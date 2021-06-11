5 знаменитостей, которые забыли, насколько они богаты

Некоторые знаменитости независимо от того, насколько они популярны и богаты, живут как простые люди. Когда они не находятся в центре внимания, они предпочитают вести более приземленную жизнь, и некоторые из них даже следят за своими расходами точно так же, как и мы.

Мы в AdMe.ru думаем, что можем многому научиться у этих знаменитостей, чей образ жизни доказывает, что между богатыми и бедными людьми не так уж много различий.

1. Билл Гейтс

Один из самых богатых людей в мире — яркий пример человека, ведущего скромную жизнь. Фотография Билла Гейтса, который забыл, что он миллиардер, и просто стоит в очереди за бургером, в считанные минуты разлетелась по всему интернету. И это не единственный случай, когда основатель Microsoft подал окружающим хороший пример. Один из самых влиятельных людей в Кремниевой долине говорит, что он до сих пор сам моет посуду: «Я мою посуду каждый вечер. Претендентов на эту должность достаточно, но мне кажется, что у меня получается лучше».

2. Сара Мишель Геллар

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» хорошо известна своим скромным образом жизни. Несмотря на то что собственный капитал Геллар составляет $ 30 млн, она знает цену каждому доллару и часто совершает покупки по выгодной стоимости. «Низкая цена не значит плохое качество! А еще я всегда вырезаю купоны», — говорит актриса.

3. Маришка Харгитей

Звезда чрезвычайно успешного драматического сериала «Закон и порядок» рассказала, что до того, как она сыграла роль детектива Оливии Бенсон, у нее было очень мало денег. «У меня была просто куча долгов по кредитным картам, — поделилась она и добавила: — Когда ты актер, деньги приходят и уходят, но теперь я научилась контролировать свои расходы. Я не покупаю больше, чем могу себе позволить».

4. Хилари Суэнк

Путешествие звезды фильма «Малышка на миллион» к успеху — одна из самых вдохновляющих историй Голливуда из серии «из грязи в князи». Когда Суэнк была подростком, ее родители развелись, мать не могла позволить себе снять квартиру, и они некоторое время жили в машине. Несмотря на то что Суэнк получила 2 «Оскара» и довольно долгое время находилась в центре внимания публики, она все еще живет относительно скромно. «Мой гардероб — это просто сборная солянка, — говорит актриса. — Совершенно не обязательно носить брендовые вещи, чтобы быть стильной».

5. Королева Елизавета II

Королева Елизавета II известна своим скромным образом жизни. Многочисленные наряды из своего гардероба Ее Величество может надевать более 1 раза. Она пользуется обогревателем, который легко может себе позволить даже ваша бабушка, повторно использует оберточную бумагу и ленты для подарков, а также запретила использовать лампочки мощностью более 40 Вт, чтобы сэкономить на счетах за электричество. «Она бережно обращается с деньгами и всегда следит за расходами. У нее есть сумки, которые она носила в течение 30 или 40 лет и которыми она продолжает пользоваться», — рассказывают инсайдеры из Букингемского дворца.