, чтобы их легко было найти.
- IFTTT (Web, iOS, Android) — помогает связать выполнение одного действия с другим. Например, если вы публикуете фото в инстаграме, то это же фото публикуется в твиттере. Если погода изменится на «дождь», вы получите уведомление. Так, приложение экономит несколько ценных минут, которые превратятся в часы в конце недели.
- Leave Me Alone (Web) — поможет отписаться от бесполезных рассылок и спама, тем самым сэкономить ваше время и нервы.
- RescueTime (Web) — анализирует ваши ежедневные привычки и продуктивность и помогает найти идеальный баланс между работой и личной жизнью.
- Hours (Web, iOS) — для учета рабочего времени. Поможет узнать, сколько и на что уходит драгоценных часов в течение рабочего дня.
Научиться новому
- Memrise (Web, iOS, Android) — для тех, кто хочет пополнить словарный запас любого языка, но лень сидеть и зубрить. При помощи геймификации поможет легко запомнить сотни слов, вы будете тратить 10–15 минут на сессию.
- Elevate (iOS, Android) — сочетает в себе 40+ игр, помогающих прокачать навыки письма, умения говорить, быстро читать, считать и запоминать. Сначала сервис выявляет ваши слабые стороны, а потом подбирает 3 игры, которые помогут над ними поработать.
- Udemy (Web, iOS, Android) — 35 000 онлайн-курсов, среди которых есть много бесплатных. Здесь вы можете овладеть новым навыком или подтянуть знания по какому-либо предмету.
- Лекториум (Web) — образовательные курсы, подготовленные ведущими вузами России. Много видеороликов, интересных заданий и живое общение с преподавателями.
- Alison (Web) — бесплатные курсы по управлению бизнесом, экономике, языкам, финансам, здоровью и персональному развитию.
Разобраться с финансами
- Zenmoney (Web, iOS, Android) — для тех, кто хочет вести учет расходов, но забывает записывать каждую трату. Умеет распознавать банковские СМС, подключаться к мобильному банку и ведет весь учет расходов за вас, а потом выдает статистику, что и куда уходит. При этом все данные подключений к банкам и тексты СМС хранятся только на устройстве пользователя.
- CoinKeeper (Web, iOS, Android) — простой личный менеджер, который поможет учитывать расходы, контролировать бюджет и ставить финансовые цели.
- Spendee (Web, iOS, Android) — автоматически анализирует доходы и расходы, а также дает полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться деньгами.
- GMoney (iOS) — конвертер валют с дополненной реальностью. Чтобы узнать эквивалент в другой валюте, просто наведите камеру смартфона на купюру. Также умеет считать и произносить вслух достоинство купюр, что полезно для людей с плохим зрением.
- Монитор счетов (iOS) — простое и удобное приложение, которое поможет не пропускать регулярные платежи.
Разобраться в себе и повысить настроение
- Pacifica (iOS, Android) — помогает отслеживать настроение и при помощи поведенческой терапии учит смотреть на вещи по-другому. Знакомит с медитативными техниками и дыхательными упражнениями.
- Alarmy (iOS, Android) — будильник, который невозможно выключить, пока вы не сделаете то, что он просит. Жестко, но помогает придерживаться режима сна и не поддаваться искушению перевести будильник.
- Kyō (iOS) — задает вопросы, над которыми стоит подумать. Приложение может спросить вас о чем-то во время прогулки, занятия в тренажерном зале, мытья посуды или по дороге на работу. Подумайте и запишите свои мысли.
- Track Your Happiness (iOS) — приложение от исследователей из Гарварда, которое отправляет вам вопросы в течение дня. Ответы помогут сформировать подробный отчет о «счастье»: вы сможете понять, когда и где вы чувствуете себя лучше.
- Happify (Web, iOS, Android) — сначала выяснит уровень счастья, а потом, если он низкий, выдаст серию игр и заданий, которые помогут изменить мышление, побороть стресс и сосредоточиться на позитивных вещах в вашей жизни.
- My Gratitude Journal (iOS) — поможет отслеживать 5 вещей, за которые вы благодарны каждый день. Приложение присылает уведомления и дает награды, которые помогут ценить мелочи жизни.
- SuperBetter (iOS, Android) — учит быть сильным, мотивированным и оптимистичным даже во время неприятностей. Тут вы сами становитесь героем, прокачиваете свои навыки и отслеживаете повседневную деятельность, постепенно становясь супергероем.
- Daylio (iOS, Android) — отслеживает настроение, уровень счастья и деятельность, а затем выдает календарь и статистику, чтобы помочь вам понять, какие привычки делают вас несчастным.
- Calm (iOS, Android) — позволяет подобрать медитацию по времени и типу конкретно для вас. Все организовано по категориям, которые помогают справляться с беспокойством, проблемами в отношениях, расфокусировкой и бессонницей.
- Insight Timer (iOS, Android) — более 7 000 бесплатных медитаций от 1 500 учителей и 1 000 бесплатных музыкальных треков на выбор. Также тут есть группы, где люди делятся своим опытом и советами.
- Stop, Breath & Think (iOS, Android) — для тех, кто хочет следить за своим самочувствием в течение дня. Дает индивидуальный список медитаций, которые призваны помочь преодолеть стрессовые периоды. Приложение выиграло награду 2017 Webby People’s Voice Award как лучшее приложение для здоровья.
Остальное
- AllCalc (Web) — вся ваша жизнь в цифрах. Посчитает, на сколько миллиметров у вас выросли ногти на руках, сколько вы потеряли нервных клеток, сколько раз кликнули мышкой, и многое другое. А еще тут есть калькулятор роста будущего ребенка.
- XMind (Web, iOS, Android) — инструмент для создания карты мыслей. Подходящий способ составить план на будущее, структурировать свои мысли и дела.
- Think Dirty (iOS, Android) — дает индивидуальные рекомендации по косметическому уходу. Вы сканируете штрих-код продукта, а приложение делится информацией о вредных ингредиентах в его составе и предлагает альтернативы, если нужно. Также поможет расшифровать состав средства на понятном языке.
- Pill in Trip (Web) — позволяет узнать, как называется такое же или аналогичное по составу лекарство в другой стране. Полезно, если находитесь в поездке.
- Perfect365 (iOS, Android) — приложение автоматически определяет границы губ, размер глаз, овал лица на фото и позволяет изменить цвет теней, толщину стрелок, нанести румяна, сузить/увеличить подбородок и визуально похудеть. Поможет подобрать макияж.
Фото на превью depositphotos, depositphotos