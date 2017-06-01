5 загадок Древнего Египта, о которых мы не знали

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Вроде бы мы уже все знаем о египетских пирамидах и гробницах. Но наука не стоит на месте, и благодаря современным техническим возможностям совершаются новые поразительные открытия, которые, в свою очередь, приводят к возникновению все новых и новых вопросов.



Мы в AdMe.ru тоже захотели прикоснуться к великим тайнам истории Древнего царства.

1. Потайные комнаты пирамиды Хеопса

В 1993 году с помощью телеуправляемого робота «Упуаут II» в южной вентиляционной шахте пирамиды Хеопса была обнаружена дверца. Дальнейшие исследования показали наличие небольшой комнатки, заканчивающейся еще одной дверцей. Только в 2010 году усовершенствованный робот «Джеди» смог попасть за первую дверцу и обнаружил, что медные ручки с другой стороны оформлены в виде аккуратных петель, а на полу красной охрой нарисованы значки. Более того, несмотря на то, что, по официальным данным, за 9 лет никто не проникал в шахту, в ней появились новые продольные царапины и глубокий надрез на потолке.

2. Каков реальный возраст Великой пирамиды?

Принято считать, что пирамиду достроили в 2540 году до н. э. Однако некоторые ученые ставят эту теорию под сомнения из-за инвентарной стелы, которую нашли в Гизе. Выбитый на ней текст говорит о том, что Хуфу велел не построить, а только отреставрировать сфинкса. К тому же современные исследования показывают, что борозды на его теле — следы осадков, а такой их уровень был в этом месте последний раз 8 тыс. лет назад. Так сколько же тогда лет Великой пирамиде, если сфинкс считается более поздним сооружением, нежели сами пирамиды?

3. Тепловая загадка пирамиды Хеопса

В 2016 году были проведены работы по изучению пирамиды Хеопса методом инфракрасной термографии, и обнаружилось, что у основания Великой пирамиды имеются необъяснимые пустоты. Предполагается, что там может быть пустое пространство или подземный ход. Участки с разными температурами были обнаружены и в верхней части пирамиды. Министерство древностей (Egyptian Ministry of Antiquities) пока не дает никаких комментариев.

4. Технологии строительства пирамид

Химик Жозеф Давидовиц (Joseph Davidovits) утверждает, что блоки пирамид производились непосредственно на месте строительства. Это объясняет, почему в конструкции пирамиды есть блоки весом 70 тонн и почему нет щелей между ними (верхний блок изготавливался сразу над нижним). Но геологи и палеонтологи, изучавшие состав и структуру блоков пирамид, утверждают, что блоки представляют собой обработанные глыбы естественных осадочных отложений, что исключает теорию Давидовица. На данный момент не существует единой гипотезы о том, как и из чего были построены пирамиды.

5. Проклятие гробницы Тутанхамона

Гробница была обнаружена 6 ноября 1922 года Говардом Картером (Howard Carter) и Джорджем Карнарвоном (George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5th Earl of Carnarvon). В ходе изучения гробницы Картер нашел табличку, на которой было предостережение: «над каждым, кто посмеет нарушить покой фараона, смерть раскинет свои крылья», но сам Говард не придал этому значения. О том, что проклятие все-таки работает, заговорили тогда, когда появились новости о смерти 22 человек: 13 участников вскрытия гробницы и 9 их родственников. К 1930 году в живых остался лишь сам Говард Картер. Ученые пытаются объяснить проклятие фараона ядом, который жрецы нанесли на стены гробницы и сам саркофаг, но научных подтверждений эта теория так и не получила.