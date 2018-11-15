5 задач для мастеров спорта по шевелению мозгами

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Разгадывать задачи — занятие не только увлекательное, но и полезное, ведь таким образом вы «разминаете» мозг и тренируете гибкость мышления. Проверьте силу своей логики, ответив на загадки, которые совсем не назовешь легкими.

AdMe.ru предлагает пошевелить извилинами, а если какие-то задачи окажутся вам не по зубам, в конце статьи вас ждут ответы на каждую из них.

1. Начнем с простого, чтобы размяться

2. Теперь немного усложним

3. Теперь придется хорошенько подумать

4. Включаем логику: почему арестовали мужа?

Пара отправилась на остров в свой медовый месяц. Муж вернулся домой один, потому что его жена утонула на прогулке по морю. Полиция связалась с турагентством, через которое супруг забронировал поездку, и арестовала того за убийство жены.

Как полицейский узнал, что это сделал муж?

5. Подключаем внимательность, дедукцию и шевелим извилинами

Локкин — преступник, которого уже неоднократно задерживали полицейские. Утром в его квартире нашли труп: человек, согласно заключению экспертов, был задушен. Инспектор Клод сразу же вызвал Локкина на допрос. — Я категорически отрицаю тот факт, что имею хоть какое-то отношение к этому убийству! — заявил Локкин.

— А откуда вы знаете, что кто-то мертв? — спросил инспектор.

— Дело в том, что вечером я проходил мимо своей квартиры и решил для начала заглянуть в замочную скважину. Увидев, что у меня дома лежит мертвый человек, я убежал прочь. Несмотря на это, инспектор приказал арестовать его за убийство.

Как инспектор понял, что Локкин обманывает его?

Ответы:

1. Футбол. Это единственный вид спорта из списка, для игры в который ничего не нужно держать в руках. 2. 5. 3. Правильный ответ - № 1.

Фактически семейное положение Маши не имеет отношения к ответу. Если она замужем, то человек в браке смотрит на человека вне его (Маша смотрит на Пашу). А если нет, то все равно человек в браке смотрит на человека вне его (Саша смотрит на Машу). Для удобства можно обозначить «смотреть» значком «>», тогда:

Саша > Маша > Паша,

или

Женатый > Неизвестный > Неженатый Замените "неизвестный" на "в браке" или "не в браке", и в любом случае станет очевидно, что человек в браке смотрит на человека вне его. 4. Турагент рассказал, что для своей жены муж забронировал билет только в один конец. 5. Замочная скважина на двери устроена таким образом, что подглядеть в нее можно только правым глазом. А у преступника на правом глазу повязка, которая указывает на то, что он видит только левым.

Какая загадка показалась вам самой сложной?