Как подобрать мужской парфюм, если вы совершенно в нем не разбираетесь

5 5

11

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сексологи и социологи опросили несколько сотен женщин и выяснили, что привлекательный мужчина должен пахнуть лесом, морем, фруктами, дорогим вином и... чистотой. Для самих мужчин запах не менее важен, ведь правильно подобранный парфюм создает более яркое впечатление, чем крепкое рукопожатие. Однако выбрать мужской аромат не так просто. Следует учитывать увлечения, образ жизни и особенности характера.

В преддверии мужского праздника AdMe.ru решил выяснить, как выбрать идеально подходящий мужской парфюм, опираясь на характер и увлечения мужчины.

1. Для путешественника

Это тот, кто не может усидеть на одном месте, мечтает посетить далекие страны и побывать во всех музеях мира. А вернувшись из поездки, тут же планирует следующую. Во время путешествий из-за жаркой погоды любой аромат усиливается и быстро выветривается. Поэтому лучший выбор — это легкие цитрусовые ароматы. Armand Basi L'Eau Pour Homme — накрывает свежестью голубого кипариса и лаванды, укрывает в тени бамбуковых листьев и дубового мха и бодрит свежестью лаванды. Он приводит в чувство во время жары и придает сил.

— накрывает свежестью голубого кипариса и лаванды, укрывает в тени бамбуковых листьев и дубового мха и бодрит свежестью лаванды. Он приводит в чувство во время жары и придает сил. Acqua Di Gioia — это настоящая стихия с ощущением разбивающейся о скалы воды, жаром раскаленной лавы и приятным запахом бриза. Подходит динамичным мужчинам.

— это настоящая стихия с ощущением разбивающейся о скалы воды, жаром раскаленной лавы и приятным запахом бриза. Подходит динамичным мужчинам. L’Artisan Batucada — атмосфера зажигательного Рио, когда сердце стучит в ритме самбы, а вокруг яркие костюмы и громкая музыка. Подходит для тех, кто готов зажигать.

2. Для спортсмена

Кто много времени уделяет работе над собой, находится на пике сосредоточенности и всегда стремится к победе. Спортивный парфюм должен тонизировать, наполнять энергией и повышать концентрацию, поэтому подойдут ароматы цитрусовых и пряностей. Allure Homme Sport — это свежесть итальянского мандарина, переходящая в мягкий кедр. Идеально для тех, кто должен быть бодрым, но при этом сохранять выдержку и спокойствие.

— это свежесть итальянского мандарина, переходящая в мягкий кедр. Идеально для тех, кто должен быть бодрым, но при этом сохранять выдержку и спокойствие. Dior Homme Sport — кисло-сладкие оттенки грейпфрута и красного апельсина, которые дополняются терпкостью розового перца. Подходит для спокойных и крепких, для кого спорт - не гонка, а часть философии.

— кисло-сладкие оттенки грейпфрута и красного апельсина, которые дополняются терпкостью розового перца. Подходит для спокойных и крепких, для кого спорт - не гонка, а часть философии. Essential Sport Lacoste — это драйв в нотках мандарина, скорость в мускатном орехе и концентрация в белом мускусе. Аромат, подходящий ценителям свободы и динамики.

3. Для творца

Это тот, кто готов писать стихи, песни, картины. Чья творческая душа, как люстра из хрусталя, хрупкая, но светит ярко. Таким людям подойдут глубокие и сложные ароматы. Black XS L’Exces — с нотами нероли, черного перца, жасмина и ванили. Идеально подойдет для бунтарей, которые любят играть по своим правилам.

— с нотами нероли, черного перца, жасмина и ванили. Идеально подойдет для бунтарей, которые любят играть по своим правилам. Neotantric Inferno e Paradiso — сладкий ладан, слива и бергамот помогут успокоить нервы и добавить уверенности во всех начинаниях.

— сладкий ладан, слива и бергамот помогут успокоить нервы и добавить уверенности во всех начинаниях. Byredo Mister Marvelous — листья мандарина, зеленой лаванды и бамбука помогут направить поток мыслей и прийти к сути. Подходит тем, кто концентрируется на предмете созидания, забывая про все остальное.

4. Для романтиков

Для тех, кто готов подарить звезду с неба, принести мороженое в два часа ночи, а утром - завтрак в постель. Таким мужчинам подойдет парфюм с естественными и стойкими компонентами. Clinique Happy For Men — фруктово-пряный аромат, который напомнит о детстве и окунет в океан беззаботности. Подходит для домашних мужчин.

— фруктово-пряный аромат, который напомнит о детстве и окунет в океан беззаботности. Подходит для домашних мужчин. Kenzo Power — проявление мужской силы, чувственности и страсти. Идеально подходит тем, кому часто не хватает слов, чтобы выразить свои чувства.

— проявление мужской силы, чувственности и страсти. Идеально подходит тем, кому часто не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Prada Amber Pour Homme — теплый и нежный аромат, которого достоин самый что ни на есть брутальный мужик.

5. Для бизнесмена

Это тот, кто ни на минуту не расслабляется, уверен в себе, целеустремлен. Надежен, как пружина от дивана, и крепок, как цельный пласт гранита. Для таких людей идеально подойдут древесные и глубокие ароматы. Marc Jacobs Bang Bang — создан для тех, кто уверен в своих силах и никогда не сдается. Яркий, динамичный и дерзкий - придаст уверенности и поможет сохранить спокойствие.

— создан для тех, кто уверен в своих силах и никогда не сдается. Яркий, динамичный и дерзкий - придаст уверенности и поможет сохранить спокойствие. Fantastic Man Byredo — создан из дорогих и натуральных компонентов, которые дарят неповторимость и чувство стиля. Один из самых популярных ароматов среди успешных людей.

— создан из дорогих и натуральных компонентов, которые дарят неповторимость и чувство стиля. Один из самых популярных ароматов среди успешных людей. 99 Regent Street — подойдет для теплого времени года и подарит ощущение свежести и чистоты.

Что, если все это вам не подходит?

Тогда выбирайте классику, которая поставит ту самую точку над «i» независимо от образа и характера. Классические ароматы пережили многие причуды моды, поэтому универсальны. Christian Dior Eau Sauvage — эталон классического парфюма для мужчин. Стойкий аромат цитрусовых, который держится даже после душа.

— эталон классического парфюма для мужчин. Стойкий аромат цитрусовых, который держится даже после душа. Aramis Classic — пряный древесный аромат, идеально подходящий для джентльмена. Несмотря на то что создан еще в 1966 году, он до сих пор не выходит из моды.

— пряный древесный аромат, идеально подходящий для джентльмена. Несмотря на то что создан еще в 1966 году, он до сих пор не выходит из моды. Givenchy Gentleman — невероятно теплый, притягательный и укутывающий. Это универсальный аромат, который подойдет на все случаи жизни.