5 вещей, которые нужно сделать как можно быстрее, если вас укусила оса

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Летом все мы находимся под прицелом жала пчел или ос. Укус этих насекомых может нанести крайне серьезный вред здоровью человека. AdMe.ru предостерегает и рассказывает о пяти жизненно важных мерах, которые следует принять в такой ситуации.

Незамедлительно вызовите скорую помощь

Вам или тому, кто находится в этот момент рядом, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в скорую, если вы склонны к аллергическим реакциям или после укуса у вас появился один из этих симптомов: Головокружение

Распухший язык

Высыпания на коже

Затрудненное дыхание

Удалите жало

Это можно сделать пинцетом. Если его не оказалось под рукой, следует провести такую процедуру с помощью ногтей, а также можно соскрести жало плоским предметом, например, краем кредитной карты. Но стоит помнить: во избежание попадания в организм большего количества яда все это нужно делать предельно аккуратно, не сжимая видимую часть жала.

Сделайте холодный компресс

Воспаление и отек после укуса неизбежны, но их можно минимизировать и устранить, приложив к больному месту что-то холодное. Лучше всего подойдет лед, обернутый в ткань, но, если его нет, можно использовать любой металлический предмет.

Обработайте место укуса

Сначала рану следует промыть мыльным раствором, а затем нанести небольшой слой противовоспалительной мази. Вместо нее можно приготовить густой состав из пищевой соды и воды. Отлично подойдут также мед или зубная паста: нанесите одно из средств на рану, накройте кусочком ткани или марли и смойте: мед через час, а пасту через 20–30 минут.

Примите лекарства

Обезболивающие и антигистаминные препараты необходимы, чтобы снять неприятные ощущения и уменьшить аллергическую реакцию. Однако любые таблетки следует принимать, только строго следуя инструкции, а обезболивающие нельзя давать младенцам и маленьким детям.