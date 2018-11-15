5 задач для мастеров спорта по шевелению мозгами
Разгадывать задачи — занятие не только увлекательное, но и полезное, ведь таким образом вы «разминаете» мозг и тренируете гибкость мышления. Проверьте силу своей логики, ответив на загадки, которые совсем не назовешь легкими.
AdMe.ru предлагает пошевелить извилинами, а если какие-то задачи окажутся вам не по зубам, в конце статьи вас ждут ответы на каждую из них.
1. Начнем с простого, чтобы размяться
2. Теперь немного усложним
3. Теперь придется хорошенько подумать
4. Включаем логику: почему арестовали мужа?
Пара отправилась на остров в свой медовый месяц. Муж вернулся домой один, потому что его жена утонула на прогулке по морю. Полиция связалась с турагентством, через которое супруг забронировал поездку, и арестовала того за убийство жены.
Как полицейский узнал, что это сделал муж?
5. Подключаем внимательность, дедукцию и шевелим извилинами
Локкин — преступник, которого уже неоднократно задерживали полицейские. Утром в его квартире нашли труп: человек, согласно заключению экспертов, был задушен. Инспектор Клод сразу же вызвал Локкина на допрос.
— Я категорически отрицаю тот факт, что имею хоть какое-то отношение к этому убийству! — заявил Локкин.
— А откуда вы знаете, что кто-то мертв? — спросил инспектор.
— Дело в том, что вечером я проходил мимо своей квартиры и решил для начала заглянуть в замочную скважину. Увидев, что у меня дома лежит мертвый человек, я убежал прочь.
Несмотря на это, инспектор приказал арестовать его за убийство.
Как инспектор понял, что Локкин обманывает его?
Ответы:
1. Футбол. Это единственный вид спорта из списка, для игры в который ничего не нужно держать в руках.
2. 5.
3. Правильный ответ - № 1.
Фактически семейное положение Маши не имеет отношения к ответу. Если она замужем, то человек в браке смотрит на человека вне его (Маша смотрит на Пашу). А если нет, то все равно человек в браке смотрит на человека вне его (Саша смотрит на Машу).
Для удобства можно обозначить «смотреть» значком «>», тогда:
Саша > Маша > Паша,
или
Женатый > Неизвестный > Неженатый
Замените "неизвестный" на "в браке" или "не в браке", и в любом случае станет очевидно, что человек в браке смотрит на человека вне его.
4. Турагент рассказал, что для своей жены муж забронировал билет только в один конец.
5. Замочная скважина на двери устроена таким образом, что подглядеть в нее можно только правым глазом. А у преступника на правом глазу повязка, которая указывает на то, что он видит только левым.
Какая загадка показалась вам самой сложной?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru