5 вещей, которые нужно сделать как можно быстрее, если вас укусила оса
Летом все мы находимся под прицелом жала пчел или ос. Укус этих насекомых может нанести крайне серьезный вред здоровью человека.
AdMe.ru предостерегает и рассказывает о пяти жизненно важных мерах, которые следует принять в такой ситуации.
Незамедлительно вызовите скорую помощь
Вам или тому, кто находится в этот момент рядом, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в скорую, если вы склонны к аллергическим реакциям или после укуса у вас появился один из этих симптомов:
- Головокружение
- Распухший язык
- Высыпания на коже
- Затрудненное дыхание
Удалите жало
Это можно сделать пинцетом. Если его не оказалось под рукой, следует провести такую процедуру с помощью ногтей, а также можно соскрести жало плоским предметом, например, краем кредитной карты. Но стоит помнить: во избежание попадания в организм большего количества яда все это нужно делать предельно аккуратно, не сжимая видимую часть жала.
Сделайте холодный компресс
Воспаление и отек после укуса неизбежны, но их можно минимизировать и устранить, приложив к больному месту что-то холодное. Лучше всего подойдет лед, обернутый в ткань, но, если его нет, можно использовать любой металлический предмет.
Обработайте место укуса
Сначала рану следует промыть мыльным раствором, а затем нанести небольшой слой противовоспалительной мази. Вместо нее можно приготовить густой состав из пищевой соды и воды. Отлично подойдут также мед или зубная паста: нанесите одно из средств на рану, накройте кусочком ткани или марли и смойте: мед через час, а пасту через 20–30 минут.
Примите лекарства
Обезболивающие и антигистаминные препараты необходимы, чтобы снять неприятные ощущения и уменьшить аллергическую реакцию. Однако любые таблетки следует принимать, только строго следуя инструкции, а обезболивающие нельзя давать младенцам и маленьким детям.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru