5 вошедших в историю расследований, которые разворачивались по небанальным сценариям

48 3 63 17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несколько дней назад Рени Дженсен из Нью-Джерси обнаружила на своем крыльце странную игрушку. Это была мягкая фигурка клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Рот куклы был вымазан красной краской, а на лбу кто-то написал странный шифр. Женщина решила обратиться в полицию на случай, если тот, кто подбросил вещицу, задумал нечто большее, чем безобидный розыгрыш. Прибывшие офицеры, как это ни странно, не захотели прикасаться к фигурке и посоветовали Рени избавиться от нее. Женщина сожгла клоуна. Никаких пугающих событий после этого не произошло. Видимо, кто-то решил над ней подшутить в преддверии выхода фильма «Оно-2», повествующего о Пеннивайзе.

В этом случае полицейские повели себя максимально отстраненно. Но, возможно, если бы они решили провести расследование, оно вошло бы в историю, как и эти 5 громких дел, о которых стало известно AdMe.ru.

Шифры Рикки Маккормика

Рикки Маккормику был 41 год, когда он скончался. Тело Рикки нашли на кукурузном поле в 15 милях от его дома. Изначально полицейские не подумали, что смерть была насильственной. Они не видели в преступлении мотива. Но агенты ФБР оказались другого мнения и предположили, что Маккормика все-таки убили. При осмотре вещей жертвы судмедэксперты обнаружили 2 странные записки, содержащие набор букв, цифр и скобок. После опроса семьи жертвы стражи порядка пришли к выводу, что этим кодом потерпевший пользовался с детства и, возможно, на этот раз зашифровал с его помощью информацию о своем убийце. Профессиональные криптоаналитики не смогли прочитать послания. Тогда представители ФБР создали отдельную страницу в сети для того, чтобы любой желающий мог отправить туда свою версию расшифровки кода. Письма от энтузиастов посыпались как из рога изобилия, но толку от них не было никакого. Продолжение история получила в 2012 году, когда члены семьи Рикки рассказали журналистам, что были неправильно поняты следователями. Они не говорили им о секретном коде, а сказали лишь, что Рикки любил в задумчивости писать ерунду на клочках бумаги (возможно, так же, как и мы рисуем в блокноте завитушки, когда говорим по телефону). Это откровение означает, что все теории и догадки, появившиеся за без малого 20 лет расследования, могут оказаться пустышками. А если учесть, что у Рикки были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых он был завсегдатаем в местном госпитале, можно предположить, что верной была именно первоначальная версия полицейских о ненасильственной смерти.

«Проклятье» гор Осейдж

В мае 1921 года в горном ущелье Осейдж на севере Оклахомы было найдено тело индейской женщины по имени Анна Браун. Полицейские думали, что с ней произошел несчастный случай, пока не заметили пулевое ранение на теле. Как оказалось, это было началом страшных событий. Вскоре погибла вся семья девушки: мать и две сестры. А за следующие несколько месяцев скончалось и исчезло около 20 человек, проживавших в той же местности, что и Анна. Ожидаемо суеверные местные жители начали говорить о злых духах и проклятиях. Менее же впечатлительные селяне с подозрением стали поглядывать на местного богача Уильяма Хейла. Заметив это, полицейские, которые к тому моменту были близки к отчаянию из-за непрекращающихся убийств в Осейдже, решили проверить фермера. Оказалось, что это он заказал убийства всех погибших, и причиной тому стала жадность. Племянник Уильяма был женат на одной из сестер Анны. Семья девушки обладала солидной земельной территорией. Мужчина решил избавиться от родни, чтобы его племянник смог унаследовать землю. Остальные же жертвы поплатились за то, что разгадали план Хейла. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, но выпустили досрочно в 1947 году. Он прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 88 лет.

Расследование при помощи семян

Денис Джонсон задушили в мае 1992 года. Ее тело обнаружили в лесу недалеко от города Финикс в Аризоне. Рядом с женщиной следователи обнаружили работающий пейджер, зарегистрированный на имя Марка Богана. Полицейские разыскали этого человека. Правда, он отрицал, что расправился с Денис. Он рассказал, что подвозил девушку, но в дороге они повздорили. Она вышла из машины, украв при этом его пейджер. Несмотря на то что следователи были уверены в том, что Боган врет, никаких доказательств его вины не было. Грузовик мужчины, в котором он перевозил Джонсон, осмотрели тщательнейшим образом, но не нашли в нем никаких улик, кроме разве что нескольких граммов семян клена. Именно эта находка и позволила расследованию продвинуться. Оказалось, что дерево, с которого могли осыпаться эти семена, растет на месте преступления. Правда, оно довольно распространено, и, чтобы связать улики с преступлением, полицейским пришлось обратиться к профессору молекулярной генетики из Университета Аризоны. Он провел анализ семян и проб, взятых у указанного дерева, и установил, что ДНК растений идентичны. Это стало решающим доказательством в деле. Богана приговорили к пожизненному заключению, а дело Денис Джонсон стало первым в истории, раскрытым с помощью ДНК растений.

Дело вдовы Ганес

Задачей этого расследования было найти виновника поджога. Однако полицейские, которые всего лишь хотели поймать неизвестного пиромана, не ожидали, какой клубок преступлений им придется распутать. В 1908 году в полицию поступило сообщение о страшном пожаре, произошедшем на ферме вдовы Беллы Ганес. В нем погибло 3 детей женщины. Тело же самой Беллы было невозможно с уверенностью опознать, поэтому личность в данном случае установили по фамильным кольцам, найденным на руках погибшей. Это могла быть история о жутком несчастном случае, если бы не одно но: проверка показала, что ферму подожгли. По подозрению в преступлении задержали некоего Рэя Ламфера, который долгое время помогал Белле по хозяйству, а будучи в подпитии, рассказывал друзьям, как мечтает жениться на вдове. Во время допроса Рэй признался, что совершить поджог его попросила сама хозяйка поместья. Он сообщил также, что найденное на пепелище тело не принадлежит Белле. Сама же вдова сбежала с деньгами и пообещала Рэю скорую встречу и долгую и счастливую жизнь вместе, но по факту просто подставила его. Откуда у Беллы были деньги? Об этом следователям тоже поведал раздосадованный любовник. Оказалось, что Ганес давала в газеты объявления о поиске богатого супруга. Когда мужчины приезжали к ней свататься (разумеется, с приданым), Белла расправлялась с ними, а деньги оставляла себе. У последней жертвы Беллы остался младший брат, который заподозрил неладное и обратился в полицию. Тогда-то женщина и решила подстроить собственную смерть. На участке Ганес в общей сложности было найдено 14 тел, но предполагается, что жертв «черной вдовы» было намного больше. Беллу объявили в розыск, но так и не нашли.

Люди в свинцовых масках

20 августа 1966 года на холме Винтен неподалеку от бразильского города Нитерой были найдены тела 2 мужчин, на глазах у которых лежали маски, вырезанные из листов свинца. Рядом с погибшими нашли записку с путаной инструкцией, которая примерно означала следующее: «16:30 — быть в условленном месте; 18:30 — принять капсулу и защититься металлом, и ожидать сигнала».

Одна из свинцовых масок.

Погибшими оказались радиомеханики Маноэль Перейра да Крус и Мигель Жозе Виана. В их домах были найдены книги по научному спиритизму. Родственники мужчин рассказали, что оба интересовались уфологией и паранормальными явлениями. Примечательно, что специалистам так и не удалось понять причины смерти Круса и Вианы. В ходе расследования отмелись версии об отравлении, ударе молнии и поражении радиацией. Полицейским удалось только установить, что мужчины состояли в каком-то тайном мистическом сообществе, но что это за сообщество, они так и не узнали. Примечательно, что через несколько месяцев всплыла информация: токсикологическая экспертиза, проведенная в ходе расследования, была весьма поверхностной. Это при том, что в записке говорится про некую капсулу, а значит, отравление в данном случае является наиболее весомой версией. Общественность была недовольна ходом дела. Следователям пришлось эксгумировать тела. Судмедэксперты снова провели необходимые анализы, но, к разочарованию всех, кто следил за историей, и на этот раз не обнаружили никаких следов насильственной смерти мужчин. Преступление осталось нераскрытым.